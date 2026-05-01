【道の駅 中条】長野県産鹿肉とホクトのきのこを使用した「鹿カレー」を5月2日より販売開始

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互恵株式会社


この度、互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)グループであるeternal story株式会社(https://eternal-story.com/) (所在地：長野県長野市 代表取締役：村上達哉）が運営する 道の駅 中条(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/) (長野県長野市中条)にて、地域資源の有効活用と持続可能な社会の実現を目的とした「山駆けるGIBIER」シリーズの新商品として、「山駆けるGIBIER 鹿カレー」を2026年5月2日（土）より発売いたします。


山駆けるGIBIERとは



「山駆けるGIBIER」は、長野市ジビエ加工センター（所在地：長野県長野市中条）で処理された鹿肉を活用し、“命を無駄にしない”という想いから、2023年に誕生しました。


近年、野生鳥獣による農作物被害や山林の荒廃、営農意欲の低下など、地域の農林業を取り巻く課題が深刻化しています。こうした背景のもと、捕獲された野生獣を単なる“駆除対象”として終わらせるのではなく、「新たな地域資源」として活かす取り組みが進められています。




本シリーズは、こうした社会課題に対し、“食”という形で新たな価値を創出しています。


長野市ジビエ加工センターで適切に処理された安心・安全・高品質なジビエを提供することで、地域内での資源循環を促進し、人と自然が共生する持続可能な社会の実現を目指しています。




山駆けるGIBIERのネーミングには、鹿が「長野の大自然を駆ける」環境を守り続けていく想いを込めるとともに、「山×（かける）」という意味を重ね、長野の山とジビエ商品の無限の可能性を表現しています。


ロゴデザインは、中条地域のシンボルである虫倉山を背景に、駆ける鹿をモチーフとして採用。


躍動感を際立たせるため、鹿の頭部が飛び出す型抜きパッケージとし、視覚的にも印象に残るデザインに仕上げました。


こうした取り組みが評価され、「山駆けるGIBIER」は、信州のブランド力向上に貢献した優れたデザインを表彰する「信州ブランドアワード2024」において、「NAGANO GOOD DESIGN部門」に入選しました。


商品概要


パッケージデザイン



長野県産鹿肉を100％使用し、玉ねぎとスパイスでじっくり煮込んだ贅沢なレトルトカレーです。
クセや臭みが少ない鹿肉の特長を活かし、コク深くスパイスの効いた味わいに仕上げています。


高たんぱく・低脂肪でヘルシーな鹿肉は、旨みが濃く、スパイスとの相性も抜群。クセが少なく、やわらかな食感で食べやすいのも魅力です。


また、本商品にはホクト株式会社のブナシメジを使用しており、苦味のないシャキシャキ食感ときのこの旨味が加わることで、より満足感のある一皿となっています。



ホクト株式会社

長野県長野市に本社を持つ、、きのこの研究開発・生産・販売まで携わる国内最大手の「きのこ総合企業グループ」


公式サイト(https://www.hokto-kinoko.co.jp/)






■商品概要■


商品名：山駆けるGIBIER 鹿カレー
発売日：2026年5月2日（土）
販売場所：


・道の駅 中条 (長野県長野市中条住良木1704)(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)


・やきもち家(長野県長野市中条日下野5286-1)(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)
価格：780円（税込）


内容量：180g



道の駅 中条


道の駅 中条外観


郷土料理「おぶっこ」


食事処 まめったい

冷凍おぶっこ

道の駅中条は、長野市街地と白馬村方面のあいだにあり、多くの方に親しまれている道の駅です。
地域のシンボル「虫倉山」や北アルプスを望む開放的なロケーションが魅力です。


地元農家の新鮮な野菜が並ぶ直売所、地域の特産物を取り揃える売店などがあり、食事処「まめったい」では信州みそをベースに、旬の野菜をふんだんに使い、コシのあるしっかりした平打ち麺と一緒に煮込んだ人気メニュー「おぶっこ」が楽しめます。


旅の途中の休憩はもちろん、地域の暮らしに寄り添う拠点としてもご利用いただけます。



■公式サイト：https://michinoekinakajo.eternal-story.com/


■公式Instagram：https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo(https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo/)


■ECサイト：https://obukko.base.shop/



長野市街地と白馬村のあいだ
農家さんとお客さんのあいだ
つくり手とつかう人のあいだ
自然と人のあいだ
今と未来のあいだ
あいだをつなぐ道の駅





〒 381-3205　


長野県長野市中条住良木1704
電話 026-267-2188


【営業時間】


9:00～17:00


駐車場・・・普通車50台(障がい者5台)、大型車4台、EVステーション1台


【食事処 まめったい】
■ランチタイム


10:00～14:30
■軽食タイム


14:30～16:00