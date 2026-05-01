【道の駅 中条】長野県産鹿肉とホクトのきのこを使用した「鹿カレー」を5月2日より販売開始

互恵株式会社

この度、互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)グループであるeternal story株式会社(https://eternal-story.com/) (所在地：長野県長野市 代表取締役：村上達哉）が運営する 道の駅 中条(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/) (長野県長野市中条)にて、地域資源の有効活用と持続可能な社会の実現を目的とした「山駆けるGIBIER」シリーズの新商品として、「山駆けるGIBIER 鹿カレー」を2026年5月2日（土）より発売いたします。

山駆けるGIBIERとは

「山駆けるGIBIER」は、長野市ジビエ加工センター（所在地：長野県長野市中条）で処理された鹿肉を活用し、“命を無駄にしない”という想いから、2023年に誕生しました。

近年、野生鳥獣による農作物被害や山林の荒廃、営農意欲の低下など、地域の農林業を取り巻く課題が深刻化しています。こうした背景のもと、捕獲された野生獣を単なる“駆除対象”として終わらせるのではなく、「新たな地域資源」として活かす取り組みが進められています。

本シリーズは、こうした社会課題に対し、“食”という形で新たな価値を創出しています。

長野市ジビエ加工センターで適切に処理された安心・安全・高品質なジビエを提供することで、地域内での資源循環を促進し、人と自然が共生する持続可能な社会の実現を目指しています。

山駆けるGIBIERのネーミングには、鹿が「長野の大自然を駆ける」環境を守り続けていく想いを込めるとともに、「山×（かける）」という意味を重ね、長野の山とジビエ商品の無限の可能性を表現しています。

ロゴデザインは、中条地域のシンボルである虫倉山を背景に、駆ける鹿をモチーフとして採用。

躍動感を際立たせるため、鹿の頭部が飛び出す型抜きパッケージとし、視覚的にも印象に残るデザインに仕上げました。

こうした取り組みが評価され、「山駆けるGIBIER」は、信州のブランド力向上に貢献した優れたデザインを表彰する「信州ブランドアワード2024」において、「NAGANO GOOD DESIGN部門」に入選しました。

商品概要

パッケージデザイン

長野県産鹿肉を100％使用し、玉ねぎとスパイスでじっくり煮込んだ贅沢なレトルトカレーです。

クセや臭みが少ない鹿肉の特長を活かし、コク深くスパイスの効いた味わいに仕上げています。

高たんぱく・低脂肪でヘルシーな鹿肉は、旨みが濃く、スパイスとの相性も抜群。クセが少なく、やわらかな食感で食べやすいのも魅力です。

また、本商品にはホクト株式会社のブナシメジを使用しており、苦味のないシャキシャキ食感ときのこの旨味が加わることで、より満足感のある一皿となっています。

ホクト株式会社

長野県長野市に本社を持つ、、きのこの研究開発・生産・販売まで携わる国内最大手の「きのこ総合企業グループ」

公式サイト(https://www.hokto-kinoko.co.jp/)

■商品概要■

商品名：山駆けるGIBIER 鹿カレー

発売日：2026年5月2日（土）

販売場所：

・道の駅 中条 (長野県長野市中条住良木1704)(https://michinoekinakajo.eternal-story.com/)

・やきもち家(長野県長野市中条日下野5286-1)(https://xn--w8jxbxfg7046c.com/)

価格：780円（税込）

内容量：180g

道の駅 中条

道の駅 中条外観郷土料理「おぶっこ」食事処 まめったい冷凍おぶっこ

道の駅中条は、長野市街地と白馬村方面のあいだにあり、多くの方に親しまれている道の駅です。

地域のシンボル「虫倉山」や北アルプスを望む開放的なロケーションが魅力です。

地元農家の新鮮な野菜が並ぶ直売所、地域の特産物を取り揃える売店などがあり、食事処「まめったい」では信州みそをベースに、旬の野菜をふんだんに使い、コシのあるしっかりした平打ち麺と一緒に煮込んだ人気メニュー「おぶっこ」が楽しめます。

旅の途中の休憩はもちろん、地域の暮らしに寄り添う拠点としてもご利用いただけます。

■公式サイト：https://michinoekinakajo.eternal-story.com/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo(https://www.instagram.com/michinoeki_nakajo/)

■ECサイト：https://obukko.base.shop/

長野市街地と白馬村のあいだ

農家さんとお客さんのあいだ

つくり手とつかう人のあいだ

自然と人のあいだ

今と未来のあいだ

あいだをつなぐ道の駅

〒 381-3205

長野県長野市中条住良木1704

電話 026-267-2188

【営業時間】

9:00～17:00

駐車場・・・普通車50台(障がい者5台)、大型車4台、EVステーション1台

【食事処 まめったい】

■ランチタイム

10:00～14:30

■軽食タイム

14:30～16:00