【ポーランド・フェスティバル2026】5/16＠六本木ヒルズアリーナにて開催！
毎年恒例、5月に開催される「ポーランド・フェスティバル」。第17回目となる今年も開催が決定！
ポーランドから来日するアーティストたちによるステージプログラム（ポップス、ジャズ、フォーク、ワールドミュージックほか）、子ども向けワークショップ（ぬり絵・工作・フェイスペインティングほか）、ポーランド関連商品の販売（ポーリッシュポタリー、民芸品、蜂蜜、コスメ、CD・書籍ほか）、ポーランド料理を提供するキッチンカー（ビゴス、ジュレック、ソーセージ、ポンチキほか）、など様々なアトラクションをご用意。ポーランドの魅力を丸一日、五感で体験いただける一日。
入場無料、予約不要。大人から子どもまでお楽しみいただけます。雨天決行。ぜひふらりとおいでください！
≪イベント概要≫
名称： ポーランド・フェスティバル2026
公式サイト：https://instytutpolski.pl/tokyo/poland-festival-2026/
日時： 2026年5月16日（土）11:00～19:00
会場： 六本木ヒルズアリーナ（東京都港区6-10-1）
https://www.roppongihills.com/facilities/arena/
主催：ポーランド広報文化センター
共催：駐日ポーランド共和国大使館、ポーランド政府観光局（https://www.poland.travel/ja）
パートナー：在日ポーランド商工会議所
本イベントは、「ポーランド文化遺産の日」の一環として開催されます。
お問合：ポーランド広報文化センター
tel. 03-5794-7045
e-mail: tokio@instytutpolski.pl
昨年のポーランド・フェスティバルの様子はこちらからご覧いただけます。
https://instytutpolski.pl/tokyo/report-poland-festival-2025/
弊局への事前取材、当日現地での取材も喜んで承っておりますので、是非ご検討いただけますと幸いです。
また、各種SNSに情報をご掲載いただけます際には、下記タグ付け等ご協力いただけますとありがたく存じます。
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