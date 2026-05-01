「ピックルボール×サウナ」で都市のウェルビーイングを再設計体験型プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』始動
W ARC始動
クリエイティブプロデュースを手がける株式会社MIC FIELD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三國友哉）は、インドアテニススクールを全国展開するノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西雅之）と連携し、スポーツとリラクゼーションを融合した新たなウェルビーイング体験プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』を始動いたします。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/warc_pickle/
本プロジェクトは、世界的に急成長しているスポーツ「ピックルボール」と「サウナ」を掛け合わせ、都市における新しいライフスタイルのあり方を提案するものです。
第1弾として、ゴールデンウィーク期間に明治公園で開催される都市型ウェルネスイベント「Wellness Park Tokyo」に参画し、体験型プログラムを展開いたします。
【企画背景｜“都市の余白”をデザインする】
現代都市において、人々は常に誰かと繋がっている一方で、リアルな関係性の希薄さや孤独感を抱えています。
また、健康意識の高まりに反して、
・運動が続かない
・一人では習慣化できない
・休んでも回復した実感が得られない
といった課題も顕在化しています。
W ARCはこれらを「体験設計の不足」と捉え、
・無理なく人と関われる距離感
・頑張らなくても整う仕組み
・短時間でリセットできる導線
を再設計することで、都市に新しい“余白”を生み出すプロジェクトとして『W ARC』を構想しました。
【『W ARC』が提供する体験価値】
1．偶発性から生まれるコミュニケーション
ピックルボールは初心者でもラリーが続きやすく、自然な対話が生まれるスポーツです。
さらにサウナを組み合わせることで、心理的な壁を緩め、偶発的なつながりを生み出します。
2．“頑張らないウェルネス”
激しい運動ではなく、軽運動とリラクゼーションを組み合わせることで、
「気づいたら整っている」体験を設計しています。
3．短時間でのリカバリー設計
運動とサウナを組み合わせることで、2～3時間で心身をリセット。
忙しい都市生活者に最適化された時間設計です。
4．都市空間の再編集
公園や都市空間を「通過する場所」から「滞在し、体験する場所」へ。
体験を通じて都市の価値そのものを再定義します。
【イベント概要】
名称：Wellness Park Tokyo
期間：2026年4月24日～5月10日
※ピックルボールは5月17日まで
会場：都立明治公園（東京都新宿区）
主催：Tokyo Legacy Parks株式会社
【W ARC プログラム】
■ピックルボール×サウナ
日時：5月3日(日)
9時～11時 ピックルボール
11時～ サウナ（TOTOPA：https://totopa.jp/）
ピックルボールコーチ：大山紗輝
参加料金：7,200円
募集人数：12人（女性限定）
内容：レッスンと交流とサウナを融合させた2時間の実践型プログラムです。
基礎から試合形式まで、楽しみながら自然にレベルアップできる構成になっています。
また、大山コーチからのワンポイントアドバイスや、実際にプレーできる機会もご用意しています。
ピックルボールプレイ後は参加者全員で明治公園内にあるサウナ施設TOTOPAの利用券付き！
運動後だからこそ感じられる深いリラックスと“ととのい”を体験していただきます。
申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322608/info
■ピックルボール×瞑想
日時：5月16日(土)9時～11時
瞑想＆ピックル講師：瞑想家Kevin＆ぴくゆう
参加料金：5,000円
募集人数：12人
申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322632/info
■ピックルボール体験
複数日程でゲストを呼んで初心者向け体験イベントを開催。
基礎から試合形式まで、誰でも楽しめる構成となっています。
日時：5月6日（水）、10日(日) 各12時～14時
ピックルボールコーチ：中田あおい
参加料金：5,000円
募集人数：12人
申し込み：6日 https://www.tennisbear.net/event/1322641/info
10日 https://www.tennisbear.net/event/1322647/info
日時：5月8日（金）12時～14時
ピックルボールコーチ：吉田祐太
参加料金：5,000円
募集人数：12人
申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1332127/info
日時：5月7日（木）12時～14時
ピックルボールコーチ：大山紗輝
参加料金：5,000円
募集人数：12人
申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322640/info
日時：5月17日（日）10時～11時
ピックルボールゲスト：あめちゃん
参加料金：5,000円
募集人数：6人
申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1341779/info
【今後の展開】
『W ARC』は今後、
・企業向けウェルネスプログラム
・自治体連携による地域活性
・都市空間の利活用プロジェクト
などへの展開を予定しています。
単なるイベントではなく、体験を通じて人と都市の関係性を再設計するプラットフォームとして拡張していきます。
【協賛企業募集】
本プロジェクトでは、体験型マーケティングを共創いただける企業様を募集しております。
対象領域：
・美容 / コスメ
・飲料 / 食品
・アパレル
・ウェルネス関連
主に20～30代女性を中心とした感度の高い層へのリーチが可能です。
【会社概要】
■株式会社MIC FIELD
Make Into Colors, in every field.
MIC FIELDは、場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として表現するクリエイティブスタジオです。コンセプト設計から撮影・編集、空間・体験デザイン、Web・SNS運用まで一貫して手がけ、フィールドごとに最適な“色”をつくります。
所在地：〒1500043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
代表取締役：三國 友哉
設立：2026年3月
事業内容：クリエイティブプロデュース事業（ブランド設計、映像・写真制作、Web制作、SNS運用、空間・体験デザイン）
URL： https://micfield.pages.dev/
■ノアインドアステージ株式会社
全国でインドアテニススクールを展開する業界大手。
近年はピックルボール事業にも注力し、スポーツの新たな価値創出を推進。
所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地
代表取締役社長：大西 雅之
事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営
URL：https://noahis.com/
ピックルボールスクール：https://pickleball.noahis.com/