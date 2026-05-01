「ピックルボール×サウナ」で都市のウェルビーイングを再設計体験型プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』始動

株式会社MIC FIELDW ARC始動

クリエイティブプロデュースを手がける株式会社MIC FIELD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三國友哉）は、インドアテニススクールを全国展開するノアインドアステージ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大西雅之）と連携し、スポーツとリラクゼーションを融合した新たなウェルビーイング体験プロジェクト『W ARC（ダブルアーク）』を始動いたします。



公式インスタグラム：https://www.instagram.com/warc_pickle/

本プロジェクトは、世界的に急成長しているスポーツ「ピックルボール」と「サウナ」を掛け合わせ、都市における新しいライフスタイルのあり方を提案するものです。

第1弾として、ゴールデンウィーク期間に明治公園で開催される都市型ウェルネスイベント「Wellness Park Tokyo」に参画し、体験型プログラムを展開いたします。

【企画背景｜“都市の余白”をデザインする】

現代都市において、人々は常に誰かと繋がっている一方で、リアルな関係性の希薄さや孤独感を抱えています。

また、健康意識の高まりに反して、

・運動が続かない

・一人では習慣化できない

・休んでも回復した実感が得られない

といった課題も顕在化しています。

W ARCはこれらを「体験設計の不足」と捉え、

・無理なく人と関われる距離感

・頑張らなくても整う仕組み

・短時間でリセットできる導線

を再設計することで、都市に新しい“余白”を生み出すプロジェクトとして『W ARC』を構想しました。

【『W ARC』が提供する体験価値】

1．偶発性から生まれるコミュニケーション

ピックルボールは初心者でもラリーが続きやすく、自然な対話が生まれるスポーツです。

さらにサウナを組み合わせることで、心理的な壁を緩め、偶発的なつながりを生み出します。

2．“頑張らないウェルネス”

激しい運動ではなく、軽運動とリラクゼーションを組み合わせることで、

「気づいたら整っている」体験を設計しています。

3．短時間でのリカバリー設計

運動とサウナを組み合わせることで、2～3時間で心身をリセット。

忙しい都市生活者に最適化された時間設計です。

4．都市空間の再編集

公園や都市空間を「通過する場所」から「滞在し、体験する場所」へ。

体験を通じて都市の価値そのものを再定義します。

【イベント概要】

名称：Wellness Park Tokyo

期間：2026年4月24日～5月10日

※ピックルボールは5月17日まで

会場：都立明治公園（東京都新宿区）

主催：Tokyo Legacy Parks株式会社

【W ARC プログラム】

■ピックルボール×サウナ

日時：5月3日(日)

9時～11時 ピックルボール

11時～ サウナ（TOTOPA：https://totopa.jp/）

ピックルボールコーチ：大山紗輝

参加料金：7,200円

募集人数：12人（女性限定）

内容：レッスンと交流とサウナを融合させた2時間の実践型プログラムです。

基礎から試合形式まで、楽しみながら自然にレベルアップできる構成になっています。

また、大山コーチからのワンポイントアドバイスや、実際にプレーできる機会もご用意しています。

ピックルボールプレイ後は参加者全員で明治公園内にあるサウナ施設TOTOPAの利用券付き！

運動後だからこそ感じられる深いリラックスと“ととのい”を体験していただきます。

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322608/info

■ピックルボール×瞑想

日時：5月16日(土)9時～11時

瞑想＆ピックル講師：瞑想家Kevin＆ぴくゆう

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322632/info

■ピックルボール体験

複数日程でゲストを呼んで初心者向け体験イベントを開催。

基礎から試合形式まで、誰でも楽しめる構成となっています。

日時：5月6日（水）、10日(日) 各12時～14時

ピックルボールコーチ：中田あおい

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：6日 https://www.tennisbear.net/event/1322641/info

10日 https://www.tennisbear.net/event/1322647/info

日時：5月8日（金）12時～14時

ピックルボールコーチ：吉田祐太

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1332127/info

日時：5月7日（木）12時～14時

ピックルボールコーチ：大山紗輝

参加料金：5,000円

募集人数：12人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1322640/info

日時：5月17日（日）10時～11時

ピックルボールゲスト：あめちゃん

参加料金：5,000円

募集人数：6人

申し込み：https://www.tennisbear.net/event/1341779/info

【今後の展開】

『W ARC』は今後、

・企業向けウェルネスプログラム

・自治体連携による地域活性

・都市空間の利活用プロジェクト

などへの展開を予定しています。

単なるイベントではなく、体験を通じて人と都市の関係性を再設計するプラットフォームとして拡張していきます。

【協賛企業募集】

本プロジェクトでは、体験型マーケティングを共創いただける企業様を募集しております。

対象領域：

・美容 / コスメ

・飲料 / 食品

・アパレル

・ウェルネス関連

主に20～30代女性を中心とした感度の高い層へのリーチが可能です。

【会社概要】

■株式会社MIC FIELD

Make Into Colors, in every field.

MIC FIELDは、場・人・時間に宿る感覚をすくい上げ、体験や空間、写真・映像として表現するクリエイティブスタジオです。コンセプト設計から撮影・編集、空間・体験デザイン、Web・SNS運用まで一貫して手がけ、フィールドごとに最適な“色”をつくります。

所在地：〒1500043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表取締役：三國 友哉

設立：2026年3月

事業内容：クリエイティブプロデュース事業（ブランド設計、映像・写真制作、Web制作、SNS運用、空間・体験デザイン）

URL： https://micfield.pages.dev/

■ノアインドアステージ株式会社

全国でインドアテニススクールを展開する業界大手。

近年はピックルボール事業にも注力し、スポーツの新たな価値創出を推進。

所在地：〒672-8014 兵庫県姫路市東山524番地

代表取締役社長：大西 雅之

事業内容：テニスクラブ及びテニススクールの企画・運営、テニスインストラクターの養成・派遣、テニスイベント企画運営、テニス用品販売、バドミントンスクール企画・運営、ピックルボール企画・運営

URL：https://noahis.com/

ピックルボールスクール：https://pickleball.noahis.com/