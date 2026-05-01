人気ゲーム『Obey Me!』待望の「バニーボーイ」が初のフィギュア化！日米同時・完全受注生産で発売決定

株式会社ヒロモリ

株式会社ヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤彰彦、以下ヒロモリ） は、NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下NTTソルマーレ） と協業し、人気モバイルゲーム「Obey Me!」 のコンテンツを活用した物販事業の第二弾を開始いたします。

今回、ファンの間で絶大な人気を誇る「バニーボーイ」イラストを初めて立体化した「Obey Me! バニーボーイコレクションフィギュア」を、2026年5月1日（金）より日本・アメリカで同時発売いたします。

展開サイトはこちら ▶ https://obeyme.fanmachi.jp/ja/figure

展開概要

展開時期：2026年5月1日（金）～2026年6月1日（月）23：59 ＊日本時間

商品名：Obey Me! バニーボーイコレクションフィギュア

販売価格：日本市場向け 9,900円（税込み・送料込み）

アメリカ市場向け USD98.00（輸出送料込み）

販売方法：オーダー数が3,000個に達成したら企画が実現。販売数の上限は無制限。

展開サイトはこちら ▶ https://obeyme.fanmachi.jp/ja/figure

本プロジェクトは、ヒロモリが提供する非在庫型プレミアグッズ販売サービス「FANMACHI（ファンマチ）」を利用して展開されます。 本サービスは、オーダー数が一定数に達した場合にのみ製品化が実現する仕組みで、売れ残りリスクを排除することで、妥協のない高品質なオリジナルグッズの製作を可能にしました。 また、越境販売機能も備えており、海外の熱狂的なファンへも商品を直接お届けいたします。

「Obey Me! バニーボーイコレクションフィギュア」の特長

ゲーム内に登場するイケメン悪魔7兄弟の中から、ルシファー、マモン、レヴィアタンの3人を、こだわりのオリジナルデザインで製品化しました。

- 初の立体化：ファン待望のバニーボーイ衣装を、細部まで再現した初のフィギュアです。- デスクに飾れるサイズ感：全高約110mm。日常生活のあらゆるシーンに馴染む絶妙なサイズ感です。- こだわりのパッケージデザイン：オリジナル書き下ろしイラストで、パッケージにもキャラクターの魅力を凝縮。

■ルシファー

■マモン

■レヴィアタン

【製品仕様】

■サイズ： 約W68～80×D62～70×H110mm

■素材： PVC（ポリ塩化ビニル）

■生産国： 中国

「Obey Me!」とは

2019年にNTTソルマーレより配信が開始されたスマートフォン向けアプリゲームです。「イケメン悪魔調教ゲーム」として、イケメン悪魔7兄弟との魅力的な恋愛ドラマストーリーを楽しむことができ、全世界合計1,100万ダウンロードを突破しています。また、同シリーズとして『Obey Me! Nightbringer』も配信中です。

「FANMACHI」について

ヒロモリが提供する、グッズの企画開発から製造、越境EC、配送までを一貫してサポートする「非在庫型プレミアグッズ販売サービス」です。 IPホルダーの在庫リスクをゼロにしながら、ファンの「欲しい」を形にする機会を創出します。

「FANMACHI」のサイトはこちら ▶ https://www.hiromori.co.jp/fanmachi/

■株式会社ヒロモリについて

株式会社ヒロモリは、“Creation for Excitement（感動創造）”をスローガンに活動するプロモーション＆マーチャンダイジングのプロ集団です。75年以上の歴史を有し、国内外におけるネットワークを活かしながらクライアント企業を支援しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ヒロモリ

代表者：代表取締役社長 近藤 彰彦

本社所在地：東京都港区港南2丁目12番32号 SOUTH PORT品川6階

設立：1948年6月4日

海外拠点：香港、広州、上海、マレーシア

事業内容：販売促進の企画、ツールの提供

URL：https://www.hiromori.co.jp/

■NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

＜会社概要＞

本社：大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番28号 住友ビル２号館

設立： 2002年４月

代表者： 代表取締役社長 朝日利彰

事業内容：電子書籍やゲーム等のコンテンツ流通事業

URL：https://www.nttsolmare.com/