【和歌山】紀州南高梅のみで作る機能性表示食品「梅エキス」、創業35周年感謝価格　株式会社千里庵

株式会社 千里庵

株式会社千里庵（本社：和歌山県日高郡みなべ町山内 店長：中田節子）は地域の皆さま、これまでにご縁をいただいた全ての皆さまに支えられ、創業35周年を迎えました。このたび感謝の思いを形にしようと、看板商品の一つ「梅エキス」をお得にご購入いただける「梅エキスの日」（毎月８日）を実施することをお知らせいたします。

今こそ伝えたい、「梅エキス」の力

創業35年という節目に合わせ、私たちが改めてお届けしたいのが、和歌山が誇る梅ブランド「南高梅」のみを使用して作る塩分０の健康食品「梅エキス」です。梅果汁を８～10日間じっくり煮詰め、仕上げで独自の真空釜を使い、低温で濃縮することで雑味のない、純度の高い梅エキスを手作りしています。

創業以来依頼基本の製造は変えず、代々専門の職人が手法を受け継いでいる

また、梅エキスは機能性表示食品（届出番号：液Ｊ36、粒Ｉ1260）を取得しております。梅エキスにはクエン酸が含まれており、クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。

１８０グラムの梅エキス１本を作るために必要な青梅は約９キロ。手間はかかりますが、「ほんまもん」を届けたいという気持ちと、お客さまからの「20年以上飲み続けている」「シミが薄くなった」といったご好評の声が、私たちの励みになっています。

習慣が未来の健康につながる

「梅エキス」は江戸時代より民間薬として利用されてきた健康の知恵です。季節の変わり目や、忙しい日々のセルフケアとして毎日の小さな習慣が未来の健康につながるように、今だけの特別価格でご提供いたします。

【キャンペーン概要】毎月８日は「梅エキスの日」

【８に込めた意味】末広がりの「八」にちなみ、毎月８日を「梅エキスの日」として制定いたします。

【商品説明】毎日続けて欲しいという思いで３カ月分をまとめてお届け！

「梅エキス定期便３カ月パック」（８９２０円）。

通常価格（９７２０円）より８００円お得。

８日はお得に梅エキスを購入いただけます♪続けるほどに効果を実感！３ヶ月分をセットでお届け

【ライフスタイルで選べる２つのタイプ】

梅エキスは「粒タイプ」「液タイプ」の２種類からお選びいただけます。

粒タイプ…１袋60グラム（約260粒）。

１回８～39錠目安にお飲みください。粒状のため酸っぱさを気にせずお飲みいただけます。

液タイプ…１袋１００グラム。

付属のさじ山盛り１杯（約４グラム）をお好みの方法でお飲みください。そのままでもお召し上がりいただけますが、白湯で割ったり、料理にいれたりしてもお召し上がりいただけます。

※写真は液タイプをお湯に溶かせています。

※定期便では粒・液のいずれかを選択し、三袋セットでお届けします。

【購入方法】

【送料無料！お一人様１回限り！】

電話、ファクスからご注文を受け付けております。

電話番号：０１２０・２３・７０４４（８時～17時）

ファクス：０１２０・７２・５８５９（24時間）

【代表メッセージ】

千里庵は本年３月３日で35周を迎えました。これからの千里庵は、ただ商品をお届けする「販売店」ではなく、「体験と感動」を分かち合える存在を目指します。本年は梅体験プログラム（不定期開催）もご用意しております。周年を機に、この和歌山紀南の地からさらなる「健康とハッピーと感動」をお届けすることを誓います。

【本件に関するお問い合わせ先】

店名：株式会社千里庵

電話番号：０１２０・２３・７０４４（８時～17時）

梅の店 千里庵

和歌山県・みなべ町の梅干し屋。

紀州南高梅を使った風味豊かな梅干しや、梅肉製品、梅エキスなどを製造・販売しています。

2026年で創業35年を迎えた弊社はこれまでも、これからも関わる全てのみなさまに「健康とハッピー」を届けることをモットーとしております。