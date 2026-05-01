「楽天地もつ鍋テーマパーク」ついに博多祇園山笠やってくるばい！！

有限会社楽天地

元祖もつ鍋楽天地（本社：福岡市博多区/社長：水谷崇）は現在、博多・天神エリアにおいて19店舗を展開し、最多の店舗数、客席数を展開しとるんばい！Googleクチコミ数はなんと168,576件とNo1！（2026年5月1日時点）

「世界のもつ鍋王に俺たちはなる！！」

2025年12月に、『元祖 もつ鍋ちゃんぽん楽天地』、『元祖 もつ鍋もつ焼き楽天地』、『もつ酒場楽天地Cafe Bar』が1箇所に3店舗集結した『楽天地もつ鍋テーマパーク』が誕生したとばい！

博多を感じられる空間で、観光客の方はもちろん、地元の方にも楽しんでもらえる “博多の新スポット”として賑わっとるよ！

そしてついに、博多の伝統文化である“博多祇園山笠”が設置されるとばい！！

博多祇園山笠振興会の公認で、楽天地のオリジナルば作ってもらったとよ～！

これは見に来るしかなかばい。博多をさらに感じられる『楽天地もつ鍋テーマパーク』に来てみんね！

元祖もつ鍋楽天地50周年記念ばい！

「元祖もつ鍋楽天地」はもつ鍋専門店として、2026年に創業50年を迎えました！

4月25日には50周年を記念して、経営指針発表会を執り行いました。

博多発祥のもつ鍋、「もつ」という食文化を世界に伝えるため、挑戦をあきらめません。

もつ鍋が美味しくて、それを自分の生涯の仕事にしたいと考えた水谷寿（下記写真左）が、1976年5月に福岡市でもつ鍋専門店楽天地を創業しました。（下記写真右）

当時は地元のお客様が7割、観光のお客様が3割でしたが、マスコミからの取材が増え、そこからは、全国から「もつ鍋セット」の注文が殺到しました。

社員の採用を始めて10年間で売上は8倍へと拡大。

飲食店でありながら福岡の観光産業の一翼を担い、海外からのインバウンドのお客様も年間30万人ご利用いただいています。

だからこそご来店くださるお客様に、もっと博多らしさを感じていただきたい、という想いから、博多祇園山笠振興会の公認を得て、今回の「博多祇園山笠」の制作、設置を決定しました。

食文化を通じ世界中の人々に感動と幸福を提供することをビジョンとして掲げ、2033年には売上高100億円を目指しています。

これが博多祇園山笠ばい！

「もつ鍋楽天地テーマパーク」では、博多の伝統文化をより多くの方に伝えたいという想いから、山笠の設置を実施しました。祭りの期間に限らず一年を通して山笠を体感できる場を創出することで、その魅力を次世代へとつなぐことを目指しています。

また、観光で訪れる方々と地域の人々が同じ空間で文化に触れ、交流が生まれることで、博多のさらなる発展に貢献したいと考えています。

これまで「もつ鍋」を通じて博多の食文化を発信してきましたが、今後は文化の側面からも地域の魅力を伝えていきます。

「将来的には、博多を代表する“名物企業”となることを目標とし、その実現に向けて地域に貢献し続けていきたい。」

そうした想いを形にした取り組みです。

社長にそっくりなもつ鍋小僧参上！！

もつ鍋小僧に見守られながら食べてくださいね！

楽天地もつ鍋テーマパーク来てみんね！

2025年12月に『元祖 もつ鍋ちゃんぽん楽天地』、『元祖 もつ鍋もつ焼き楽天地』、『もつ酒場楽天地Cafe Bar』が1箇所に3店舗同時OPENしました！

客席数は3店舗分合計で258席と最大規模となっています。

4月27日より設置された博多祇園山笠の展示を見られ、博多の歴史も感じられる場所であるため、観光客も地元の方も、みんなで盛り上がる楽しいテーマパークになっております。

店内は福岡の屋台をイメージした雰囲気で、訪れるだけでワクワクするような演出が広がっています。

もつを楽しむだけでなく、博多の文化を存分に体感できる、まさにテーマパークのようなもつ鍋楽天地です。ぜひ、博多の魅力を体感しに来てください！

店舗概要

■元祖 もつ鍋ちゃんぽん楽天地 櫛田神社駅 キャナル前店

住所：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8番33号 シーサーパーキング1階

TEL：092-627-7395

営業時間：11：00～24：00（L.O.23:30）

■元祖 もつ鍋もつ焼き楽天地 櫛田神社駅 キャナル前店

住所：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8番33号 シーサーパーキング1階

TEL：092-627-7515

営業時間：11：00～24：00（L.O.23:30）

■もつ酒場楽天地Cafe Bar 櫛田神社駅 キャナル前店

住所：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町8番33号 シーサーパーキング1階

TEL：092-627-7195

営業時間：07：00～24：00（L.O.23:30）

会社概要

会社名：有限会社楽天地

本社：〒812-0038福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス7階

TEL：092-263-8888

代表者名：水谷崇

設立年月：1984年10月

事業内容：飲食業

公式サイト：https://rakutenti.com/

PS.山笠ができるまで（制作工程）

本物の山笠を作りたいという想いから、プロジェクトがスタート

山笠の土台を一から組み上げていく

多くの人の手で店舗へ運び込まれる

楽天地オリジナルの山笠完成！