障がい者アートがつなぐ地域の輪。第2回「コープこうべ・ハピネスアート・コンテスト」開催

生活協同組合コープこうべ

生活協同組合コープこうべは、障がいのある方の表現活動の場を広げ、地域社会とのつながりを創出することを目的とした第2回「コープこうべ・ハピネスアート・コンテスト」を開催いたします。2025年の第1回開催では300点を超える応募があり、大きな反響を呼びました。第2回となる今回の募集テーマは「わたしの夢」。2026年5月1日（金）より7月31日(金)まで作品の募集をいたします。

■アートでつなぐ、障がい者の活躍と「資源」・「就労」の循環

告知チラシ 表面告知チラシ 裏面

コープこうべでは、中期経営計画の中で「いきいきとしたくらし、地域のつながりづくりの応援」「環境や社会のためになる活動・事業モデルの促進」を掲げ、障がいのある方々の自立支援と社会参加を応援しています。

また、本コンテストでは、入賞12作品を用いて「2027年版オリジナルカレンダー」を制作し、その制作には、コープこうべの事業所から出る古紙を再生した紙を使用します。

コープこうべでは、事業所から出るコピー用紙を乾式オフィス製紙機（愛称：玉津ラボ）で再生しており、その工程に障がい者雇用特例子会社や地域の福祉作業所が携わる「紙つむぐプロジェクト」を推進しています。当コンテストは、アートを通じて「環境配慮」と「障がい者の就労支援」を繋ぐ循環型プロジェクトです。

■第2回の新たな試み：一部店舗での展示で「多様性」を日常に

第1回の受賞作品を集めたカレンダー

今回は、より多くの組合員・地域住民の方に作品に触れていただくため、昨年のオンライン展示に加えてコープこうべの一部店舗での作品展示を新たに検討しています。日常の買い物シーンで障がい者アートに触れる機会を作ることで、地域社会における多様性への理解をより一層深めてまいります。

■第2回「コープこうべ・ハピネスアート・コンテスト」実施概要

■今後のスケジュール（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154476/table/29_1_4a3df840cec86e8a36f94c117d1f114e.jpg?v=202605010551 ]「たまろっと」での展示会の様子前回の表彰式の様子

・2026年5月～7月：作品募集

・2026年8月 ：玉津のつどい場たまろっとでの展示・投票

・2026年11月 ：選考審査・表彰式・カレンダー販売

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