総勢60名で実地調査！市民と支援者の力で完成した「横浜中華街バリアフリーマップ2026」を公開

特定非営利活動法人ウィーログ

バリアフリー情報アプリ「WheeLog!」を運営する認定NPO法人ウィーログ（代表理事：織田友理子）は、2026年3月8日に横浜中華街で実施したマッピングイベントの成果を反映し、最新の「横浜中華街エリアマップ」をアプリ内で公開しました。

本プロジェクトは、2021年に大きな反響を呼んだ「横浜中華街観光バリアフリーマップ」以来、5年ぶりとなる大規模なアップデートです。「クラウドファンディング2025」の支援を受け、PDFから「アプリ」へと進化を遂げ、より使いやすく生まれ変わりました。

1. 「紙」から「デジタル」へ。5年間の想いを繋ぐ

2021年、コロナ禍で「誰もが安心して外出できる未来」を目指し、クラウドファンディングを通じて制作されたのが、初代「横浜中華街観光バリアフリーマップ（PDF・紙版）」でした。

それから5年。街の景色や店舗の設備が変化する中で、情報の利便性を高めるため、今回はPDFという形を超え、スマホで現在地を確認しながら利用できるWheeLog!アプリ内の「エリアマップ機能」へとアップデートしました。

2. 総勢60名が横浜中華街に集結

横浜中華街の飲食店やトイレ

今回の刷新にあたり、2026年3月8日、横浜市役所アトリウムを拠点に実地調査イベントを開催しました。車いすユーザーや学生、社会人ボランティアなど多様な背景を持つ60名が参加。班ごとに中華街を巡り、飲食店のスロープの有無、店内の通路幅、バリアフリートイレの現在の様子などを一軒ずつ丁寧に確認しました。5年前にはなかった新しい店舗や、リニューアルされた最新の設備情報を収集し、アプリへ反映させています。

3. 産官民の協力で実現した「観光地の可視化」

本プロジェクトは、個人の支援者様から募った「クラウドファンディング2025」の資金に加え、花王株式会社様および花王ハートポケット倶楽部様の寄付、そして横浜市健康福祉局、横浜中華街発展会協同組合の後援という協力体制により実現しました。

市民・企業・行政がそれぞれの立場で協力し、日本を代表する観光地である横浜中華街のバリアフリー情報を可視化できたことは、誰もが外出しやすい社会づくりに向けた大切な一歩となります。

4. WheeLog!アプリ「エリアマップ機能」について

特定のエリアに特化したバリアフリー情報を、地図上で直感的に確認できる機能です。横浜中華街の路地裏でも、スマホ一つで「入れるお店」を見つけることができ、車いすユーザーやベビーカー利用者、高齢の方の「自由な観光」をサポートします。

■ 代表理事 織田友理子よりコメントウィーログ代表理事 織田友理子

5年前、皆様と一緒に作った紙やPDFマップは、私たちの活動の大きな一歩でした。今回、クラウドファンディングで再び背中を押していただき、デジタルという新しい形で『5年ぶりに更新』できて本当に嬉しいです。このマップが、横浜中華街を訪れるすべての人にとって、一歩踏み出すための安心のガイドとなることを願っています。

■ 団体概要

団体名： 認定NPO法人ウィーログ

代表理事： 織田 友理子

所在地： 東京都千代田区九段北1-15-2 九段坂パークビル4階

URL： https://wheelog.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人ウィーログ 事務局（担当：松下）

Email：info@wheelog.org

電話番号：050-6867-4769