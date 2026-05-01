【新発売】天然アナツバメの巣「BI-SU」のシルキーブライトミストがリニューアル。独自成分「ラシアル(TM)」1.5倍、さらなる美迫力の高みへ。

エムスタイルジャパン株式会社

エムスタイルジャパン株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：稲冨幹也）が展開する、天然アナツバメの巣を使用したブランド「BI-SU（ビース）」は、毎年ご好評をいただいている夏季限定アイテムをリニューアル。透明感あふれる肌印象を叶えるミストローション「BI-SUシルキーブライトミスト」を、2026年5月1日（金）より会員様限定で先行発売いたします。

私たちは、強い紫外線や乾燥といった過酷な環境にさらされる現代女性の肌悩みと向き合い、ツバメの巣が持つ未知なる可能性を追求し続けてきました。このたび装いも新たに登場する「BI-SUシルキーブライトミスト」は、独自成分「ラシアル(TM)」の配合量を従来の1.5倍に増量。肌本来の健やかさを引き出し、内側から発光するような澄んだ透明感へと導きます。

■独自成分「ラシアル(TM)」1.5倍。進化した“美迫力”

アナツバメの巣に豊富に含まれる「シアル酸」を、高濃度のままエキス化した「ラシアル(TM)」。本エキスは、一般的なツバメの巣水溶液と比較して約257倍の抗酸化力を持つことが研究により確認されています。

今回のリニューアルでは、この独自エキスを従来の1.5倍配合しました。濃密な潤いが角層のすみずみまで浸透*³。肌のバリア機能を整え、過酷な夏を過ごす肌に、跳ね返すようなハリと瑞々しさをもたらします。

■輝きを呼び覚まし、澄みわたる肌へ導く包括ブライトニングケア

肌荒れを防ぎ、すこやかな状態をキープするために、成分「アラントイン」と「ナイアシンアミド」を新たに採用しました。肌に寄り添う「アラントイン」がなめらかなコンディションへと整え、同時に「ナイアシンアミド」が乾燥によるくすみ*¹を防ぎ、生き生きとした肌質を叶えます。さらに、タイムエキスやユキノシタエキス、ビタミンC誘導体を贅沢に配合。多角的なアプローチにより、乾燥によるくすみ*¹の気にならない、まるで内側から光を放つような透明感あふれる肌印象をキープします。

■精製水を使わず、希少な「ダマスクバラ花水」を使用した濃密処方

ミストのベースとなるのは精製水ではなく、希少な「ダマスクバラ花水」のみ。水を一滴も加えず、バラの美容成分だけで満たされた濃密な一滴が肌を包み込みます。纏った瞬間に広がるのは、まるで夜明け前のバラ園に身を置いているかのような上質で瑞々しい香り 。日常のスキンケアを、肌と心を慈しむ至福のひとときへと導きます。

*¹乾燥による *³ 角層まで

■製品概要

製品名：BI-SUシルキーブライトミスト

価格：22,000円（税込）

内容量：120mL

■販売形態

先行発売日：2026年5月1日（金）

一般発売日：2026年6月1日（月）

【お客様センター】

TEL：0120-128-213 (受付時間:9:00～18:00)

【BI-SU GINZA SIX】

TEL：03-6824-4117（営業時間:10:30～20:30）

〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10－1GINZASIX B1F

【BI-SU ISETAN SALONE】

TEL：03-4400-3827（営業時間:11:00～20:00）

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番4号東京ミッドタウン・ガレリア2F

【伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー / BI-SU】

営業時間：10:00～20:00

〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14-1 伊勢丹新宿店 本館地下2階

公式サイト：https://www.bi-su.jp/

■BI-SUとは

「何かの犠牲の上に自分の美と健康があってはならない」という哲学のもと、効率や利益のみを追うのではなく、人・動物・自然のすべてを傷つけない「真のブランド」の創造を目指しています。原料には代表・稲冨自らが採取した、ヒナが未来へ飛び立った後の100％天然物にこだわった希少な巣のみを使用。2017年には「ツバメの巣研究所」を設立し、これまでに特許取得2件を含む多岐にわたる研究を通じて、その真価を科学的に解明してきました。GINZA SIXやISETAN SALONEへの直営店出店、そしてインナーケアからスキンケアまで天然ツバメの巣を贅沢に配合したフルラインナップの展開を通じ、「真のラグジュアリー」の創造に挑戦しています。