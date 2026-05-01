明石海峡大橋から淡路SA経由で直結！淡路ハイウェイオアシス1F「淡路物産館」で『淡路島玉ねぎカレー（レトルトタイプ）』新発売！

ユーアールエー株式会社

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)の、オアシス館1Fお土産物ショップ「淡路物産館」では、2026年5月より、レトルトタイプの「淡路島玉ねぎカレー」を新販売します。ご家庭で淡路島のカレーをお楽しみいただきたく存じます。

淡路島玉ねぎカレー（レトルトパウチ食品）について

◎じっくりと炒めた玉ねぎと、りんご・バナナのやさしい甘さに、赤ワインとトマトペーストの酸味、ビーフエキスとチキンブイヨンのコク深いうまみが調和したカレーです。

◎2種類のカレー粉と独自に配合した数種類のスパイスの香りとチャツネの甘味が重なる味わいです。

◎デミグラスソースとバターを加えることで、コクのある味わいに仕上げました。

商品概要

商品名 ：淡路島玉ねぎカレー

（レトルトパウチ食品）

販売価格：580円（税込）

内容量 ：200g

販売場所：淡路ハイウェイオアシス内淡路物産館

販売開始：2026年5月より

■淡路島玉ねぎについて

兵庫県・淡路島といえば言わずと知れた全国屈指の「玉ねぎ王国」。兵庫県は全国でも上位の玉ねぎ収穫量を誇ります。甘い・柔らかい・瑞々しいと三拍子揃った淡路島の玉ねぎは言わずと知れた名産品。そのおいしさには淡路島ならではの秘密があります。第一に「日照時間が長く、温暖な瀬戸内海式気候であること」、第二に「水はけが良く、潮風が運ぶミネラルたっぷりの肥沃な土壌であること」。これらの生育条件が甘みと瑞々しさ、そして柔らかい果肉を生み出します。

■子どもも大人も“おかわり”の声。淡路島玉ねぎの家族カレーに

ひと口食べれば、ふわっと広がる淡路島玉ねぎの甘み。家族みんなで囲むカレーが、もっと楽しく、もっとおいしくなる新しいカレーです。おかわりの声が聞こえてくる、そんな“団らんの中心”になるカレーを、ぜひご家庭で。

【淡路物産館からのお知らせ】

■AWAJI BEER 島レモンが販売開始から10周年

2016年、淡路島で大切に育てられたアレンユーレカレモンを使ったライトなビール「島レモン」が登場致しました。瀬戸内海気候である淡路島で栽培されたアレンユーレカレモンをふんだんに使用。香料を使わず、レモンピールによる天然フレーバー香る爽やかなビールとなっており、ビールが苦手な20～40代の女性の方にも気軽にお楽しみ頂けます。これからの季節にぴったりの、爽やかな飲み口です。

【淡路ハイウェイオアシス内 店舗紹介】

※淡路物産館（オアシス館1F)画像左から■淡路たまねぎスーププレーン■淡路たまねぎドレッシング■たまねぎスープ各種イメージ■たまねぎスープスタンド（蛇口からたまねぎスープ）■物産館でのお買い物イメージ画像

食材の宝庫と呼ばれるにふさわしい淡路島産の海産物や野菜をはじめ、クラフトビール“淡路ビール”、“淡路玉ねぎスープ”に“淡路玉ねぎドレッシング”、半世紀以上のロングセラー“竹ちくわたけやん”など、淡路島や四国・神戸などの名物1300アイテムをズラリと揃えました。淡路島産玉ねぎ100％のスープが出てくる世界初の蛇口（淡路たまねぎスープスタンド）が大人気です。

クラフトビール「淡路ビール」※鮨処「すし富」（オアシス館2F)画像左から■すし富イメージ■おまかせにぎり御食国（松）■A5国産黒毛和牛炙り寿司

「淡路島の寿司をもっと知ってもらいたくて」と、こだわりのネタを熟練の鮨職人が提供する『すし富』。沼島の鱧や由良の赤雲丹、福良の淡路島3年とらふぐといった近海ものを中心に、その時々の旬をしっかりと堪能できるのがうれしい限り。

※オアシスのメインダイニング「みけ家」（オアシス館2F)画像左から■みけ家店内■淡路玉葱御膳■淡路島産生さわら丼御膳■淡路牛ロース丼

淡路島の旬の食材を惜しげもなく使い、和食から洋食まで揃う幅広いメニューが『みけ家』の魅力。「食材をしっかり味わえるように」という言葉通り、淡路牛や、淡路島産の鯛や鰆、期間限定の生しらすなどもたっぷりご用意。

※淡路島名物弁当やテイクアウトメニューも人気のフードコート「おあしすキッチン」（オアシス館1F)画像左から■おあしすキッチン提供カウンター■淡路牛弁当など淡路島名物弁当3種■釜揚げしらす丼（うどんセット）■淡路牛うどん（ミニ北坂卵かけご飯セット）

島ならではの旬の食材を使ったローカルフードコート。ササッとスピーディーに、しっかり淡路島メニューなのがポイントです。ライブキッチンの“見える”調理風景も楽しみながら、 子どもも大人もおいしく満たされるメニューが大充実。

※気軽においしく「Cafe Oasis」（オアシス館1F)画像左から■カフェオアシス店舗■各種Richシリーズドリンク■オアシスバーガー■淡路島牛乳匠ミルクソフト

淡路島牛乳のコク深さが特長の“みるくそふと”、淡路牛と淡路玉ねぎがジューシーな“オアシスバーガー”など、すぐ味わえる島フードがズラリ。買い物の後でも、ちょっとの休憩でも、いつでも気軽に主役級のおいしさを。

※淡路島生パスタと窯焼きピザ「Trepici（トレピチ）」（別館)画像左から■Trepici外観■Trepici店内から明石海峡大橋の眺望■粗挽き淡路牛とネギのトマトラグー■トマトソースのピザ

パスタをイタリアンの概念から覆し、淡路島の食材をふんだんに用いた独創的なメニューを創り出しました。こだわり抜いた麺で作るパスタメニューを是非お楽しみください。

また高温の窯で一気に焼き上げたピザ生地は、外はパリッと中はモッチリ。パスタと一緒に召し上がって頂けるようにお手頃サイズでご用意しました。当店のピザはナポリ風ですが、ニンニク、唐辛子は使用しておりませんので、安心してお召し上がり下さい。

※わんちゃんと一緒に、またわんちゃん無しでも「オアシス ドッグカフェ」（別館)写真左から■ドッグカフェ外観と店内ドッグラン■フォトスポット（1）コーヒーカップ■フォトスポット（2）AWAJISHIMA■淡路島ホットドッグセット■クロッフルスティック

淡路ハイウェイオアシス内の店舗として、初めて店内までわんちゃんを連れていただけるのが特長です。 また、店内にミニドッグランがございますので、 わんちゃんと一緒にお食事ができるだけでなく、 わんちゃんにとっても楽しめる場所となっております。

更に、店内客席からの明石海峡大橋を臨む絶景はもちろん、普段は撮れないわんちゃん達の可愛い姿を 写真に残せるフォトスポットを店の周辺にご準備しております。カフェのご利用前・後ろに是非お立ち寄りください。

淡路ハイウェイオアシス概要

画像左から■明石海峡大橋■オアシス館■花の谷とアトリウム■公認ゆるキャラ「たい坊やん」「淡路タマ子さん」「オクトパス将軍」

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。

神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア上下駐車場より連絡道路で直結。

一般道路からも利用可能。

大型観光バス51台、普通車560台収容

※駐車無料

淡路ハイウェイオアシス

兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220

http://www.awajishimahighwayoasis.com/

淡路北スマートインターチェンジについて

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス

http://www.awajishimahighwayoasis.com/

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

https://awajibrewery.com/

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

商業施設運営 waSTEP AWAJISHIMA

https://www.wastepawajishima.com/ (https://www.wastepawajishima.com/)

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ