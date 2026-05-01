Zen Intelligence、デットファイナンスを実施。シリーズAラウンドで総額25億円の資金調達を完了。

Zen Intelligence株式会社

Zen Intelligence株式会社（東京都中央区、代表取締役：野崎 大幹、以下「Zen Intelligence」）は、金融機関4社より、コミットメントラインを含む総額10億円のデットファイナンスを実施し、シリーズAラウンドを総額25億円でクローズしました。今回調達した資金を活用し、建設現場の無人化の実現に向けて、フィジカルAI Agentの開発に集中投資していきます。

フィジカルAI Agentへの集中投資

建設業界では、人手不足や高齢化に加え、時間外労働の上限制への対応も進む中で、施工品質を維持しながら供給力を高めることが重要な経営課題となっています。とりわけ、現場監督が担う施工管理業務は、安全・品質・工程に関する多面的な確認と判断を伴うため、現場管理業務の効率化・省人化に対するニーズが一層高まっています。

一方で、近年急速に進展している生成AIは、主に文書やテキストなどデジタル化され構造化された情報を扱う領域で活用が進んでおり、建設現場のように物理空間を起点とする業務への適用はまだ限定的です。建設現場では、現場のどこで何が起きているかを把握し、その理解をもとに判断、指示、記録等を行うことが求められます。

この課題に対して当社は、物理空間を起点に現場を理解し、実務を支援・自動化するAIを「フィジカルAI Agent」と定義しています。建設領域では、単なる画像認識にとどまらず、現場空間を時系列で捉えたデータをもとに、位置関係、空間構造、図面との対応関係、さらには過去との連続性まで含めて理解することが重要です。空間知能と特化型VLMを基盤として施工管理業務を自動化し、早期に「現場管理の無人化」の実現へとつなげていきます。

当社は2026年4月中旬に、建設領域のフィジカルAI Agentである「zenshot AI」をリリースしました。今回の資金調達は、その先の研究開発と社会実装をさらに加速するためのものです。フィジカルAI Agentの開発を中心に、AI、ハードウェア、ロボティクスを含む周辺領域への投資を加速するとともに、開発体制・事業体制の強化を進めることで、建設業界の供給力向上に貢献してまいります。

シリーズA 資金調達の概要

金融機関の皆様からのコメント

- 調達金額：10億円（総額25億円）- 調達方法：金融機関からの借入- 金融機関からの借入：株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社北國銀行

株式会社みずほ銀行 浜松町法人第一部 部長 佐藤 衛 様

Zen Intelligence株式会社は、独自のAI解析技術を用いて、建設現場の監督が抱える「移動・段取り業務・現場作業」といった構造的課題の解決に取り組んでおられます。みずほ銀行は、野崎社長をはじめとする経営陣による現場ファーストの強い姿勢と、当社エンジニアの技術力を高く評価し、この度、融資を実行致しました。 これからも〈みずほ〉は、パーパス「ともに挑む。ともに実る。」のもと、Physical AI活用による建設現場の無人化に向けた当社のさらなる成長を金融面から支援することで、建設業界の課題解決ひいては持続可能な未来の構築に貢献して参ります。

株式会社三菱UFJ銀行 五反田支店 吉田 流輝 様

Zen Intelligence株式会社様は、「Physical AIによる建設現場の生産性向上」という革新的なビジョンを掲げられている会社様です。当行はこのビジョンに強く共感し、更なる事業拡大にかかる資金として、今回のご融資を決定いたしました。 現在、建設業界では、労働力不足という深刻な構造的課題を抱えています。「zenshot」をはじめとした高度なAIソリューションは現場管理の在り方を根本から変え、業界の持続的成長を支える極めて重要な技術であると認識しております。 本融資を通じて技術開発と事業拡大を支援することで、建設現場のDX、ひいては産業全体の活性化に寄与することを目指します。当行は今後も、伴走型の支援を通じて全力でサポートしてまいる所存です。

株式会社商工組合中央金庫 執行役員 スタートアップ営業部 部長 高橋 幸一 様

日本の基幹産業のひとつである建設業界は、労働力不足という大きな課題に直面しています。 この課題に対し、Zen Intelligence様が掲げる「Physical AIによる現場の再定義」は、業界の生産性を抜本的に改善し得る、極めて革新的なアプローチだと感じております。 Zen Intelligence様が提供する「zenshot」は、これまでデジタル化が困難とされていた建設現場を可視化し、データ取得から構造化、AIによる自動化までを一気通貫で提供できる次世代のデファクトとなり得るプロダクトです。 商工中金は、その志と高い技術力に深く共感し、さらなる事業拡大を後押しすべく、今回、ファイナンスの機会をいただきました。 今後もZen Intelligence様の挑戦と持続的な成長、ひいては業界全体の課題解決へ向けて、総力を挙げて全力でサポートしてまいります。

株式会社北國銀行 執行役員 東京営業部長 浜野 文雄 様

Zen Intelligence様は建設業界の人手不足や技能承継といった社会課題に対し、同社が提供するプロダクト「zenshot」によって現場の効率化・安全性向上を実現されています。これまでAIの活用が浸透していなかった建設現場について「Physical AI」によって変革することを目指しており、持続可能な社会の実現に繋がる点に共感して、今回融資を実行しました。 今後は資金調達以外の部分でも当社グループ各社のサポートを通じて、Zen Intelligence様のさらなる発展に向けて伴走してまいります。

採用情報

Zen Intelligenceでは、ともに基幹産業を変革する仲間を積極的に募集しています。また、社内の雰囲気を感じていただけるオープンオフィスなどのイベントも定期的に開催しています。

詳細は下記採用ページをご覧ください。

Zen Intelligence採用サイト: https://recruit.zen-intelligence.ai/

zenshot について

建設現場における施工管理業務の効率化・自動化を実現する、3D VisionとVision-Language Model（特化型AI基盤モデル）を核とした建設AIプロダクトです。現場の360動画データから、AIが現場状況を自動的に構造化します。現場状況の可視化による業務効率化に加え、工程・安全・品質の時間変化をAIが捉え、インサイトを抽出。それらをもとに判断し行動するAIエージェントが、施工管理業務の省人化・自動化を実現します。

zenshotについては下記サイトよりお問い合わせください。

zenshotサービスサイト: https://zenshot.ai/

Zen Intelligence株式会社について

Zen Intelligenceは、物理現場の3次元空間とその時間変化の中で知覚・推論・行動するSpatial Intelligence（空間知能）を開発するPhysical AIスタートアップです。創業以来一貫して現場データを起点としたAI・ロボット技術の開発・提供に取り組んできました。現在、建設業向けに3D Visionと基盤モデルを核とした建設AIプロダクト「zenshot」を展開しています。Physical AIを通じて、産業の在り方そのものをAIネイティブな形へと再構築する「Re-Industrialization」を目指しています。

<会社概要>

会社名: Zen Intelligence株式会社 (旧社名: 株式会社SoftRoid)

所在地: 東京都中央区八丁堀2丁目14番1号 住友不動産八重洲通ビル6F

代表者: 代表取締役 野崎 大幹

設立: 2020年7月21日

URL: https://zen-intelligence.ai/

<表彰歴 等>

経済産業省/NEDO GENIAC第3期 採択: 建築現場の施工管理を自動化するAI基盤モデルの開発 (2025)

東洋経済 すごいベンチャー 100 選出 (2024)

Forbes JAPAN 2024年注目の日本発スタートアップ100選 選出（2024）

日経アーキテクチュア 建築をアップデートするベンチャー100 選出（2022）

IPA 未踏アドバンスト事業 採択: 建築現場を巡回しデータ収集・分析するロボットサービスの実現（2021）

国土交通省 関東地方整備局 建設現場における無人化・省人化技術の開発・導入・活用に関するプロジェクト 採択（2020）