『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、乙宗 梢が華やかな衣装に身を包み1/7スケールフィギュア化！ 5月1日（金）より予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、「乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」の予約受付を、カドスト限定で2026年5月1日（金）より開始いたしました。

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』は2010年から展開が開始された『ラブライブ！』シリーズ最新作。2026年5月8日（金）より映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が全国劇場公開されるほか、2027年1月からはTVアニメーションシリーズの放送も予定されている人気作品です。

「乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」は、「ラブライブ！」がぎっしり詰まったオンリーワンの総合マガジン「LoveLive!Days」の誌面上で展開された「ラブライブ！シリーズ妄想ユニット投票」にて、寄せられた全2,582組から選ばれ、伊能津先生によって描き下ろされた「LoveLive!Days」5周年記念号の表紙イラストをモチーフに立体化。美しいドレスに身を包み、優しい笑顔を浮かべながら控えめに胸元で両手を添えた姿を丁寧な造形で再現。要所にクリアパーツが採用されており、フィギュアの美しさをより引き上げています。

また、同表紙イラストをモチーフにした黒澤ダイヤのフィギュア企画も進行中。発売済みの絢瀬絵里と3人一緒に飾ればより映えるアイテムとなっています。さらに、カドストでは、絵里(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/product/ll/4942330300084.html)、ダイヤとの連動購入キャンペーンも展開。同一アカウントにて各フィギュアを購入いただくと、特典として3人を一緒に飾ることができる専用台座が付属します。

カドスト商品ページ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302407002561/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302407002561/)

■乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver. フィギュアについて

・商品名：乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケール

・全高：約245mm（本体）

・原型：CKB

・彩色：たけうちハム

・企画協力：LoveLive!Days編集部

・企画・制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・価格：26,950円（税込）

・予約締切日：2026年6月24日（水）

・お届け時期：2026年11月予定

商 品 ペ ー ジ :https://kdcolle.kadokawa.co.jp/4942330300107.html

【権利表記】

フィギュアの写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

■KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！