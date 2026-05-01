【A|X アルマーニ エクスチェンジ】　イビサの夏を纏う 「IBIZA｜X 」 コレクションが登場

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

大胆さと絶妙なバランスを兼ね備えた「IBIZA｜X」は、夏のエッセンスを体現するコレクション。イビサが放つ唯一無二の空気感からインスピレーションを得て、リラックスした日中のひとときから、活気あふれる夜のシーンへと自在に移行するスタイルを提案します。

その二面性は、リラックスした開放感と都会的なエネルギーを併せ持つムードとして、クリーンでモダンなシルエットにより表現。バミューダショーツやシャツ、パンツ、ドレスといったアイテムを軸に、深みのあるグリーンから豊かなボタニカルモチーフへと移ろうカラーパレットを展開します。ボタニカルパターンは、プリント、ジャカード、エンブロイダリーといった多彩なテクニックで表現され、イビサの火山が生み出した大地の表情がもつ、ありのままの自然美を、より立体的かつ洗練されたかたちで映し出します。

【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ 革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。 ファッションに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々へ発信するブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーからのヒントを得て生み出されるコレクションは、常に新しいドレスコードを発信しています。

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ジョルジオ アルマーニ ジャパン

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