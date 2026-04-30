WEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月29日（水）より、ゴールデンウィーク（GW）期間中の読書をより楽しんでいただくための「GW一気読み！ネオページ総合特集」を公式サイト内にて公開いたしました。 本特集では、特定のジャンルに偏らず、ネオページ内で高い支持を得ている「異世界恋愛」「BL」「現代アクション」「歴史転生」「ホラーコメディ」など、多岐にわたるジャンルから10作品を厳選。ライトユーザーからコアな読者まで、幅広く楽しめるラインナップとなっています。 特設ページURL:https://www.neopage.com/announcements/1048666402520977408

■ 特集の背景と狙い

昨今のWEB小説市場では、AI技術の進展や読者の嗜好の多様化により、従来の特定ジャンルの「王道」だけでなく、独自のスパイスを加えたハイブリッドな作品が求められています。ネオページでは、独自のアルゴリズムと編集部による確かな選美眼により、多様な「面白い」を可視化していきたいと考えています。今回の特集でピックアップした、恋愛作品のみならず、BL、ホラーコメディ、歴史転生、現代異能バトルなど、既存の枠にとらわれない総合的なラインナップを通じて、新規の読者および業界内外に向けたネオページの存在感向上を目指します。

■ ピックアップ作品例（一部）

『転生、千里を駆ける』（著者：トベ・イツキ）

https://www.neopage.com/announcements/1048666402520977408

競馬の騎乗技術を三国志に持ち込む独自の「歴史×スポーツ」作品。

『姫の護衛は楽じゃない』（著者：しけもく）

https://www.neopage.com/book/30566565021527400

現代異能バトルに「女装潜入」というコメディ要素を融合。

『恋をするなら3人で』（著者：ロウリュ）

https://www.neopage.com/book/31265154317007700

現代における多様な恋愛形式を問う意欲的なBL作品。

■ 特設ページ詳細

https://www.neopage.com/book/32569208515525700

公開日：2026年4月29日(水・祝) URL：https://www.neopage.com/announcements/1048666402520977408

■ ネオページについて

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ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

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