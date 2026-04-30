アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料の最新市場調査2026：産業構造、価格推移、市場リスクの多角分析
アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料世界総市場規模
アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料とは、結晶構造をほとんど持たないアモルファス材料と、極めて微細な結晶粒を有するナノ結晶材料で構成される軟磁性材料です。これらは低損失、高透磁率、優れた高周波特性を持ち、電力変換器やトランス、インダクタなどの高効率化に用いられております。
図. アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348354/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348354/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1034百万米ドルから2032年には1707百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料の技術革新が市場競争力を規定しております。
アモルファスリボンは約100万℃/秒の急冷凝固により厚さ25～35μmで形成され、非晶質構造を実現いたします。一方、ナノ結晶軟磁性材料はFe-Si-B系にNb・Cuを添加し、500～600℃熱処理により約10nmの微細結晶構造を形成します。これにより低磁歪・低磁気異方性と高磁束密度Bsを両立しております。さらに量産技術のスケーラビリティと均質性確保が依然として重要な技術課題となっております。
用途拡大によりエネルギー・通信・電動化領域で需要が急増しております。
変圧器コア、EMCコモンモードチョーク、リアクトル、センサーコアなどの従来用途に加え、EV、新エネルギー発電、5G通信インフラ、太陽光・風力発電、さらに高効率インバータおよび急速充電システムへ応用が拡大しております。アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料はシリコン鋼代替として高周波領域で優位性を持ち、初期コストは高いもののライフサイクル全体では省エネ効果により総コスト優位性が顕在化しております。
競争環境は寡占化が進行しつつ、地域競争も激化しております。
Proterial、VACUUMSCHMELZE、Qingdao Yunluなど主要企業が市場を主導し、上位5社で約80%のシェアを占めております。アジア太平洋地域が生産・需要の中核であり、中国・日本間の技術競争も強まっております。アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料は、次世代エネルギー・通信・電動化の基盤材料として、今後も構造的成長が継続する見通しであります。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1255135/amorphous-and-nanocrystalline-soft-magnetic-materials
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料とは、結晶構造をほとんど持たないアモルファス材料と、極めて微細な結晶粒を有するナノ結晶材料で構成される軟磁性材料です。これらは低損失、高透磁率、優れた高周波特性を持ち、電力変換器やトランス、インダクタなどの高効率化に用いられております。
図. アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1034百万米ドルから2032年には1707百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料の技術革新が市場競争力を規定しております。
アモルファスリボンは約100万℃/秒の急冷凝固により厚さ25～35μmで形成され、非晶質構造を実現いたします。一方、ナノ結晶軟磁性材料はFe-Si-B系にNb・Cuを添加し、500～600℃熱処理により約10nmの微細結晶構造を形成します。これにより低磁歪・低磁気異方性と高磁束密度Bsを両立しております。さらに量産技術のスケーラビリティと均質性確保が依然として重要な技術課題となっております。
用途拡大によりエネルギー・通信・電動化領域で需要が急増しております。
変圧器コア、EMCコモンモードチョーク、リアクトル、センサーコアなどの従来用途に加え、EV、新エネルギー発電、5G通信インフラ、太陽光・風力発電、さらに高効率インバータおよび急速充電システムへ応用が拡大しております。アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料はシリコン鋼代替として高周波領域で優位性を持ち、初期コストは高いもののライフサイクル全体では省エネ効果により総コスト優位性が顕在化しております。
競争環境は寡占化が進行しつつ、地域競争も激化しております。
Proterial、VACUUMSCHMELZE、Qingdao Yunluなど主要企業が市場を主導し、上位5社で約80%のシェアを占めております。アジア太平洋地域が生産・需要の中核であり、中国・日本間の技術競争も強まっております。アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料は、次世代エネルギー・通信・電動化の基盤材料として、今後も構造的成長が継続する見通しであります。
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