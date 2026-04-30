全国145校・2万人超が受講する中学生向け出前授業　ボランティアの魅力を伝える特別授業「ボ学」 実施校を募集中











日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）は、中学生向けボランティア出前授業「ボ学（ぼがく）」の2026年度実施校を募集しています。「ボ学」は、全国の中学校へボランティア経験者の講師が訪問し、実体験や映像教材を通じて、ボランティアの楽しさ、多様な社会との関わり方、自分にもできる社会参加について伝える特別授業です。2022年の開始以来、2025年度までに全国145校、21,377人の生徒が受講しており、毎年継続して導入する学校も増えています。