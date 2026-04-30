株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（以下「UPC」、本社：東京都港区）が提供する決済サービス「UnivaPay」において、2026年4月30日より、東南アジアを代表する主要Eウォレット4銘柄の対面決済（CPM・MPM両方式）対応を開始することを発表します。

今回追加される銘柄は、ベトナムの「MoMo」（ユーザー数約3,600万人）・「VCB Digibank」（同約2,500万人）、シンガポールおよびタイの「ShopeePay」（同約5,000万人）の計4銘柄です。この対応により、UnivaPayを導入済みの事業者様は、既存のシステム連携を維持したまま、東南アジア主要国からの訪日旅行者の決済需要に即応できる環境が整います。

■ 本リリースのポイント

① CPM・MPM両方式対応で、東南アジアのインバウンド客に幅広く対応

今回追加の4銘柄はすべて対面決済（オフライン・店舗決済）において、店舗側が読み取るCPM（ストアスキャ ン）方式と、ユーザーが読み取るMPM（ユーザースキャン）方式の両方に対応します。来店客のスマートフォン環境や決済習慣に応じた柔軟な対応が可能です。

② 東南アジア3カ国の主要ウォレットを一括カバー

人口約1億人を誇るベトナム（MoMo・VCB Digibank）と、域内有数の経済規模を持つシンガポール・タイ（ShopeePay）の訪日需要を同時にカバー。東南アジア発のインバウンド顧客に対してUnivaPayを介したワンストップの決済体験を提供します。

③ 単一APIで最大30種類以上のQR決済に一括対応

UPCサービス「UnivaPay」との連携により、決済ブランドごとの個別開発・個別契約が不要となります。今回の追加で、対応する海外・国内のQRコード決済はさらに拡充され、POSレジ・自動精算機など対面決済ソリューションを提供するパートナー様のインバウンド対応力を大幅に強化します。

■ 2026年4月30日追加 主要ウォレット一覧（対面決済）

※上記4銘柄は対面決済（CPM・MPM）での対応開始を予定しております。オンライン決済（EC）への対応は現在未定です。

■ UnivaPayサービスへの対応とシステム連携のメリット

「UnivaPay StoreApp」「インバウンドPay」への一括対応

UPCが提供する「UnivaPay StoreApp」「インバウンドPay」は、今回追加されるすべてのウォレットにシームレスに対応します。これにより、御社の既存システムは海外25種類・国内6種類を超える主要QRコード決済に、最小限の開発工数で対応可能となります。

1．開発・運用負荷の軽減

決済ブランドごとに異なる仕様や契約を個別管理する必要がなく、単一のAPI連携で一括対応が可能です。

2．オペレーションの簡素化

異なるブランドのQRコードを1つのシステムで自動認識するため、店舗側のオペレーションが効率化し、人的ミスの軽減にもつながります。

3．CPM・MPM両方式対応

店舗スキャン（CPM）とユーザースキャン（MPM）の両方式に対応することで、来店客の決済習慣に合わせたスムーズな会計を実現します。

■ サービス概要

https://univapay.com/inboundpay/

サービス名： インバウンドPay ＜UnivaPay＞ カテゴリ： 決済サービスおよびプラットフォーム 導入料金： 初期費用・月額費用は頂いておりません 手数料： 詳細はお問合せください。 詳細URL： https://univapay.com/inboundpay/

■ 今後の展望

UPCは今後も、アジア・欧州・中東など多様な地域のEウォレットへの対応を拡充し、訪日旅行者の増加に伴う多様な決済需要にお応えしてまいります。対面決済ソリューションを提供するPOSパートナー様・加盟店様が、グローバルな決済環境に迅速かつ低コストで対応できる環境整備を推進し、日本のインバウンド消費の拡大に貢献してまいります。

■ 代表コメント

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 代表取締役 中尾 周平 コメント：

「東南アジアは訪日旅行者数が急増している地域であり、MoMo・VCB Digibank・ShopeePay（SG）・ShopeePay（TH）の追加は、加盟店様の収益機会拡大に直結する重要な一歩です。今回の対応は対面決済のCPM・MPM両方式に対応しており、POSシステムとのシームレスな連携が可能な点が大きな特徴です。引き続き対応エリアと対応ウォレットの拡充を進め、日本の決済インフラをグローバル水準へ引き上げてまいります。」

■ 株式会社ユニヴァ・ペイキャストについて

「支払い」のあらゆる局面でのサービス提供を。ペイメントサービスの成長に伴って、全国の店舗運営事業者に対して様々な付加価値を提供するサービスに挑戦しております。

社名：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 事業内容：決済代行事業（PSP） URL：https://univapaycast.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問合せ先： 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 広報担当 メールアドレス：pr@univapay.com

導入をご検討の事業者様：

https://univapay.com/