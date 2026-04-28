お城まつりポスター

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お城まつりポスター

 

 


イベントガイド

開催概要

日　　時：2026年5月3日（祝）4日（祝）

場　　所：香川県丸亀市一番丁 丸亀城周辺 

第77回お城まつり公式ホームページ

第77回お城まつりパンフレット

 

交通規制・バス・駐車場

当日は、大変混雑が予想されます。

駐車場に限りがありますので、なるべく車以外の交通手段をご利用ください。

無料シャトルバスや市内コミュニティバスの利用時には、満員で乗れない場合がありますので、時間にゆとりを持ってお越しください。

交通規制案内図、バス・駐車場案内

 

主なイベント

全てのイベントは、公式ホームページをご覧ください。

 

京極町との親子都市協定締結10周年記念セレモニー

日時：5月3日　10:00～

場所：お堀端ステージ

内容：くす玉わり、記念盾の贈呈

 

丸亀市文化観光大使 委嘱式

日時：5月4日　16:15頃～

場所：市民ひろば北側ステージ

丸亀お笑い人力車芸人 　大木亀丸 さん

ビスケットブラザーズ 　きん さん

　　　　　　　　　　　 原田泰賀（はらだ たいが）さん

 

丸亀城下町こだわり大物産展

交流都市の特産品や地元丸亀のグルメが大集合

日時：5月3日・4日　10：00～18：00

場所：市民ひろば（芝生ゾーン）

 

よしもと芸人お笑いステージ

日時：5月4日　16:30～18：00

場所：市民ひろば北側エリア

・翠星チークダンス

・ビスケットブラザーズ

・華山

・おばたのお兄さん

・空前メテオ

・丸亀じゃんご

 

丸亀城石垣復旧現場体験イベント

5月3日・4日　9：30～12：00／13：30～16：00

※入場は、各終了時間の30 分前まで

・工事現場ではたらく車に乗ってみよう！

・石垣にメッセージを残そう！

・石垣を作るお仕事に触れてみよう！

 

お城村開村式

お城村開村パレードwith 讃州甲冑隊武者行列

日時：5月3日　9：30～

場所：丸亀お城村広場（資料館前広場）