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【丸亀市】第77回 丸亀お城まつり
お城まつりポスター
イベントガイド
開催概要
日 時：2026年5月3日（祝）4日（祝）
場 所：香川県丸亀市一番丁 丸亀城周辺
第77回お城まつり公式ホームページ
第77回お城まつりパンフレット
交通規制・バス・駐車場
当日は、大変混雑が予想されます。
駐車場に限りがありますので、なるべく車以外の交通手段をご利用ください。
無料シャトルバスや市内コミュニティバスの利用時には、満員で乗れない場合がありますので、時間にゆとりを持ってお越しください。
交通規制案内図、バス・駐車場案内
主なイベント
全てのイベントは、公式ホームページをご覧ください。
京極町との親子都市協定締結10周年記念セレモニー
日時：5月3日 10:00～
場所：お堀端ステージ
内容：くす玉わり、記念盾の贈呈
丸亀市文化観光大使 委嘱式
日時：5月4日 16:15頃～
場所：市民ひろば北側ステージ
丸亀お笑い人力車芸人 大木亀丸 さん
ビスケットブラザーズ きん さん
原田泰賀（はらだ たいが）さん
丸亀城下町こだわり大物産展
交流都市の特産品や地元丸亀のグルメが大集合
日時：5月3日・4日 10：00～18：00
場所：市民ひろば（芝生ゾーン）
よしもと芸人お笑いステージ
日時：5月4日 16:30～18：00
場所：市民ひろば北側エリア
・翠星チークダンス
・ビスケットブラザーズ
・華山
・おばたのお兄さん
・空前メテオ
・丸亀じゃんご
丸亀城石垣復旧現場体験イベント
5月3日・4日 9：30～12：00／13：30～16：00
※入場は、各終了時間の30 分前まで
・工事現場ではたらく車に乗ってみよう！
・石垣にメッセージを残そう！
・石垣を作るお仕事に触れてみよう！
お城村開村式
お城村開村パレードwith 讃州甲冑隊武者行列
日時：5月3日 9：30～
場所：丸亀お城村広場（資料館前広場）