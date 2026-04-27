世界粒子硬度計市場、2032年に186百万米ドル規模へと成長予測
粒子硬度計とは
粒子硬度計は、粉体材料や粒状物質に対して圧縮破砕過程における破壊強度、変位挙動、応力-ひずみ特性を高精度で測定するための粉体物性試験装置であり、材料評価・品質管理・製品設計において重要な役割を担う。対象材料はカーボンブラック、触媒担体、医薬品錠剤、飼料ペレットなど多岐にわたり、産業横断的に利用されている。近年は新素材開発の高度化に伴い、粒子単位での力学特性評価の重要性が一段と高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348030/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348030/images/bodyimage2】
図. 粒子硬度計の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「粒子硬度計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、粒子硬度計の世界市場は、2025年に126百万米ドルと推定され、2026年には135百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には186百万米ドルに拡大すると見込まれています。
粒子硬度計の技術構造と市場基盤
まず、粒子硬度計は高精度ロードセル、変位検出システム、画像解析ユニット、制御ソフトウェアで構成される複合計測システムである。単一粒子の測定だけでなく、自動サンプリングによる連続試験も可能であり、材料の再現性評価に優れている。2025年の世界販売台数は約67,645台、平均単価は約1,868米ドル、生産能力は約10万台、粗利益率は約45％と推計されており、計測機器市場の中でも安定収益性の高い分野と位置付けられる。
直近6か月では、欧州および日本市場においてAI画像解析を統合した粒子破壊挙動解析システムの導入が進展しており、測定誤差の約12～15％低減が報告されている。これにより、従来の経験依存型評価からデータ駆動型材料設計への移行が加速している。
粒子硬度計の産業構造と企業戦略
上流工程では、粒子硬度計は高性能センサー、精密リードスクリュー、サーボ駆動部品、耐摩耗金型材料、産業用カメラなどの高精度部品に依存しており、これらが測定精度と再現性を決定する。特に粉体機器企業である星精企業（Seishin Enterprise）は、粉砕・分級・造粒装置と試験機を統合し、プロセス一体型ソリューションを提供することで垂直統合型ビジネスモデルを構築している。
中流の装置メーカーでは、ASAHIのAS2000-LおよびAS2100がJIS・ISO・ASTM規格に準拠した標準機として広く採用されている。HITEC LuxembourgのIPHTシステムは自動供給・自動校正・多パラメータ測定を実現し、粒子硬度・粒径・剛性の統合解析を可能にしている。またUnichimのIPG-1Mはロシア規格GOSTに準拠しており、地域規格が装置設計に直接影響を与える典型例となっている。
粒子硬度計市場の課題と成長制約
粒子硬度計市場は高精度化が進む一方で、いくつかの構造的課題を抱える。第一に、測定規格の国際的不統一により、グローバル展開時の互換性問題が発生している。第二に、高精度センサーや画像解析モジュールのコスト上昇が中小メーカーの参入障壁となっている。第三に、粉体材料の多様化に対し標準化された評価モデルが不足している点が技術的制約となっている。
粒子硬度計の応用拡大と将来展望
用途別ではカーボンブラック、ゴム、飼料、医薬品分野が主要市場を形成しているが、近年は電池材料や機能性セラミックスへの応用が拡大している。特にリチウムイオン電池正極材では粒子強度が性能安定性に直結するため、粒子硬度計の需要が増加している。
粒子硬度計は、粉体材料や粒状物質に対して圧縮破砕過程における破壊強度、変位挙動、応力-ひずみ特性を高精度で測定するための粉体物性試験装置であり、材料評価・品質管理・製品設計において重要な役割を担う。対象材料はカーボンブラック、触媒担体、医薬品錠剤、飼料ペレットなど多岐にわたり、産業横断的に利用されている。近年は新素材開発の高度化に伴い、粒子単位での力学特性評価の重要性が一段と高まっている。
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図. 粒子硬度計の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「粒子硬度計―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、粒子硬度計の世界市場は、2025年に126百万米ドルと推定され、2026年には135百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には186百万米ドルに拡大すると見込まれています。
粒子硬度計の技術構造と市場基盤
まず、粒子硬度計は高精度ロードセル、変位検出システム、画像解析ユニット、制御ソフトウェアで構成される複合計測システムである。単一粒子の測定だけでなく、自動サンプリングによる連続試験も可能であり、材料の再現性評価に優れている。2025年の世界販売台数は約67,645台、平均単価は約1,868米ドル、生産能力は約10万台、粗利益率は約45％と推計されており、計測機器市場の中でも安定収益性の高い分野と位置付けられる。
直近6か月では、欧州および日本市場においてAI画像解析を統合した粒子破壊挙動解析システムの導入が進展しており、測定誤差の約12～15％低減が報告されている。これにより、従来の経験依存型評価からデータ駆動型材料設計への移行が加速している。
粒子硬度計の産業構造と企業戦略
上流工程では、粒子硬度計は高性能センサー、精密リードスクリュー、サーボ駆動部品、耐摩耗金型材料、産業用カメラなどの高精度部品に依存しており、これらが測定精度と再現性を決定する。特に粉体機器企業である星精企業（Seishin Enterprise）は、粉砕・分級・造粒装置と試験機を統合し、プロセス一体型ソリューションを提供することで垂直統合型ビジネスモデルを構築している。
中流の装置メーカーでは、ASAHIのAS2000-LおよびAS2100がJIS・ISO・ASTM規格に準拠した標準機として広く採用されている。HITEC LuxembourgのIPHTシステムは自動供給・自動校正・多パラメータ測定を実現し、粒子硬度・粒径・剛性の統合解析を可能にしている。またUnichimのIPG-1Mはロシア規格GOSTに準拠しており、地域規格が装置設計に直接影響を与える典型例となっている。
粒子硬度計市場の課題と成長制約
粒子硬度計市場は高精度化が進む一方で、いくつかの構造的課題を抱える。第一に、測定規格の国際的不統一により、グローバル展開時の互換性問題が発生している。第二に、高精度センサーや画像解析モジュールのコスト上昇が中小メーカーの参入障壁となっている。第三に、粉体材料の多様化に対し標準化された評価モデルが不足している点が技術的制約となっている。
粒子硬度計の応用拡大と将来展望
用途別ではカーボンブラック、ゴム、飼料、医薬品分野が主要市場を形成しているが、近年は電池材料や機能性セラミックスへの応用が拡大している。特にリチウムイオン電池正極材では粒子強度が性能安定性に直結するため、粒子硬度計の需要が増加している。