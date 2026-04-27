ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園1-1)は、サントリービバレッジ＆フード株式会社が展開する「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドの親子で快適に夏を過ごすための新たな習慣づくりにつなげるプロジェクトについて賛同し、｢おやこひがさ大作戦！」を実施いたします。 「おやこひがさ大作戦！」は、「水分補給」と「日傘(持ち歩ける日陰)」を組み合わせることで、熱中症対策をし、親子が夏のレジャーを心から楽しめる環境を提供することを目的として4月27日(月)から約4ヶ月間、全国の6カ所のレジャー施設で実施するプロジェクト。 近年、猛暑の影響で外出や夏ならではの体験機会が制限されつつあることから、本プロジェクトが掲げる「親子の夏を耐えるものから楽しめるものへ変えていく」という想いに、当園は深く賛同いたしました。このプロジェクトを通じて、来園者の皆様が少しでも快適に過ごせる環境づくりと熱中症対策を喚起し、ひらかたパークが夏の思い出の場所となることを願っております。

〈概要〉 【タイトル】「おやこひがさ大作戦！」 【期間】2026年5月16日(土)～8月31日(月) 【場所】ひらかたパーク園内各所 【料金】無料 ※別途ひらかたパークの入園料が必要 【WEBサイト】https://www.suntory.co.jp/softdrink/greendakara/oyakohigasa/ 〇オリジナル日傘の無償貸出 親子おそろいのデザインで、透明な小窓や丸い先端、手動で開閉する仕様でこどもにも使いやすい工夫を取り入れたオリジナル日傘を園内で貸し出します。 【日時】2026年5月16日(土)～8月31日(月) 営業時間に準ずる 【場所】園内各所

〇熱中症対策や日傘の使い方を学べるイベントの実施 レクチャーやスタンプラリー参加者の方には抽選でオリジナル折りたたみ日傘をプレゼントします。 【日時】2026年5月16日(土)･5月17日(日)･7月4日(土)･7月5日(日)各日11:00～16:00 【場所】ローズガーデン、バラの丘広場 〇「GREEN DA･KA･RA」および「同 やさしい麦茶」の配布 心とカラダにやさしい水分補給飲料である「GREEN DA･KA･RA」および「同 やさしい麦茶」の配布 ※おひとり様、1本限りとさせていただきます。数に限りがあるため、各日、先着順となります。 【日時】2026年5月16日(土)･5月17日(日)･7月4日(土)･7月5日(日) 各日11:00～16:00 【場所】パチャンガ前特設スペース

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