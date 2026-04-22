ORGANIC FIELDのコットン・イン・コンバージョンを使用したＴシャツをELLE SHOPで販売開始　人気5ブランドで展開、持続可能な綿花栽培の未来を後押し

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧隆太 以下、スタイレム）が展開する、「ORGANIC FIELD(R)（オーガニックフィールド）」の取り組みにオンライン・セレクトショップ「ELLE SHOP（エル・ショップ）」（運営：ハースト婦人画報社）が賛同し、当社の「コットン・イン・コンバージョン」を使用したスペシャルTシャツが誕生しました。商品は「ELLE SHOP」にて2026年4月22日（水）より発売されます。

■オーガニックへの「3年間の空白」を埋める「ORGANIC FIELD」の役割

現在、世界の綿花生産量においてオーガニックコットンが占める割合はわずか2.9%*しかありません。その普及を阻む大きな要因の一つとなっているのが、認証取得までに必要な「3年間の移行期間」です。この期間、農家はオーガニックと同じ栽培方法を実践しているものの、収穫した綿花を「オーガニック」として販売することができず、経済的なリスクを抱えることになります。「ORGANIC FIELD」では、この移行期間に収穫される「コットン・イン・コンバージョン（移行期間中のコットン）」にプレミアムを加えて買い取ることで、農家の挑戦を後押ししています。

*Textile Exchange. Materials Market Report 2025

■企画の背景と概要

今回の企画は、ORGANIC FIELDの理念をハースト婦人画報社に賛同いただいたことにより生まれました。ELLE SHOPで高い人気を誇る5つのブランドの協力のもと、同取り組みの「コットン・イン・コンバージョン」を採用したスペシャルTシャツが、2026年4月22日（水）のアースデイに合わせて販売されます。消費者がファッションを楽しみながら、インドの農家支援という社会課題の解決に参画できる、新しい購買体験をぜひ体験してください。

発売日：2026年4月22日（水）アースデイ

販売場所：オンライン・セレクトショップ「ELLE SHOP」

メディア連動：ハースト婦人画報社の展開する「ELLE DIGITAL」や雑誌「ELLE JAPON」6月号（4月28日発売）にて、素材の背景にあるストーリーや商品紹介が順次公開されます。

【参加ブランド】

Americana（アメリカーナ）、ebure（エブール）、KATHARINE HAMNETT（キャサリンハムネット）、Oblada（オブラダ）、THIRD MAGAZINE（サードマガジン）

■ハースト婦人画報社 ELLE SHOP 企画担当者様より

「オーガニックコットンについて調べるなかで、農家の方々が直面している実情を知りました。私たちELLE SHOPにできることは、単に商品をお届けすることだけではありません。メディアを母体とするECサイトの特徴を活かして、素材の裏側にある価値あるストーリーを丁寧に紐解き、お客様に届けること。このTシャツを手に取ることが、ブランド、そしてお客様とともにサステナブルな未来を創る一歩になると信じています」。

■「ORGANIC FIELD」とは

インドの農家のオーガニック農法への転換を支援し、環境負荷の低減と労働環境の改善を目指す取り組み。

2020年にインドで発生したオーガニックコットンの偽装問題をきっかけに、コットンを扱う企業としての責任と、「信頼できるオーガニックコットンを安定して届けたい」という思いから取り組みをスタートしました。

「コットン・イン・コンバージョン」と呼ばれる移行期間のコットンを買い取ることで、農家のオーガニックへの参入を促し、その普及を目指しています。収穫されたコットンは、種の選定から綿花の栽培、糸の生産までをオーガニックのプロセスで管理することでトレーサビリティを担保しています。

公式URL：https://www.stylem.co.jp/sustainability/initiative/organicfield/

【ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパン】

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