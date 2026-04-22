教育向け展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京」に出展。MEXCBTやデジタル教科書の運用に不可欠なネットワーク構築をご提案。

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2026年5月13（水）～5月15（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される教育向け展示会

「第17回 EDIX（教育総合展）東京」へ出展いたします。

校内ネットワークについて、授業中の「途切れる/つながらない」状況の見直しと改善や、MEXCBTやデジタル教科書の運用に必要不可欠な通信基盤の構築をご提案いたします。

あわせて、どこでも校務が出来る環境整備で、管理コストの大幅な削減を可能にする無料のリモート管理ツールの実演デモなどを通じ、教員の負担軽減と教育の質の向上を両立させる校務DXに向けた各種ソリューションを紹介します。

ネットワークに関するお悩みから、検討ベースでの見積り相談まで承っております。

国内メーカーの強みを生かし、ご相談から導入後のサポートまで手厚くご支援させていただきます。

当日のご来場を、心よりお待ち申し上げております。

出展概要

●会期

2026年5月13（水）～5月15（金）3日間

10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）



●会場

東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）展示会場

東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟



●展示ブース

学び環境づくり

エリア小間番号：10‐42

出展位置 会場 ：東京ビッグサイト 東1・2・3 小間番号：10-42

●入場方法

入場方法：展示会場のご入場には、必ずご来場登録が必要です。下記より、ご登録をお願いします。

ご登録完了後に専用バッジが表示されますので印刷または、画面を当日展示会場にお持ちください。

展示内容

来場登録 :https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html

●法人向けネットワーク商品

・MEXCBT/デジタル教科書の本格活用に向けた十分な帯域と安定性の確保

・アクセスポイント/マルチギガ対応スイッチングハブ の紹介

・教員の負担軽減に向けた校務DX



●法人向けストレージ商品

・学校におけるランサムウェア対策を進める、セキュリティNAS



●リモート管理サービス「キキNavi」

※展示内容につきましては都合により変更する場合があります。

関連ページ

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※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

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