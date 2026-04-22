AI とローコードで現場の業務変革を加速！「Claris カンファレンス 2026」11月11日から虎ノ門ヒルズフォーラムで開催

Claris International Inc.

2026 年 4 月 22 日 - ローコード開発プラットフォームを提供する Claris International Inc.（本社：米国 カリフォルニア州、Apple 100% 子会社）は、2026年11月11日(水)～13日(金)の 3 日間、虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）にて、DX・業務改善を目指すビジネスパーソンに向けた年次イベント「Claris カンファレンス 2026」を開催します。



本イベントは、業務改善、DX推進、システム内製化、AI 活用に関心を持つビジネスパーソン、IT 部門、現場リーダー、開発者を対象とした総合カンファレンスです。会期中は、60以上のセッション、ワークショップ、展示、ポスター発表をすべて無料で提供します。



今回のカンファレンスでは、AI を活用した業務改革の実践例、ローコードによるアプリ開発の最新手法、ユーザ企業による DX 成功事例、さらに医療分野に特化したセッションなど、現場課題の解決に直結する多彩なプログラムを展開します。構想段階の企業から、すでに導入・運用を進めている組織まで、幅広い参加者にとって実践的な学びの場となります。

Claris カンファレンス 2026 開催概要

会期 ：2026年11月11日（水）、12日（木）、13日（金）

開催場所 ：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）

参加費 ：無料（事前登録制）

主催 ： Claris International Inc.（Apple 100% 子会社）

Claris カンファレンス 2026 の見どころ

こんな方におすすめ

- AIとローコードの実践知を学べる 60 以上の無料プログラムClaris の経営陣や技術者、ユーザ企業、パートナー企業が登壇し、製品戦略、業務改革、内製化、AI活用、開発ノウハウまで幅広いテーマで紹介します。- ユーザ企業のリアルな成功事例を紹介業務効率化や DX、働き方改革を実現した企業が登壇し、導入の背景、定着の工夫、成果を具体的に共有します。現場に即したヒントを得られます。- 医療業界の活用事例にも注力医師、医療従事者、メディカルエンジニアによる導入事例を通じて、医療現場におけるデジタル活用の可能性を紹介します。- 少人数制ワークショップで“体験しながら”学べる経験豊富な Claris パートナーが講師を務める参加型ワークショップを実施。実際に手を動かしながら理解を深められます。- 展示・交流を通じてパートナーや協業先と出会える展示エリアでは、内製化支援、受託開発、コンサルティングなどを手がける Claris パートナーや協賛企業がソリューションを紹介。具体的な相談や商談の機会にもつながります。- ポスターセッションを新たな学びと交流の場にローコード開発の Tips やユーザ成功事例をポスター展示し、発表者によるショートプレゼンテーションも実施予定です。短時間で多くの事例に触れ、登壇者と直接交流できます。- 務改善・DX推進に向けた具体策を探している方- システム内製化を検討している方- ノーコード／ローコードツールを導入後の活用拡大に課題を感じている方- AI をビジネスに活用したいが、実践方法が分からない方- 開発の外注先やビジネスパートナー、内製化を支援してくれるパートナーを探している方- さまざまな DX 成功事例や、他社の成功事例を効率よく収集したい方- 参加者との交流を通じて知識・人脈を拡大したい方

昨年の Claris カンファレンス 2025 の詳細は、こちらからご覧ください。

Claris カンファレンス 2025 特設サイト： https://www.claris.com/ja/conference/2025

最新情報をいち早く入手！「優先案内 E メール登録」受付中

本イベントおよび各セッションは事前登録制で、登録開始は後日案内予定です。人気セッションは早期に満席になる可能性があります。

現在、一般公開に先駆けて案内を受け取れる「イベント優先案内 E メール」を受け付けております。また、優先案内Eメール登録者限定で、抽選で50名に会場でClaris 特製グッズをプレゼントします。登録所要時間：約 1分。

E メールアドレスを登録する：https://content.claris.com/ja/cc26-email-sign-up/pr

セッションスピーカー募集

Clarisでは現在、ユーザ事例セッション、メディカルセッション、ポスターセッションの登壇者を公募しています。業務改革やDX、内製化、AI活用などの取り組み事例をご発表いただけるスピーカーの方を広く募集しています。



遠方から登壇いただく場合、ユーザ事例セッション・メディカルセッション（各45分）は 1セッションあたり 2名まで、ポスターセッション（12分）は 1発表につき 1名まで、規定の宿泊費・交通費を補助いたします。

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.claris.com/ja/blog/2026/cc26-speaker

締め切り： 2026 年 6 月 1 日（月）正午

お問い合わせ先

Claris カンファレンス 事務局（株式会社 FIELD MANAGEMENT EXPAND 内）

E-mail: claris_conference_japan@claris.com

受付時間 : 10:00～18:00（土日祝日を除く）

Claris カンファレンス 2026 開催決定 2026年11月11日～11月13日｜虎ノ門ヒルズフォーラム

Claris FileMaker について

「パワフルなテクノロジーをすべての人へ」というビジョンのもと開発された「Claris FileMaker」は、あらゆる業務で自社の課題を解決するカスタム App を作成・展開することができる、ローコード開発プラットフォームです。直感的な UI で、あらかじめ用意されたテンプレートや日本語のスクリプトを組み合わせることで、独自のカスタム App をすばやく構築できます。

作成したカスタム App は、Mac、Windows、iOS といった各種 OS や、Web ブラウザ上でシームレスに実行でき、クラウドやオンプレミスでリアルタイムに共有できるほか、オフラインでも利用可能であり、あらゆる環境で安全に情報を保存・共有することができます。また、IoT、AI といった先進的なテクノロジーに対応し、さまざまなアプリケーションおよび Web サービスとも連携でき、高速開発が可能なことから、“限界のないローコード”としてプロの開発者にも選ばれています。

Claris ホームページ：https://www.claris.com/ja(https://www.claris.com/ja)



Claris International Inc. について

Claris International Inc. は短期間のローコード開発が可能な世界トップクラスのプラットフォームを開発し、 規模を問わずあらゆる企業でデジタルトランスフォーメーションを実現できるように、問題解決者を支援する一連のサービスを提供しています。中小企業とフォーチュン 500 企業で 130 万人以上のユーザに利用されています。Apple Inc. の一員である Claris は 約 40 年 にわたってビジネスを成功させてきた比類のない実績を持ち、イギリス、中国、オーストラリアなど世界各地で事業を展開しています。



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