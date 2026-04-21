ラジオ冠番組3本・CDランキング4位の実績を持つ、大注目のアイドルグループ Sugar(ハート)Holic の、待望の新曲『かわいい顔にご用心(ハート)』デジタルリリース開始！

株式会社SVC

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」 は、2026年４月21日 0:00より、新曲『かわいい顔にご用心(ハート)』を各種音楽配信サービスにて配信開始いたします！Sugar(ハート)Holic が、みんなのハートを甘く華麗に盗んでいきます(ハート)

■ 新曲「かわいい顔にご用心(ハート) 」

気づいたら、もう心を盗まれてる。

追わせる余裕と、気づけば虜になってしまう中毒性を、軽快でおしゃれなポップサウンドに閉じ込めた一曲。

◆制作陣

作詞：太田晴之

作曲：太田晴之

「あなたのハート、ちょうだいします(ハート)」

耳に残るフレーズとささやくような言葉が重なり合い、甘く危険な世界へと誘う。

Sugar(ハート)Holicらしい“王道×ちょいクセガーリー”を体現した、可愛さ全振りの中毒ポップチューン。 一度聴いたら、きっともう逃げられない。

▼ 配信リンク

https://linkco.re/bhx56tmt

配信開始：2026年2月14日 0:00

配信先：Apple Music / Spotify / LINE MUSIC 他主要ストリーミングサービス

■ ワンマンライブも開催決定！

着実に実績を積み、今大注目を浴びている次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は

5月３1日(日）に1stワンマンライブの開催が決定しております！

グループの“今”を体感できる貴重な機会として、さらなる注目を集めることが期待されます。

10代・20代の女子を中心に人気を集めている『王道カワイイ』グループの記念すべき

1stワンマンライブを一緒に作り上げてくれませんか？

早期完売が予想されますのでお申し込みはお早めに！

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/hjse83Q6NyJsY9xvmjJO

(ハート)メンバーコメント(ハート)

星乃愛理

かわいい顔にご用心(ハート)

ふとした瞬間に思い出しちゃうくらい、頭から離れなくなってほしいな！

気づいたらまた聴きたくなってる、そんな曲になれたら嬉しいです(ハート)

仲乃羽菜

かわいい顔にご用心(ハート)

しゅがほりちゃんらしいちょいクセでガーリーな楽曲になっています♩

それぞれのキャラクターを意識した可愛さにも注目してたくさん愛してね > <

後藤理花

かわいい顔にご用心(ハート)

待望の新曲お待たせしました！

明るくキャッチーで一度聴いたら気づけば頭の中をぐるぐるしちゃう怪盗みたいな1曲です(ハート)

とびきりキュートにあなたの心を狙いにいくので、たくさん愛してね♩

白雪いち

かわいい顔にご用心(ハート)リリース！！！！！！

かわいい曲でかわいい振り付けで可愛い私たちを目に焼き付けてほしいです> < (ハート)

大石花音

「かわいい顔にご用心」ついにリリースです(ハート)

気づいたら頭から離れなくなるような中毒性のある曲になってるので、たくさん聴いて沼ってください♪

内川まどか

「可愛い顔にご用心(ハート)」はちょっぴり小悪魔的な可愛さが溢れてる曲になっています♪

振り付けもキャッチーなポーズばかりで目が離せません(ハート)

町田つむぎ

新曲「かわいい顔にご用心(ハート)」がリリースされます(ハート)

名前の通り私達の可愛い顔に注目してご用心してもらえたらなと思ってます！

他の曲とは少し違うテイストの新曲になってるので是非沢山聞いてください(ハート)

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Media Information

Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」（REDS WAVE FM87.3MHz）

放送局：REDS WAVE FM87.3MHz

放送日時：毎週火曜日 22:00～23:00

配信：Listen Radio「リスラジ」にて同時配信

番組公式X：

https://x.com/sghcradio/

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

ライブや活動の裏側、メンバーの日常にフォーカスしたトークを展開し、ファンとの距離感の近い番組として展開している。

Sugar(ハート)Holicの「好き、はじまったみたいです。」（FM FUJI）

放送局：FM FUJI

放送枠：「GIRLS(ハート)GIRLS(ハート)GIRLS =RED ZONE=」

放送日時：毎週火曜日 23:00～23:30

番組公式X：

https://x.com/sukihaji_radio

番組公式サイト：

https://sukihaji.radiomax.jp/

メールアドレス：

sugarholic@fmfuji.jp

公式ハッシュタグ：

#好きはじ

人気アイドルグループが多数出演する番組枠で放送される冠ラジオ番組。

日常やメンバーの個性、“ガーリーな感性”をテーマにしたトークを展開し、グループの新たな魅力を発信している。

『Sugar(ハート)Holicのしゅがらじ』（東海ラジオ）

放送局：東海ラジオ

放送枠：「東海ラジオミッドナイトSP～金シャチ劇場～」内

放送日時：毎週金曜日 26時05分頃～（約15分）

番組公式X：

https://x.com/ksg1332

Sugar(ハート)Holicが出演する冠ラジオ番組。

番組は毎月メンバーが交代で“マンスリーMC”を担当する形式を採用。各メンバーの新たな一面や魅力を引き出しながら、リスナーとともに番組を作り上げていきます。

Event Schedule

Sugar(ハート)Holic主催イベント Sweet × Sweet × Sweet vol.4

開催日： 2026年4月22日（水）

会場： 代官山SPACE ODD

出演者：Sugar(ハート)Holic / CURE'T / Pastel Closet

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/ny96WQWdTQdulNgIrLFb

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.3

開催日： 2026年4月29日（水）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/pLYGw84jzAGXmhko62go

【女性限定LIVE】Girls place to be. vol.2

開催日： 2026年5月11日（月）

会場： シティーホール＆ギャラリー五反田

出演者： Onephony / Sugar(ハート)Holic / Pastel Closet / ChumToto / 可憐なアイボリー

/ RiNCENT♯

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/4JhtabbY6t2Hxamlcp9g

Sugar(ハート)Holic 1st ONE MAN LIVE 「SWEET PROMISES & MORE(ハート) ～はじめての、やくそくと～」

開催日：2026年5月31日（日）

会場：東京FMホール

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/hjse83Q6NyJsY9xvmjJO

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