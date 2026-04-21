『勝利の女神：NIKKE』3.5周年記念生放送が大盛況のうちに終了！オーバースペックのアニス・ネオンなどの周年新キャラ・イベント情報を一挙公開！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、2026年4月18日（土）に配信された3.5周年記念特別生放送「希望の星が再び輝く刻」が盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

会場には多くの指揮官が集まり、熱気と歓声に包まれる中でイベントは幕を閉じました。出演者と来場者が一体となった空間は、3.5周年という節目にふさわしい盛り上がりを見せ、『NIKKE』の新たな展開への期待が大きく高まる一日となりました。

■世界中へ広がった『勝利の女神：NIKKE』3.5周年の熱狂

会場での盛り上がりとともに、本生放送はオンラインでも大きな反響を呼び、日本のみならずグローバル規模で注目を集めました。関連ワードは世界トレンド1位を獲得するなど、高い話題性を記録し、多くの指揮官がリアルタイムで視聴。SNS上でも活発な反応が寄せられ、『NIKKE』の存在感を改めて示す結果となりました。

▼生放送アーカイブはこちら

YouTube配信リンク：https://www.youtube.com/watch?v=Pz8Jbk2ZtyY

また、生放送内では、3.5周年を記念した特別CDKも公開されました。ぜひゲーム内でご利用ください。

■第4回グローバル人気投票結果を発表

あわせて、第4回グローバル人気投票の最終結果も発表されました。多くの指揮官による投票の結果、シンデレラが見事1位に輝き、続いてリバーレリオが第2位、リトルマーメイドが第3位にランクインしました。

本企画は世界中のプレイヤーから大きな関心を集めており、今回も各キャラクターへの熱い支持が反映された結果となりました。上位にランクインしたニケたちの今後の展開にも、ぜひご注目ください。

▼結果発表映像はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=zDx07sH9Sh4

■新SSRニケ＆新規コスチューム情報を一挙公開

今回の生放送では、3.5周年を彩る数々の新要素が発表されました。中でも注目を集めたのは、新たに登場するSSRニケの存在です。今回発表されたのは、アニス：スター（CV：岡咲美保）、アビスタ（CV：星谷美緒）、ネオン：ビジョン・アイ（CV：日高里菜）の3名。それぞれ異なる個性と魅力を持つキャラクターとして、今後のゲーム内での活躍に期待が高まります。

闇を振り払うアークの輝く星、SSRニケ アニス：スター本業は監察部隊！今はアイドルのマネージャー？ SSRニケ アビスタ健康な体に宿る超火力、SSRニケ ネオン：ビジョン・アイ

さらに、これら新キャラクターを中心に複数の新規コスチュームも公開され、ビジュアル面でも新たな魅力が披露されました。キャラクターの新しい一面を楽しめるラインナップとして、指揮官たちの注目を集めています。

アニス：スター - スターライトアニス：スター - T.T. STARリバーレリオ - ドリーミングレイクラピ：レッドフード - シャインライトドロシー - ルナーライト

■3.5周年イベント「STAR ANIS」＆メインストーリー更新

この度、3.5周年記念イベント「STAR ANIS」の開催が発表され、キービジュアルおよびバージョンPVが公開されました。本イベントでは、アニスを中心とした新たな物語が描かれ、これまでとは異なる舞台での展開に注目が集まっています。

▼イベントPVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ewDRytEXv9g

さらに、メインストーリー第45章・第46章の追加も決定。公開された予告PVでは、物語が新たな局面へと進む様子が示唆されており、今後の展開への期待が一層高まります。

▼メインストーリーPVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=6lRHrO2rfPA

■開発チームによる特別インタビュー映像も公開

3.5周年を記念し、開発チームによる特別インタビュー映像も公開されています。制作の裏側や今後の展望などが語られており、ファン必見の内容となっています。

▼インタビュー映像はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=EDuCtXUHVWI

■3.5周年を彩る多彩なキャンペーンも展開中

3.5周年を記念し、『勝利の女神：NIKKE』ではゲーム内外でさまざまなキャンペーンが展開されています。ここでは、現在実施中の主な施策をご紹介いたします。

まず、アニスをテーマとしたグローバル応援プロジェクト「アークの星を守れ！」がスタートしました。本企画では、特設ページにて応援ポイントを集めることで、世界中の指揮官の想いをひとつにし、アニスのステージを後押しする内容となっています。日々の参加によって報酬も獲得可能となっており、継続的に楽しめるキャンペーンとして展開中です。

▼特設ページはこちら

https://nikke-jp.com/events/GuardNIKKEStars

また、3.5周年を記念した屋外広告も各地で掲出されています。渋谷エリアを中心にT.T. STARの応援広告が展開されているほか、秋葉原ではアニスやネオンをフィーチャーしたビジュアルも登場。SNS投稿キャンペーンと連動した企画も実施されており、リアルとオンラインを横断した盛り上がりを見せています。

▼詳細はこちら

https://x.com/NIKKE_japan/status/2045721551765397877

さらに、「3.5周年グローバルクリエイターコンテスト」も開催中です。本コンテストでは、総額7万ドル以上の賞金が用意されているほか、優秀作品は公式イベントで紹介される機会も設けられています。イラストや動画など、さまざまな形式で参加可能なグローバル企画として、多くのクリエイターの参加が期待されています。

▼応募はこちら

https://sg-creatorhub.playerinfinite.com/bclient/taskdetail?game_id=16&area_id=asia&game=nikke&task_id=14615218(https://sg-creatorhub.playerinfinite.com/bclient/taskdetail?game_id=16&area_id=asia&game=nikke&task_id=14615218)

今後も『勝利の女神：NIKKE』は、ゲーム内外を通じてさらなる進化を続け、指揮官の皆さまに新たな体験と感動をお届けしてまいります。3.5周年を迎える本作の今後の展開にも、ぜひご期待ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。