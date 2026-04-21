淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある劇場「波乗亭」では、宝塚歌劇団出身で同劇団や劇団四季の演出等を手掛ける謝珠栄氏によるオリジナル公演『瑠璃の音色～地球My Mother～』を４月29日（水）より開催。そして本公演にあわせ、隣接する和食レストラン「青の舎」と洋食レストラン「海の舎」のお食事がセットになった特別コラボプランを4月21日（火）より予約開始いたします。

本プランでは、公演チケットにあわせて、和食レストラン青の舎の人気メニュー「青の舎御膳」、洋食レストラン海の舎の「欧風浪漫コース」からお選びいただける贅沢な内容をご用意。淡路島の旬食材を ふんだんに使用した料理とともに、五感で楽しむ一日をお過ごしいただけます。 本作『瑠璃の音色～地球My Mother～』は、水、光、大地など自然が育んだ音が、人々の祈りや暮らし、文化と結びつき、やがて音楽や舞踊へと昇華していく壮大な物語を描くレビューショー（※）。アジア、ヨーロッパ、アフリカ、南米、そして新大陸アメリカへと舞台を巡りながら、世界各国の音楽や舞踊で観客の皆さまを“音楽で旅する世界旅行”へと誘います。 さらに、劇団四季「ライオンキング」初代シンバ役を演じた坂元健児氏や、劇団四季入団1年目にシンバ役を射止め、通算1200回出演した友石竜也氏を迎え、淡路島で活動する地方創生エンターテイナーと音楽島メンバーと共に、圧巻のステージを創り上げます。 淡路島産食材を贅沢に使用したお食事と、音楽と舞踊、そして人の想いがひとつになる瞬間を満喫できる贅沢な劇場でのひとときを、是非この機会にお楽しみください。 （※）歌やダンス、寸劇などを組み合わせた舞台芸能で華麗な装置や衣装、群舞などが特徴のショー形式の公演

■劇場 波乗亭『瑠璃の音色～地球My Mother～』×淡路島西海岸コラボプラン 概要

実施日時： 4月29日（水・祝）～5月17日（日） ※販売は4月21日より開始 内容： 「瑠璃の音色～地球My Mother～」公演チケットと青の舎・海の舎のお食事がセットになったプラン 料金： 青の舎／9,800円、海の舎／9,500円 ※食事代・公演チケット代含む 場所： 青海波 青の舎・海の舎・波乗亭（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： 青の舎／https://x.gd/QsImk 海の舎／https://x.gd/7tLHr

■劇場 波乗亭『瑠璃の音色～地球My Mother～』概要

日時： 4月29日（水・祝）、30日（木）、5月2日（土）～５日（火・祝）、8日（金）～10日（日）、16日（土）、17日（日） 各回14：00開演（13：30開場） 出演： 坂元健児氏（4月29日、30日、5月2日～4日、10日、16日、17日） 宮崎県出身。劇団四季では「ライオンキング」初代シンバ役として人気を博し退団後はその歌唱力と類い稀な身体能力を活かし、「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ルドルフ・ザ・ラストキス」を始め数多くのミュージカルに出演。定期的にライブも開催しており、2016年には 乃木坂46の楽曲『命の真実』で当時のメンバー生田絵梨花とデュエットでLIVEにも参加、話題を集める 友石竜也氏（5月5日、5月9日） 兵庫県出身。劇団四季入団１年目に「ライオンキング」シンバ役を射止め通算1200回出演。『アイーダ』ラダメス役のほか、『リトルマーメイド』にも出演。退団後は『グランドホテル』『キンキーブーツ』 『チキチキバンバン』『FLAGLIA THE MUSICAL』『ガイズ＆ドールズ』などに出演。『代々木アニメーション学院 銀河劇場アカデミー』 特別講師 ／石坂光／木村くるみ／山根千緒里／原萌々花／長岡美地留 ／吉田梨乃／榮なつき／倉智太朗／エレーナ・グラドコフスカヤ ／喜連麻衣（ヴァイオリン）／佐藤碧美（フルート） ＜作・演出・振付 謝珠栄氏> 57期生として宝塚歌劇団に首席入団。退団後はアメリカに留学。帰国後斬新な振付で劇団四季・宝塚歌劇団・東宝などのミュージカルや映画・TVの各分野で幅広く活躍し、1990年より本格的に演出家へと転向する。1985年にTSミュージカルファンデーションを 設立。以後演出、振付、企画でオリジナル作品を作り続け芸術選奨文部大臣新人賞、読売演劇大賞はじめ多数の受賞歴を持つ 曲目： ボラーレ（イタリア）や、Sway（キューバ）など計15曲 料金： 一般／4,000円、小中高生／2,000円（税込）※未就学児入場無料 会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： teket（https://teket.jp/6095/63530）

https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/rurinoneiro/