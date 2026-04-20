六本木「PARTY ON TOKYO」所属、KARENの挑戦 ショーガールが“無名画家”として個展開催--もう一つの表現
六本木のショークラブ「PARTY ON TOKYO」で活躍するショーダンサー・カレンが、再び“別の顔”を見せる。東京都渋谷区のスペースMINI（OPENBASE）で個展「Obscurity」を開催する。会期は4月24日から26日までの3日間。
2022年に開催した初の個展では、約30点の作品に加え、店内映像やBGMまで自ら手掛け、表現者としての才能を発揮した。あれから4年--今回、彼女はさらに踏み込む。
今回は「無名画家・花恋」として作品を発表する。ダンサーとして築いてきたイメージをあえて外し、「自分の好き」を作品に込めた。
展示では、「KAWAII」をテーマにした約30点の作品を並べる。ファンシーな色彩に加え、うさぎのオリジナルキャラクター「Flara（フラー）ちゃん」を各作品に取り入れ、花恋としての世界観を描き出す。
さらに、来場者にはSNSフォロー特典としてポストカード（全3種、日替わり）を配布。アパレルなどのグッズ販売も行い、作品の世界観をより身近に体験できる構成とした。
KARENは「自分の好きが少しでも多くの人に見てもらえて、この絵いいなって思ってくれる人が1人でもいたら本望です」と語る。
ステージの光を浴びるショーダンサーとしての姿とは異なる、“無名の表現者”としての挑戦。3日間限定の個展は、彼女の新たな一歩を示す場となる。
会期中は本人も在廊予定。作品の購入も可能で、来場者は作品とともに言葉を通して思いに触れることができる。
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●KARENプロフィール
絵画の専門学校を卒業後、六本木の「PARTY ON TOKYO」でショーダンサーとして活動。現在はサブリーダーを務める傍ら、日々制作を続けてきた。前回の個展開催を経て、今回2回目となる個展に挑む。
▼Instagram
https://www.instagram.com/karen_partyon/
▼Instagram
https://www.instagram.com/karenbtbunny?igsh=N3Nzb2J2Z2hzaXRj&utm_source=qr
▼X
https://twitter.com/karen_partyon
▼OPENBASE
https://openbase.jp/
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●PARTY ON TOKYO
六本木にあるエンターテインメントショークラブ。海外のナイトカルチャーを取り入れた空間で、セクシーかつキャッチーなダンスショーを間近で体験できる。
【店舗概要】
名称：パーティーオン東京
住所：東京都港区六本木3-8-15 日拓ビルB1F
電話：03-3403-3666
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347302/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347302/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社party on
2022年に開催した初の個展では、約30点の作品に加え、店内映像やBGMまで自ら手掛け、表現者としての才能を発揮した。あれから4年--今回、彼女はさらに踏み込む。
今回は「無名画家・花恋」として作品を発表する。ダンサーとして築いてきたイメージをあえて外し、「自分の好き」を作品に込めた。
展示では、「KAWAII」をテーマにした約30点の作品を並べる。ファンシーな色彩に加え、うさぎのオリジナルキャラクター「Flara（フラー）ちゃん」を各作品に取り入れ、花恋としての世界観を描き出す。
さらに、来場者にはSNSフォロー特典としてポストカード（全3種、日替わり）を配布。アパレルなどのグッズ販売も行い、作品の世界観をより身近に体験できる構成とした。
KARENは「自分の好きが少しでも多くの人に見てもらえて、この絵いいなって思ってくれる人が1人でもいたら本望です」と語る。
ステージの光を浴びるショーダンサーとしての姿とは異なる、“無名の表現者”としての挑戦。3日間限定の個展は、彼女の新たな一歩を示す場となる。
会期中は本人も在廊予定。作品の購入も可能で、来場者は作品とともに言葉を通して思いに触れることができる。
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●KARENプロフィール
絵画の専門学校を卒業後、六本木の「PARTY ON TOKYO」でショーダンサーとして活動。現在はサブリーダーを務める傍ら、日々制作を続けてきた。前回の個展開催を経て、今回2回目となる個展に挑む。
https://www.instagram.com/karen_partyon/
https://www.instagram.com/karenbtbunny?igsh=N3Nzb2J2Z2hzaXRj&utm_source=qr
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▼OPENBASE
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●PARTY ON TOKYO
六本木にあるエンターテインメントショークラブ。海外のナイトカルチャーを取り入れた空間で、セクシーかつキャッチーなダンスショーを間近で体験できる。
【店舗概要】
名称：パーティーオン東京
住所：東京都港区六本木3-8-15 日拓ビルB1F
電話：03-3403-3666
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