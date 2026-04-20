釣り餌市場：種類、釣り方、素材、流通経路、用途別―2026年から2032年までの世界市場予測
釣り餌市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.27%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、釣り餌市場調査レポートを発行・販売します。
「釣り餌レポート」では技術革新、釣り人の行動の変化、流通の変革が、製品戦略と競合の力学をどのように再定義しているかを概説する洞察に富んだ導入部を言及するほか、既存企業と新規参入企業が、製品イノベーション、戦略的パートナーシップ、チャネルの多様化をどのように活用して競争上の優位性を築き、釣り人のロイヤルティを獲得しているかを示す企業レベルの概要を分析します。
世界の釣り餌市場規模は、2025年に7億7,166万米ドルと評価され、2026年の8億1,630万米ドルから2032年には11億585万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988324-fishing-bait-market-by-bait-type-technique.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 釣り餌市場餌の種類別
第9章 釣り餌市場：技術別
第10章 釣り餌市場：素材別
第11章 釣り餌市場：流通チャネル別
第12章 釣り餌市場：用途別
第13章 釣り餌市場：地域別
第14章 釣り餌市場：グループ別
第15章 釣り餌市場：国別
第16章 米国釣り餌市場
第17章 中国釣り餌市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・釣り餌市場における技術革新の影響は何ですか？
電子ルアーやセンサー搭載デバイスは製品の差別化を加速させ、メーカーが動き、音、光の機能を従来の形状と組み合わせることを可能にしました。
・米国の関税措置が釣り餌市場に与える影響は何ですか？
関税の引き上げにより、大量輸出市場で製造される製品の着荷コストが上昇し、多くの企業が調達拠点の見直しを迫られています。
・釣り餌市場のセグメンテーションはどのようになっていますか？
市場は人工ルアーと生きたルアーに二分され、人工ルアーには電子ルアー、ハードベイト、メタルルアー、ソフトプラスチックが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、釣り餌市場調査レポートを発行・販売します。
「釣り餌レポート」では技術革新、釣り人の行動の変化、流通の変革が、製品戦略と競合の力学をどのように再定義しているかを概説する洞察に富んだ導入部を言及するほか、既存企業と新規参入企業が、製品イノベーション、戦略的パートナーシップ、チャネルの多様化をどのように活用して競争上の優位性を築き、釣り人のロイヤルティを獲得しているかを示す企業レベルの概要を分析します。
世界の釣り餌市場規模は、2025年に7億7,166万米ドルと評価され、2026年の8億1,630万米ドルから2032年には11億585万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1988324-fishing-bait-market-by-bait-type-technique.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 釣り餌市場餌の種類別
第9章 釣り餌市場：技術別
第10章 釣り餌市場：素材別
第11章 釣り餌市場：流通チャネル別
第12章 釣り餌市場：用途別
第13章 釣り餌市場：地域別
第14章 釣り餌市場：グループ別
第15章 釣り餌市場：国別
第16章 米国釣り餌市場
第17章 中国釣り餌市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・釣り餌市場における技術革新の影響は何ですか？
電子ルアーやセンサー搭載デバイスは製品の差別化を加速させ、メーカーが動き、音、光の機能を従来の形状と組み合わせることを可能にしました。
・米国の関税措置が釣り餌市場に与える影響は何ですか？
関税の引き上げにより、大量輸出市場で製造される製品の着荷コストが上昇し、多くの企業が調達拠点の見直しを迫られています。
・釣り餌市場のセグメンテーションはどのようになっていますか？
市場は人工ルアーと生きたルアーに二分され、人工ルアーには電子ルアー、ハードベイト、メタルルアー、ソフトプラスチックが含まれます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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