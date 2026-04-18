【岡山大学】岡山大学病院腎泌尿器科で腎移植200症例を達成

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山大学病院腎泌尿器科では2009年から腎移植を開始し、2025年末に200症例を達成しました。- 腎移植後1年の生存率、生着率は共に100%と世界最高でした（2024年度時点）。- 海外で広まりつつあるロボット腎移植を日本で普及させることを目指しています。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院腎泌尿器科では、2009年から腎移植プログラムを開始しました。そのチームリーダーとして、東京女子医科大学や米国クリーブランドクリニックで腎移植を学んだ荒木元朗教授（岡山大学学術研究院医歯薬学域腎泌尿器科学）が着任して以降、『丁寧に！慎重に！』をモットーに生体腎移植（健康なドナーからの提供）や献腎移植（心停止もしくは脳死ドナーからの提供）を積み重ねてきました。移植成績の代表的な指標とされる術後1年時点での生存率と生着率（移植した腎臓が機能し、透析療法を受けずに生活出来る状態）は、いずれも100％と世界最高でした（2024年度時点）。



近年、海外ではロボットを用いた腎移植が増えていますが、日本ではまだ保険適応ではありません。ロボット手術は傷が小さく目立たないことから小児や女性にとって特に有用であり、従来の開腹手術に比べても術後合併症が少なく、優れた低侵襲治療です。われわれは、ヨーロッパ・アジア初のロボット“自家”腎移植（自分の腎臓を一度体外へ取り出し、問題となる部位を修復して再び自分の体内に戻す手術）を成功させており、このノウハウを生かして腎不全患者さんに対してのロボット腎移植の普及にも努力してまいります。

本情報は、2026年3月27日に岡山大学から公開されました。

◆荒木元朗教授と西村慎吾助教からのひとこと

＜荒木元朗教授＞

腎不全は透析を続けなければ生きていくことができません。腎移植によって透析を離脱し、スポーツや妊娠・出産も可能となり、健康な方とほぼ同等の生活が可能となります。

＜西村慎吾助教＞

『丁寧に！慎重に！』の理念を基に、この素晴らしい医療を今後も提供していきたいと思います。

また先日、遺伝子改変ブタの腎臓をヒトへ移植し、271日生着したとの報告がありました。ロボットを用いた腎移植のみならず、このような新しい移植医療にも注目です。

荒木元朗教授と西村慎吾助教（右）

◆詳しい内容について

岡山大学病院腎泌尿器科で腎移植200症例を達成！！

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-6.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院 腎泌尿器科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index127.html

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医） 腎泌尿器病態学分野

https://www.uro.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】ETA治療（Endoscopic Topical Application）による難治性過活動膀胱の症状改善を確認～大学発の新規治療を世界で初めて実施した症例報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003802.000072793.html

・【岡山大学】膀胱三角部は尿意の感覚中枢だった～頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁や膀胱痛の原因解明に一歩前進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003531.000072793.html

・【岡山大学】前立腺がんに対する密封小線源療法の長期経過を調査～良好かつ安全な治療成績を基に局所療法に応用～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003689.000072793.html

・【岡山大学】レーザー治療で透析回避！～腎盂がん・尿管がんを「腎臓を摘出せず」に治療～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003199.000072793.html

・【岡山大学】前立腺がんに対するPSMAルテチウム療法を導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003856.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院低侵襲治療センター（腎泌尿器科 医局長）助教 西村慎吾

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7287

FAX：086-231-3986

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1523.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html