キッチンカー発?新感覚アイドルユニット「＋８ Tasu-hachi」 テレビ番組連動の 4th シングル『CHALLENGERS』配信
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）が運営する音楽レーベル「Wiscom Music」に所属するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」は、2026 年 4 月 26 日より 4th シングル「CHALLENGERS」をデジタル配信開始いたします。
本楽曲「CHALLENGERS」は、同日より放送開始のテレビ番組「CHALLENGERS」（テレビ神奈川にて放送）のエンディングソングに決定。さらに、メンバーの南沙彩が番組の進行役としてレギュラー出演することも決定いたしました。
■2026 年 4 月 26 日(日)よりデジタル配信
タイトル：「CHALLENGERS」
アーティスト：+8 Tasu-hachi
https://linkco.re/VADeVzYY
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage1】
■「CHALLENGERS」楽曲情報
作詞・作曲：TT / プロデュース：YUI
キッチンカー発、“美味しさもかわいさも届ける”アイドル「+8 Tasu-hachi」の 4th シングル「CHALLENGERS」は、“挑戦するすべての人へ”をテーマにした応援ソング。夢に向かって一歩踏み出す勇気や、自分らしく前に進む力を後押しするメッセージが込められています。
■テレビ番組「CHALLENGERS」との連動
同日スタートのテレビ番組「CHALLENGERS」は、「未来を切り開く挑戦者たち」をテーマに、タレントの IMALU さんをメイン MC に迎え、今を生きるリーダーや挑戦者のリアルに迫るトーク番組です。本楽曲は番組のエンディングを彩るだけでなく、番組の世界観とリンクした“挑戦のメッセージ”をより強く視聴者に届けます。
また、「+8 Tasu-hachi」のメンバーである南沙彩が番組進行役として出演し、音楽活動とメディア出演の両面から新たな展開を見せていきます。
＜番組概要＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage2】
■番組名：「CHALLENGERS」
■放送局：テレビ神奈川
■初回放送：2026 年 4 ? 26 ?（?）25:00～25:30
■配信：TVer にて?逃し配信予定
■番組公式 HP : https://challengers-tv.com/
■公式YouTube : https://www.youtube.com/@CHALLENGERS_tvk
■公式Instaglam :https://www.instagram.com/challengers_2026
■キッチンカーアイドルとは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage3】
「キッチンカーアイドル」は、“食×音楽”をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループ。メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーで働き、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルと SNS の両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです！
■公式 HP
https://kitchencar-idol.tasu-hachi.com/
■公式 SNS
TikTok : https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
Instagram : https://www.instagram.com/tasu_hachi/
X : https://x.com/8_tasu
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町 6 丁目 35-14 アダチビル 2 階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作／音楽制作、配信
・ライバー事務所運営／タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
【お問い合わせ先】
株式会社ウィスコム（担当：中山・田中）
Mail:info@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
本楽曲「CHALLENGERS」は、同日より放送開始のテレビ番組「CHALLENGERS」（テレビ神奈川にて放送）のエンディングソングに決定。さらに、メンバーの南沙彩が番組の進行役としてレギュラー出演することも決定いたしました。
■2026 年 4 月 26 日(日)よりデジタル配信
タイトル：「CHALLENGERS」
アーティスト：+8 Tasu-hachi
https://linkco.re/VADeVzYY
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage1】
■「CHALLENGERS」楽曲情報
作詞・作曲：TT / プロデュース：YUI
キッチンカー発、“美味しさもかわいさも届ける”アイドル「+8 Tasu-hachi」の 4th シングル「CHALLENGERS」は、“挑戦するすべての人へ”をテーマにした応援ソング。夢に向かって一歩踏み出す勇気や、自分らしく前に進む力を後押しするメッセージが込められています。
■テレビ番組「CHALLENGERS」との連動
同日スタートのテレビ番組「CHALLENGERS」は、「未来を切り開く挑戦者たち」をテーマに、タレントの IMALU さんをメイン MC に迎え、今を生きるリーダーや挑戦者のリアルに迫るトーク番組です。本楽曲は番組のエンディングを彩るだけでなく、番組の世界観とリンクした“挑戦のメッセージ”をより強く視聴者に届けます。
また、「+8 Tasu-hachi」のメンバーである南沙彩が番組進行役として出演し、音楽活動とメディア出演の両面から新たな展開を見せていきます。
＜番組概要＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage2】
■番組名：「CHALLENGERS」
■放送局：テレビ神奈川
■初回放送：2026 年 4 ? 26 ?（?）25:00～25:30
■配信：TVer にて?逃し配信予定
■番組公式 HP : https://challengers-tv.com/
■公式YouTube : https://www.youtube.com/@CHALLENGERS_tvk
■公式Instaglam :https://www.instagram.com/challengers_2026
■キッチンカーアイドルとは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage3】
■公式 HP
https://kitchencar-idol.tasu-hachi.com/
■公式 SNS
TikTok : https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
Instagram : https://www.instagram.com/tasu_hachi/
X : https://x.com/8_tasu
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347234/images/bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町 6 丁目 35-14 アダチビル 2 階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作／音楽制作、配信
・ライバー事務所運営／タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
【お問い合わせ先】
株式会社ウィスコム（担当：中山・田中）
Mail:info@wiscom-inc.com
配信元企業：株式会社ウィスコム
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