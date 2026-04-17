ご当地サバス第二弾！“うなぎ”モチーフの移動型サウナバス「サバス」4号車が完成

株式会社リバース

“バスをリブランディングする”をミッションに、令和時代の新たなバス事業を提案する株式会社リバースは、日本最大のサウナ検索サイト「サウナイキタイ」と連携し、どこでも本格的なサウナが体験できる移動型サウナバス「サバス」を展開してきました。このたび「サバス」４号車を製作し、完成したことを発表いたします。

■移動型サウナバス「サバス」これまでの歩み

2022年3月よりサービスを開始した「サバス」。1号車は神姫バス株式会社で運行していた路線バスの車両を改造し、関西を拠点に多くのイベントや事業者に提供いたしました。より多くの方にサバスを体験していただくため、2024年８月に関東拠点用の車両として、東急バス株式会社で運行していた路線バスを２号車として改造しました。今年2025年の９月にはサバス初となる「地域パートナー展開」により、静岡鉄道と連携し、静岡名産のお茶をモチーフにした「ご当地サバス」、サバス3号車の運行が開始しました。️

■サバス４号車は「うなぎ」がテーマのご当地サバス

サバス4号車のコンセプトは、浜松の名産「うなぎ」です。サウナ室は、町家の細長い構造を指す「うなぎの寝床」をモチーフに採用しました。奥行きのある細長い空間設計は、座ると自然と視線が窓へと導かれるよう設計しています。 これにより、利用者同士の視線が気になりにくく、落ち着いた空間体験を生み出します。空間だけでなく、ロウリュの演出や香りなど、五感を通してうなぎの世界観を感じられる体験も準備中です。

【「サバス４号車」概要】

・名称：移動型サウナバス「SABUS（サバス）４号車」

・特長：

- 浜松名産「うなぎ」をモチーフにしたデザイン

- うなぎの寝床をイメージしたサウナ室

- 足元のすのこは静岡県産木材「天竜材」を使用

- 車窓から景色を望める座席レイアウト

- 外装は「遠鉄バス」のデザインを採用し、サバス仕様にアレンジ

・運営開始日：2025月５月30日

・運営会社：遠鉄観光開発株式会社

サバス4号に関する詳細 :https://sauna-ikitai.com/news/sabus4サバス4号車のコンセプトや仕様の詳細は、サウナイキタイ HP にてご紹介しております！

■今後の予定について

サバスの完成に伴い、遠州鉄道による2026年5月11日(月)に下記の通りサバスのお披露目式を行います。また、5月30日(土)31日(日)には、ホテル九重跡地特設会場にてオープニングイベントを開催します。

【お披露目式】

日 程：2026年5月11日(月)

時 間：15時00分～15時45分

場 所：サンロイヤルホテル浜名湖（静岡県浜松市中央区舘山寺町3302）

内 容：ご来賓・ご列席者様挨拶、ロウリュ・記念撮影、ご参加者様・メディア関係者サバス試乗体験

【オープニングイベント】

日 程：2026年5月30日(土)、31日(日)

時 間：10時00分～16時30分（各回2時間の定員入替制）

場 所：ホテル九重跡地 特設会場（静岡県浜松市中央区舘山寺2178）

内 容：サバス 4 号車、テントサウナ・バレルサウナなどのアウトドアサウナ体験 など

主 催：遠鉄観光開発株式会社

イベント申込はこちら :https://ticketdive.com/event/sabus4th_event_kanzanji

◾当社、株式会社リバースについて

当社の代表である松原安理佐は、神姫バス株式会社に所属し勤める中で「人を運ぶ」以外にバスで新たな移動型サービスをつくる可能性を感じ、2021年5月神姫バス株式会社より出向起業し株式会社リバースを設立いたしました。

社名のリバースは「RE BUS（バスの再生）、RE BIRTH（生まれ変わらせる）」という意味から付けており、”自走可能”＆”大型スペース”というバスならではの利点を活用し、サウナバスの他にも託児所やシャワー、キッチンなどあらゆるサービスの展開により地域活性や遊休地活用、災害支援、社会課題の解決等を実現したいと考えます。

【会社概要】会社名：株式会社リバース

設 立：2021年5月所在地：大阪府

代表者：松原 安理佐

H P：https://re-birth.info

◾️サウナイキタイとは

4人のサウナ好きがスタートさせた日本初＆最大のサウナ検索サイト。全国15,000件以上の施設から、サウナの温度や水風呂の深さ、休憩スペースの有無などサウナ好きがこだわる様々な条件で好みにぴったりのサウナを探すことができます。サウナ体験を記録できるサ活機能や、広くて深いサウナの魅力を伝え合うサウナマガジンなど、サウナの楽しみを共有し合えるサービスも。アクセスすればきっとあなたもサウナイキタイ！

サウナイキタイ公式サイト https://sauna-ikitai.com/

◾️サバスプロジェクトチーム

●企画／プロデュース：株式会社リバース、サウナイキタイ

●内装設計：株式会社OSTR（https://www.ostrarchi.com）

●車両整備／施工：遠州鉄道株式会社

●内装施工：株式会社WEST-STYLE（http://west-style.co.jp/index.html）

●保有運営：遠鉄観光開発株式会社