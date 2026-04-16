本日4月16日（木）から5月31日（日）の期間限定！東中野発のアパレルブランド “ハードコアチョコレート” のPOP-UP SHOP「続・暗闇市場・昭和百一年」が書泉グランデ（神保町）で開催中!!

株式会社アニメイトホールディングス

今年もこの季節がやってきました。

昨年度も多くのお客様に足をお運びいただきました「暗闇市場」が、再び神保町に帰ってまいりました！

その名も『続・暗闇市場・昭和百一年』!!

本日4月16日（木）から5月31日（日）の期間限定にて、東京・神保町の書泉グランデでは、地下（プロレス）および6階(映画・特撮・アニメなど)において、東中野発のアパレルブランド“ハードコアチョコレート”のPOP-UP SHOP『続・暗闇市場・昭和百一年』を開催しております。

通常の取り扱い品目を拡大するとともに、新商品も続々と入荷予定です。

「Tシャツ界の悪童」と「アタマオカシイ本屋」のコラボ企画をどうぞお楽しみに!!皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

取扱商品一例１. タイムギャル（B.C.ブラック）取扱商品一例２. 必殺仕置屋稼業 中村主水（南町バニラホワイト）

お問い合わせ：

書泉グランデ（神保町）：TEL 03-3295-0011

書泉グランデHP：https://www.shosen.co.jp/grande/

【注意事項】

※1.掲載の内容につきましては諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。

※2.商品の在庫状況は店舗にお問い合わせください。

※3.営業時間など店舗詳細はホームページをご確認ください。

【会社概要】

有限会社ハードコアチョコレート

映画やプロレス、漫画にアニメ、特撮…更には萌えまで…コアな題材をパンキッシュなデザインで飲み込み、1999年のブランド設立以来、さまざまなアンダーグラウンドシーンで話題を巻き起こす。正しく、けたたましく雑食“ハードコアな”Tシャツアパレルブランド。“過激だけどクール”で、洗練されたデザインは国内外のコアなTシャツユーザーに圧倒的な支持を得ており、Tシャツ界の悪童の異名を持つ。

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/