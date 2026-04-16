【開催レポート】NPO法人キッズフリマ、金融庁推進「グローバルマネーウィーク2026」に継続参画。全国4会場で子どもたちの経済観念を育む啓発活動を実施。

NPO法人キッズフリマ3/8＠泉大津市中央商店街(大阪府)

子どもの教育事業を展開する特定非営利活動法人キッズフリマ（本部：東京都中野区、代表理事：赤池 慶彦、以下「キッズフリマ」）は、2026年3月に金融庁管轄のもと実施された国際的な金融教育啓発キャンペーン「Global Money Week（グローバルマネーウィーク）2026」の趣旨に賛同し、期間中に開催された各会場にて啓発活動を実施いたしました。

本取り組みは金融庁へ正式に申請・報告済みであり、キッズフリマとしては例年に引き続き継続的な参画となります。

■「Global Money Week 2026」参画の背景と活動内容

「Global Money Week」は、子ども・若者がお金について学び、将来に備えるための知識やスキルを身につけることを目的とした世界的なキャンペーンです。キッズフリマは「売る・買う」の実体験を通じて、単なるお買い物ごっこではない「収支」や「経済」の仕組みを学ぶ場を提供しており、本キャンペーンの理念に合致する活動を長年継続しています。

2026年3月の開催期間中、以下の会場にて特設のぼりや横幕を掲出し、来場した親子へGMWの普及啓発を行いました。

【参画会場】

- 3月8日(日)：泉大津中央商店街（大阪府）- 3月20日(金・祝)～22日(日)：コクーンシティ（埼玉県）- 3月21日(土)～22日(日)：晴海トリトン（東京都）- 3月21日(土)：ルミネ立川（東京都）3/8＠泉大津市中央商店街(大阪府)3/20-22＠コクーンシティ(埼玉県)

■4月後半、子どもたちの「お金への意識変化」を紐解く調査結果を公開

3/20-22＠コクーンシティ(埼玉県)

キッズフリマでは本キャンペーンに合わせ、参加保護者を対象とした独自の意識調査を実施いたしました。

従来の「貯金」や「お小遣い」といった枠組みを超え、「昨今の物価高」が子どもたちの値付けにどう影響したか、また「売上から経費を引いた『利益』」の概念をどう捉えたか など、現代社会の動きを反映した設問構成となっています。

【4月公開予定：調査トピックス（抜粋）】

- 「利益」の学び： 出店後、親子で「手元に残るお金（利益）」について対話があったか- 社会情勢の反映： フリマ体験が、親子で「物価高」を語るきっかけになったか- 行動の変化： 自分で稼いだお金の使い道を、自律的に考えようとする姿は見られたか

現在、これらの回答および、現場で生まれた「子どもたちの驚きの成長エピソード」を集計中です。4月後半に詳細な分析レポートとしてプレスリリースを配信予定ですので、ぜひご期待ください。

■参考URL

■ 団体実績・受賞歴

- グローバルマネーウィーク2026（金融庁）： https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260116/20260116.html(https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260116/20260116.html)- NPO法人キッズフリマ 公式サイト： https://kids-fm.jp/

「キッズフリマ」は、子どもたちが店長となり、売買を通じて経済を学ぶSDGs（質の高い教育・つくる責任つかう責任）に貢献する事業です。

■ NPO法人キッズフリマ について

- 2024年度受賞： 東京都「こどもスマイルムーブメント大賞」子供部門 最優秀賞- 「キッズデザインアワード2024」優秀賞 消費者担当大臣賞

NPO法人キッズフリマは、体験型教育イベントである「キッズフリマ」を通じて お金のリテラシー・リユース意識・コミュニケーション能力を身につける場を全国の子ども達に届けることを目的に活動しています。

・名称 ：NPO法人キッズフリマ（特定非営利活動法人キッズフリマ）

・所在地 ：東京都中野区弥生町4-3-9

・代表理事：赤池 慶彦

・設立日 ：2005年12月1日（法人格取得2009年11月17日）

・年度後援：文部科学省、環境省、金融庁

・後援 ：各市町村教育委員会

・団体HP ：https://kids-fm.jp/

※「キッズフリマ(R)︎」はNPO法人キッズフリマの登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人キッズフリマ

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町4-3-9

電話：03-3384-0675（平日12:00～15:00）

メール：info@kids-fm.jp

HP：https://kids-fm.jp/