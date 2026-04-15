妻夫木聡さんが“進化した体験”に感動！全国13か所を巡る サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」 オープニングイベント

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール（株）は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」を、東京を皮切りに全国13か所で4月15日(水)より順次開催します。これにともない、オープン初日となる4月15日（水）、東京ミッドタウンにて「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」オープニングイベントを実施しました。

イベント冒頭には、サッポロビール（株）マーケティング本部 ビール＆RTD事業部 部長 下和田勇が登壇し、本イベントの開催概要について説明しました。その後、サッポロ生ビール黒ラベルのTVCM「大人エレベーター」シリーズに出演する妻夫木聡さんが登場し、“一口目のうまさに、こだわりを。”をコンセプトに刷新されたイベント空間を事前体験した感想を語りました。さらに、「最高に“生ビールの一口目のうまさ”を感じた瞬間」のエピソードや、この春新たな一歩を踏み出す新社会人へのメッセージも披露し、会場を盛り上げました。

“一口目のうまさに、こだわりを。”進化した黒ラベル体験イベントスタート！妻夫木さん「最高な一杯になる」

全国13か所で順次開催される「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」。今年は、“一口目のうまさに、こだわりを。”をコンセプトに、イベント空間や提供体験を刷新し、黒ラベルならではの生のうまさをより深く体感できる内容へと進化しました。

オープニングイベントには、長年サッポロ生ビール黒ラベルのTVCM「大人エレベーター」シリーズに出演している妻夫木聡さんが登壇。今回のイベントについて妻夫木さんは「全国の色々なところで、“ザ・パーフェクト黒ラベル”が飲めるのは、CMをやらせていただいている自分としても、非常に嬉しいです。」とコメントし、より多くの人に“ザ・パーフェクト黒ラベル”の魅力を届けられることへの期待を語りました。

また、オープンに先立ってひと足早くWAGONを体験した妻夫木さんは、映像や照明で演出されたWAGON内の非日常的な空間の体験について「昨年から一新した空間に本当に驚きました。非日常を感じる空間で提供される“ザ・パーフェクト 黒ラベル”は、最高な一杯になるのではないかなと思います。今日特別に僕だけの一杯を作ってくれているんだっていう高揚感をかき立てられます。」とその印象を語り、今回のイベントならではの特別感に触れました。

THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐の見どころ

サッポロビール（株）マーケティング本部 ビール＆RTD事業部 部長 下和田勇より、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」開催概要について発表。

また今回のブランド体験イベントについて「サッポロビールは『製造業から創造業』へと進化していきます。新・体験創造カンパニーとして、体験やコミュニティを作り出し、そしてお客様に新しいモノ・コトに出会うワクワクや感動をお届けすることによって、お客様に喜んでいただきたいと思っております。昨年の「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」には約44,000人の皆様にお越しいただき、これまで実施してきたブランド体験イベントとしては延べ累計110万人に体験していただきました。本年は非日常へといざない、生ビールを注ぐ所作を象徴的に見せる体験へ進化いたしました。黒ラベルの一口目のうまさを実感するために設計された漆黒のWAGON、暗転した静かな空間で、注ぎ手の技術や所作を感じながら生ビールがサーブされる瞬間を楽しめます。本年は45,000人にご来場いただくことを目標に全国13か所で実施してまいります。」と語りました。

妻夫木聡さんが新社会人へエール、大切な“こだわり”「自分の心の声を聞くこと」への思いを語る

トークセッションの終盤では、サッポロ生ビール黒ラベルのブランドメッセージ “丸くなるな、☆星になれ”を発信している、妻夫木聡さんから「自分らしくいる為に大切にしていること」をテーマにフリップを使って発表。妻夫木さんは「自分の心の声を聞くこと」と掲げました。その言葉に込めた思いについて「世の中、頑張っていない人はいないと思います。ついつい弱い自分に蓋をして頑張りすぎちゃう瞬間があると思います。1日1日ほんの少しでも自分の心の声を聞く時間が大事になると思います。」と語りました。

さらに、若き大人として歩みをはじめる新社会人へ向けて「頑張りすぎちゃうと思うのですが、僕たち年上の人たちは一緒に同じ目線で頑張っていきたいと思っていると思います。早く大人になりたいから強がってみたりする瞬間もあると思いますが、弱い自分をさらけ出すっていうことも何か忘れないで、本音で上司の方とぶつかってみてください。」とメッセージを送り、自分らしいこだわりを持ちながら一歩ずつ進んでいくことの大切さを表現。妻夫木さんの実感のこもった言葉に、会場は温かな空気に包まれました。

ゲスト情報 妻夫木聡

1980年、福岡県出身。2001年公開映画「ウォーターボーイズ」や2003年公開映画「ジョゼと虎と魚たち」などで主演を務め、数々の賞を受賞。2009年にはNHK大河ドラマ「天地人」で主演。また2010年公開の主演映画「悪人」で、第34回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。2016年公開の映画「怒り」(李相日監督)では第40回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。2017年には映画「愚行録」(石川慶監督)で主演、2019年には日本と台湾の合作映画「パラダイス・ネクスト」(半野喜弘監督)にてW主演。2022年は芥川賞作家・平野啓一郎氏の小説を映画化した「ある男」(石川慶監督)にて主演を務め、第79回ヴェネチア国際映画祭のオリゾンティ・コンペティション部門に出品され、同作にて第46回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。2024年にはテレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル「生きとし生けるもの」に渡辺謙さんとW主演。2025年には映画「宝島」(大友啓史監督)やTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に主演。

「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」について

今年は、全国13か所で期間限定開催。東京エリアを皮切りに4月15日（水）より順次開催します。下記コンテンツは全て撮影いただけます。

【コンテンツ】

・お客様が車内に入り込み、黒ラベルの世界観に没入できる体験型の仕

様へと進化した黒ラベルのイメージカラーである黒を基調にデザイン

された車両「THE PERFECT黒ラベル WAGON」。

・「CREAMY」「CLEAR」「COLD」、3つのC（注1）を追求し、提供品質に

こだわり抜いたザ・パーフェクト黒ラベル。

・オンラインショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売中の

黒ラベルオリジナルアイテム各種の展示。

■開催場所

全国13か所（東京、千葉、名古屋、広島、札幌、金沢、新潟、仙台、福岡、京都、神戸、熊本、鹿児島）

■開催期間

2026年4月15日（水）～8月2日（日）まで

■提供メニュー

【体験チケット】

ザ・パーフェクト黒ラベル1杯+ プレッツェル＆ナッツ（ペッパー＆ベーコンフレーバー）：1,000円（税込）

【お土産付き体験チケット】

ザ・パーフェクト黒ラベル1杯+ プレッツェル＆ナッツ（ペッパー＆ベーコンフレーバー）＋オリジナル薄づくりタンブラー：2,000円（税込）

※体験チケット900円（税込）、お土産付き体験チケット：1,800円(税込）でWEB限定のお得な前売りチケットも販売します。詳しくは特設サイトをご覧ください。

※お土産付き体験チケットは会場販売、WEB限定の前売り合わせて各会場先着300枚限定の販売となります。

また、お土産付き体験チケットのWEB限定前売りチケットは各開催日前日までの販売となります。

※おかわりの際はザ・パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ（ペッパー＆ベーコンフレーバー）1個300円でご購入いただけます。

※内容が一部変更になる可能性があります。

※イベント詳細は以下よりご確認いただけます。

https://www.sapporobeer.jp/beer/wagon2026/