【最新予測】哺乳瓶市場規模は2032年までに2763百万米ドルへ、CAGR4.86%で拡大（QYResearch）
哺乳瓶とは
哺乳瓶は主にプラスチック製、ガラス製、シリコーン製の3種類に分類される。従来はプラスチック製が主流であったが、BPAフリー規制や安全性志向の高まりにより、シリコーンおよび高耐熱ガラス製の採用比率が上昇している。
近年の技術進化の中心は「機能性哺乳瓶」への転換である。防空気摂取構造、母乳に近い流速設計、抗菌加工、広口設計などが標準化しつつあり、哺乳瓶は単なる容器から“育児機能デバイス”へと進化している。
直近6か月の市場データでは、防?気機能付き製品および広口タイプ製品のオンライン販売が前年比12～18%増加しており、育児安全性と快適性への需要拡大が明確に確認されている。また、素材面では食品グレードシリコーンと高耐熱ガラスの採用が加速し、環境配慮型製品の比率も上昇傾向にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346980/images/bodyimage1】
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図. 哺乳瓶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「哺乳瓶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、哺乳瓶の世界市場は、2025年に1984百万米ドルと推定され、2026年には2078百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.86%で推移し、2032年には2763百万米ドルに拡大すると見込まれています。
哺乳瓶の使用シナリオと消費構造（0-36か月乳児ケア市場）
哺乳瓶の主要需要は0-6か月の新生児期に集中しており、全体市場の中でも最大のセグメントを形成している。続いて6-12か月、12-36か月と段階的に需要が分散する構造となっている。
実際の育児現場では、哺乳瓶は母乳代替用途だけでなく、混合栄養や夜間授乳など多様なシーンで利用されている。近年は「科学育児」の普及により、哺乳瓶選択が育児品質に直結するという認識が強まり、機能別製品の選好が高まっている。
特にアジア太平洋地域の都市部では、高付加価値型哺乳瓶の普及が進んでおり、育児支出の増加とともにプレミアム製品の市場浸透が拡大している。
競争環境と主要企業（母?ブランド・グローバル競争構造）
哺乳瓶市場は一定の集中度を持ちながらも、多ブランド競争が継続している。2025年時点で上位5社の市場シェアは約32.5%である。
主要企業にはPigeon Corporation、Philips Avent、Dr. Brown’s、Tommee Tippee、NUKなどが含まれる。これら企業は安全性、機能設計、ブランド信頼性において強い競争優位性を有している。
競争軸は従来の「価格・デザイン」から、「安全基準」「機能性（防?気・流速制御）」「流通チャネル（EC・ドラッグストア・母?専門店）」へと高度化している。特に中国系ブランドの台頭により、アジア市場では価格競争と製品革新が同時進行している。
市場ドライバーと将来展望（母?消?升?・育児デジタル化・製品高度化）
哺乳瓶市場の成長は、主に三つの構造的要因に支えられている。
第一に、母?消費の高度化である。単一児童への支出集中により、高品質・高機能製品への需要が増加している。
第二に、育児の科学化・標準化が進み、製品選択における機能評価の重要性が上昇している。
第三に、育児支援デバイスのデジタル化が進展し、温度管理や消毒機器との連携など周辺製品との統合が進んでいる。
今後は「機能性哺乳瓶」から「統合型育児ソリューション」への進化が進み、ブランド間競争は単体製品ではなくエコシステム構築力へと移行すると予想される。
哺乳瓶は主にプラスチック製、ガラス製、シリコーン製の3種類に分類される。従来はプラスチック製が主流であったが、BPAフリー規制や安全性志向の高まりにより、シリコーンおよび高耐熱ガラス製の採用比率が上昇している。
近年の技術進化の中心は「機能性哺乳瓶」への転換である。防空気摂取構造、母乳に近い流速設計、抗菌加工、広口設計などが標準化しつつあり、哺乳瓶は単なる容器から“育児機能デバイス”へと進化している。
直近6か月の市場データでは、防?気機能付き製品および広口タイプ製品のオンライン販売が前年比12～18%増加しており、育児安全性と快適性への需要拡大が明確に確認されている。また、素材面では食品グレードシリコーンと高耐熱ガラスの採用が加速し、環境配慮型製品の比率も上昇傾向にある。
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図. 哺乳瓶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「哺乳瓶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、哺乳瓶の世界市場は、2025年に1984百万米ドルと推定され、2026年には2078百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.86%で推移し、2032年には2763百万米ドルに拡大すると見込まれています。
哺乳瓶の使用シナリオと消費構造（0-36か月乳児ケア市場）
哺乳瓶の主要需要は0-6か月の新生児期に集中しており、全体市場の中でも最大のセグメントを形成している。続いて6-12か月、12-36か月と段階的に需要が分散する構造となっている。
実際の育児現場では、哺乳瓶は母乳代替用途だけでなく、混合栄養や夜間授乳など多様なシーンで利用されている。近年は「科学育児」の普及により、哺乳瓶選択が育児品質に直結するという認識が強まり、機能別製品の選好が高まっている。
特にアジア太平洋地域の都市部では、高付加価値型哺乳瓶の普及が進んでおり、育児支出の増加とともにプレミアム製品の市場浸透が拡大している。
競争環境と主要企業（母?ブランド・グローバル競争構造）
哺乳瓶市場は一定の集中度を持ちながらも、多ブランド競争が継続している。2025年時点で上位5社の市場シェアは約32.5%である。
主要企業にはPigeon Corporation、Philips Avent、Dr. Brown’s、Tommee Tippee、NUKなどが含まれる。これら企業は安全性、機能設計、ブランド信頼性において強い競争優位性を有している。
競争軸は従来の「価格・デザイン」から、「安全基準」「機能性（防?気・流速制御）」「流通チャネル（EC・ドラッグストア・母?専門店）」へと高度化している。特に中国系ブランドの台頭により、アジア市場では価格競争と製品革新が同時進行している。
市場ドライバーと将来展望（母?消?升?・育児デジタル化・製品高度化）
哺乳瓶市場の成長は、主に三つの構造的要因に支えられている。
第一に、母?消費の高度化である。単一児童への支出集中により、高品質・高機能製品への需要が増加している。
第二に、育児の科学化・標準化が進み、製品選択における機能評価の重要性が上昇している。
第三に、育児支援デバイスのデジタル化が進展し、温度管理や消毒機器との連携など周辺製品との統合が進んでいる。
今後は「機能性哺乳瓶」から「統合型育児ソリューション」への進化が進み、ブランド間競争は単体製品ではなくエコシステム構築力へと移行すると予想される。