「構想だけの新規事業は、もう終わりに」Startup JAPAN／新規事業大会議に出展・複数セッション登壇

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして大企業の新規事業開発やオープンイノベーションを支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下「01Booster」）は、2026年4月15日・16日に幕張メッセで開催される「Startup JAPAN 2026」および併催イベント「新規事業大会議」に出展し、複数のセッションに登壇いたします。

近年、大企業における新規事業の取り組みは増加していますが、「アイデアは出るが事業化に至らない」「制度はあるが成果につながらない」といった課題も多く見られます。構想や制度に留まり、実際の事業創出までつながらないケースが少なくありません。

01Boosterでは、こうした課題に対し、「制度設計」と「事業創造プログラム」を組み合わせ、アイデア創出から事業化、さらにはカーブアウトなどの出口戦略まで、一貫した支援を提供しています。

本イベントでは、「構想だけの新規事業は、もう終わりに」をテーマに、制度設計と実行支援の両面から、構想に留まらず成果創出につなげる新規事業の進め方を紹介します。

また、Startup JAPAN会場ではブース出展を行い、新規事業制度設計、オープンイノベーション、カーブアウト支援など、事業創造に関する取り組みをご紹介します。

Startup JAPAN 2026 ブース出展

Startup JAPAN会場にて、以下のテーマを中心にご紹介します。

■展示内容

・新規事業制度設計（ポートフォリオ設計・評価基準・投資基準など）

・事業創造プログラム（教育・提案制度・事業伴走支援）

・オープンイノベーション支援

・カーブアウト／スピンアウト支援

・出口戦略支援

■ブース番号：2-1

01Booster登壇セッション

１.なぜ彼らは大企業を飛び出したのか ― カーブアウト起業家の決断

大企業からのカーブアウトを実現した起業家の意思決定や背景を掘り下げ、企業内から事業を生み出すための条件や仕組みについて議論します。

日時：2026年4月15日（水）16:30～17:20

会場：幕張メッセ 国際会議場

コース：３.イントレプレナーコース

登壇者：

・小里 直哉 (株式会社ユーリカ・ワイヤレス)

・伊藤 悠一 (DigKnow株式会社)

・立山 冬樹（株式会社ゼロワンブースターキャピタル）

２.技術提携から産業創出へ ― 大企業とスタートアップはどう共創を設計するか

技術提携に留まらず、産業創出につなげるための大企業とスタートアップの共創の設計について議論します。

日時：2026年4月16日（木）15:15～15:55

会場：幕張メッセ C会場

登壇者：

・武田 裕子（KDDI株式会社）

・染田 貴志（株式会社HACARUS）

・加藤 崇介（株式会社ゼロワンブースター）

３.経営戦略と接続する新規事業制度 ― 事業会社が語る 企業の力を事業に変える仕組みとは？

新規事業制度を経営戦略と接続し、成果創出につなげる制度設計と運営のポイントについて、事業会社の実例をもとに議論します。

日時：2026年4月16日（木）16:30～17:20

会場：幕張メッセ 国際会議場

コース：６.事務局・経営企画コース

登壇者：

・森久 泰二郎（株式会社リコー）

・橋本 雄太（三菱地所株式会社）

・大庭 翔平（株式会社ゼロワンブースター）



４.ライブで学ぶ！新規事業ピッチ＆審査セッション シーズン3

実際の新規事業ピッチを題材に、審査の観点や評価ポイントをリアルタイムで解説する実践型セッションです。

日時：2026年4月16日（木）17:40～18:30

会場：幕張メッセ 国際会議場

コース：６.事務局・経営企画コース

登壇者：

・加藤 隼 (株式会社アルファドライブ)

・大丸 徹也 (株式会社Relic)

・和田 大輔（株式会社ゼロワンブースター）

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。