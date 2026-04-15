サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年第4四半期、アクティブセット・スポーツセット市場規模は253億円、前年同期比23％増」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年第4四半期のスポーツシューズ・アパレル市場概況分析レポートを2026年4月15日に発表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年第4四半期のアクティブセット・スポーツセット市場規模は253億円で、前年同期比23％増、金額にして47億円増と大きく成長しました。特にパフォーマンス利用での需要が30％増、金額にして46億円増と、需要増加の大部分を占めていました。
アクティブセット・スポーツセット市場規模、2025年第4四半期は前年同期比23％増と大きく成長
日本の2025年第4四半期のスポーツアパレル市場のうち、上下セットで購入されるアクティブセット・スポーツセット市場規模は253億円で、前年同期比23％増、金額にして47億円増と大きく成長しました。（図表１）。内訳を見ると、ライフスタイル利用・アウトドア利用を除いた、パフォーマンス利用での需要が30％増、金額にして46億円増と、需要増加の大部分を占めていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346915/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「パフォーマンス用途で利用されるアクティブセット・スポーツセットをさらに分解していくと、一番大きな利用用途である『ランニング利用』での需要が特に大きく伸びているようです。近年のランニングブームにより、ランニングシューズ市場が好調を維持していますが、スポーツメーカーにとってはランニング×アクティブセット・スポーツセット市場にも大きな商機がありそうです。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年第4四半期のアクティブセット・スポーツセット市場規模は253億円で、前年同期比23％増、金額にして47億円増と大きく成長しました。特にパフォーマンス利用での需要が30％増、金額にして46億円増と、需要増加の大部分を占めていました。
アクティブセット・スポーツセット市場規模、2025年第4四半期は前年同期比23％増と大きく成長
日本の2025年第4四半期のスポーツアパレル市場のうち、上下セットで購入されるアクティブセット・スポーツセット市場規模は253億円で、前年同期比23％増、金額にして47億円増と大きく成長しました。（図表１）。内訳を見ると、ライフスタイル利用・アウトドア利用を除いた、パフォーマンス利用での需要が30％増、金額にして46億円増と、需要増加の大部分を占めていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346915/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「パフォーマンス用途で利用されるアクティブセット・スポーツセットをさらに分解していくと、一番大きな利用用途である『ランニング利用』での需要が特に大きく伸びているようです。近年のランニングブームにより、ランニングシューズ市場が好調を維持していますが、スポーツメーカーにとってはランニング×アクティブセット・スポーツセット市場にも大きな商機がありそうです。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 3月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
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