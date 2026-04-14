初期費用0円・サブスク縛りなし！ブライダル・ホテル業界特化の生成AI画像制作サービスを価格改定。3名のプロと共に「施設の強みを視覚化する画像」の提供を開始

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア「生成AI画像制作プロダクト」の提供体制と価格を大幅にアップデート「生成AI画像制作プロダクト」の提供体制と価格を大幅にアップデート

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高宮孝一郎）のAI推進事業部は、結婚式場やホテル・宴会場向けに展開する「生成AI画像制作プロダクト」の提供体制と価格を大幅にアップデートいたしました。

本サービスはプロの人材リソースを投入するため、数ヶ月間の限定枠が埋まり次第、提供を終了する予定です。

■ なぜ今、プロが伴走する「生成AI画像」が必要なのか？

現在、ブライダル・ホテル業界における集客は、InstagramなどのSNSやWebサイトでの「ビジュアル訴求」が決定率を大きく左右します。しかし、高騰する撮影コストやモデルの版権問題により、常に最新のトレンドを反映した写真を更新し続けることは困難でした。

生成AIの登場により低コストでの画像作成が可能になりましたが、「AIが出力しただけの不自然な画像」ではお客様の心は動きません。ターゲットの心を動かし、来館や成約に繋げるためには、施設の強みを理解し、集客の導線を計算した「売れる写真」へ昇華させるプロの介入が不可欠です。

■ 他社には真似できない「3人のプロフェッショナル」によるサポート体制

NVFの生成AI画像制作は、単なるツールの提供ではありません。1枚の画像を納品するまでに、以下の3名体制でクオリティを極限まで高めます。

NVFマーケターが「自社の強みを分析」 競合調査を行い、貴社の施設が最も輝き、ターゲットに刺さるポジショニングとコンセプトを言語化します。

NVF集客コンサルタントが「売れる写真を選定」 広告のクリック率（CTR）やコンバージョン（CV）を劇的に高める構図やトレンドを反映し、生成する画像のディレクションを行います。

NVF撮影ディレクターが「最終仕上げ加工（レタッチ）」 AI特有の違和感を排除し、光の入り方や色味、質感に至るまで、実際のプロカメラマンと同等のレタッチ技術で圧倒的なクオリティに仕上げます。

■ 業界の常識を覆す価格設定（他社サービスとの比較） 現在、業界内で主流になりつつあるAI画像生成サービスの多くは、高額な初期費用と長期のサブスクリプション契約が前提となっています。

他社の場合（年間契約型） 初期費用20万円 ＋ 月額3万円 × 12ヶ月契約 ＝ 【最低56万円】のコストが発生。 「1枚あたり7,500円」と安く見えても、実態は導入するだけで56万円の固定費を縛られることになります。

NVFの場合（完全買い切り型） 初期費用0円。 1枚あたり7,000円。 【10万円（約14枚）】から作成可能で、それ以上の追加費用・月額費用は一切かかりません。

本当に必要なカット数だけを、最高のクオリティと最安のトータルコストで手に入れることができます。

■ リソース限定：数ヶ月で受付終了予定 本サービスは、単なるAIによる自動生成ではなく、マーケター・コンサルタント・ディレクターという「人の手と知見」を1枚ごとに深く介入させます。そのため、対応できる施設数には限界があり、数ヶ月間で想定枠（早期売り切り枠）に達し次第、新規の受付を終了させていただきます。

「今のビジュアルでは戦えない」「他社のサブスク型AIツールは高額すぎて導入できない」とお悩みの施設様は、ぜひお早めにご相談ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地：東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者：代表取締役 高宮孝一郎

事業内容：ブライダル業界向けコンサルティング、WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL：http://www.newvaluefrontier.co.jp/

URL：https://newvaluefrontier.co.jp/dolphin/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

AI推進事業部

TEL：03-5791-7301

MAIL：dolphin@newvaluefrontier.co.jp