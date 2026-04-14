高校卒から29歳までの若年採用サービス 「キャリット by テンプスタッフ」を提供開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、若年層の採用と就業定着に課題を抱える企業向けに、長期就業によるキャリア形成を目的とした、高校卒から29歳までの若年採用を支援するサービス「キャリット by テンプスタッフ」の提供を開始しました。

本サービスでは、紹介予定派遣を活用した“お試し期間”の3カ月間で実施する、社会人基礎力を養う“スタートアップ研修”と“マインドコーチング”により、社会人経験が浅い若年層の採用と就業定着を支援します。当初は一都三県で展開し、2026年度末までに100名の直接雇用とサービスの専門組織化を目指します。



・キャリットお申し込みはこちらから

https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/bp_ex/246850241000j15w(https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/bp_ex/246850241000j15w)

■背景

厚生労働省によると、若者の就職後の3年以内離職率は、高校卒・大学卒ともに3割越えの高水準で推移しています*1。また、中小企業庁の調査によると、企業が人材育成に取り組むうえでの課題は「指導する人材の不足」が最多の53.3%、続いて「育成にかける時間がない」39.5%という結果が出ています*2。これらのことから、中小企業を中心に、若年層の採用や定着課題が深刻化していることが推測できます。

また、パーソルグループでスキマバイトサービスを提供するシェアフル株式会社が実施した求職者アンケートでは、社員の仕事を選ぶ時の希望に関して、20代までの社員希望者の64％は“仕事を試してから社員になるかを決めたい”と考えていることが明らかになっています*3。



こうした状況を受けて、パーソルテンプスタッフでは、若年層の採用と就業定着を支援する新サービスの提供を開始することとなりました。

*1: 新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移（2025年10月 厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001318986.pdf

*2: 中小企業庁『2024年度版 中小企業白書』第2部 環境変化に対応する中小企業／第1章 人への投資と省力化／第1節 人材の確保／3.人材の育成 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b2_1_1.html

*3: シェアフル株式会社 シェアフルメンバーズアンケート（調査目的）長期就業希望者のニーズ調査（実施期間）2024年6月11日～6月18日（該当質問に関する調査対象）10～20代の男女、N＝6,325人

■「キャリット by テンプスタッフ」サービスの概要

「キャリット」は、“キャリア”と“フィット”を組み合わせた造語で、はじめて社会に出る若者や初職でつまずいた若者を対象に、派遣期間が最長6カ月の紹介予定派遣を活用して、自分に合うはたらき方を見つけるためのキャリアサポートを行います。

本サービスでは、高校卒・専門卒などの第二新卒を中心とした29歳までの未経験者を対象に、就業開始から3カ月間にわたり、社会人の基礎力・マインド・キャリア意識を養うスタートアップ研修とマインドコーチングによる伴走支援を通して、若者のキャリア自立を促します。こうした採用の先にある、就業後の定着・育成までを見据えた支援であることが特徴となっています。これにより、若年の長期就業によるキャリア形成を目的とする求人を行う企業の若年人材の採用と就業定着を支援します*4。

【スタートアップ研修とは？（eラーニング）】

社会人としての基礎知識やマインドを習得することで、仕事に向き合うための力を養います。ビジネスマナー・スキル、キャリアプラン、職種別知識・スキル、OAスキルなど約40種類のeラーニングプログラムから、仕事内容や職場環境に合わせた講座を選択し、研修計画に沿って受講します。キャリアサポーターによる受講管理やフォローアップがあるため、安心して研修を進めることができます。

【マインドコーチングとは？（リモートオンライン）】

経験豊富なキャリアコーチによる、自走力の醸成とポジティブな行動変容を目的とした1on1のコーチングです。仕事で直面する課題や壁の乗り越え方を自分で導き出せる力を養い、自立的な成長を支援します。

*4:（参考）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）施行規則第1条の3第1項 例外自由3号 イ



■活用事例のご紹介

2025年春から開始したフィジビリティスタディでは、研修やコーチングによる丁寧なサポートに対して高評価をいただいています。その活用事例をご紹介します。

企業名: リオンテクノ株式会社（オーダーメイド補聴器の製造・販売）

導入前の課題: 社員構成比の高齢化、若年層の採用が難航、企業の特徴や魅力を知ってもらう機会が少ない

導入後の成果: 若年層を採用し定着、職場での教育の質の向上に繋がった。派遣期間中に双方が業務内容についての認識を合わせることができたため、スムーズな社員への切り替えができた。マインドコーチングによって、若年社員のつまずきポイントが分かり、コミュニケーションがスムーズになった。その結果、お互いをよく理解したうえで社員採用ができた。



（キャリットを通じて、社員入社された方の声）

「未経験業界のため業務に対する不安や、正社員としての責任を持てるか自信がありませんでした。しかし、お試し期間を通して、企業から事前評価を受けることができたため、スムーズに正社員になることができました。またマインドコーチングを受けたことで、目標を立てて仕事が取り組めるようになりました。今後は管理職としてのキャリア構築を目指しています。」

パーソルテンプスタッフは、グループビジョンの「はたらいて、笑おう。」の実現に向けて、誰もが生き生きとはたらくための支援や雇用を創出し、持続可能な社会の実現を目指した取り組みを継続してまいります。

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

パーソルテンプスタッフ株式会社 若年採用サービス・キャリット事務局 担当: 竹内

youthsupport@tempstaff.co.jp





■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。