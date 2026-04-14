eスポーツ界初導入！ JeSU公認プロeスポーツ選手 GENKIモリタ とのハイパフォーマンスパートナーシップ契約を締結

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、日本eスポーツ協会（JuSU）公認プロeスポーツ選手 GENKIモリタとハイパフォーマンスパートナーシップ契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。VR技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」により、VRによる脳疲労の定量的モニタリングをeスポーツの競技パフォーマンス管理に導入する取り組みは、eスポーツ界において初の試みとなります。

背景と目的

eスポーツは、瞬時の判断力・反応速度・集中持続力など、高度な認知機能が勝敗を左右する競技です。しかしながら、フィジカルスポーツにおけるフィットネスデータの活用と比較して、eスポーツ選手の「脳のコンディション」を客観的に把握し、トレーニングや試合準備に活かす仕組みは十分に確立されていないのが現状です。

長年の脳科学とパフォーマンス研究をもとに開発したVR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の技術を、eスポーツ分野に応用することで、選手のパフォーマンス最適化と競技寿命の延伸に貢献できると考え、本パートナーシップの締結に至りました。

【VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro】

ZEN EYE Proは、視線計測型VRを活用し、わずか1分で脳疲労（中枢性疲労）を数値化できるシステム。視線の動きや瞳孔反応を計測することで、非侵襲かつ客観的に疲労レベルを評価する。

取り組み内容

日常コンディショニング - ZEN EYE Proを用いた日々の脳疲労スコアの計測・記録により、練習量と休息のバランスを最適化

試合前後のモニタリング - 長時間（1日4時間 × 4日など）に及ぶ大会前のウォームアップ時および試合直後の脳疲労値を計測し、ピークパフォーマンスの再現性を分析

データ共同研究 - 蓄積されたデータをもとに、eスポーツ選手特有の脳疲労パターンを解明する共同研究プロジェクトを実施

情報発信 - 測定データの一部を選手本人のSNS・配信等で公開し、eスポーツにおけるコンディショニングの重要性を啓発

大会時の実際のデータと考察

本パートナーシップの締結に先立ち、GENKIモリタ選手の公式大会4日間において ZEN EYE Pro による脳疲労スコアおよび自律神経スコアの先行計測を実施いたしました。以下は、その計測データから得られた主な知見です。

※ 考察には上記以外の機密データも活用しております。上記データは先行計測の結果であり、今後の継続的な計測・分析を通じて検証を進めてまいります。

1. 「良いパフォーマンス」の脳疲労シグナチャー 選手が高い集中状態（いわゆる「ゾーン」）に入っていた可能性を示唆する結果が見つかりました。この結果は、脳疲労の変動パターンとパフォーマンスの質との間に相関がある可能性を示しています。

2. パフォーマンスの質を左右するキーデータ 脳疲労スコアと自律神経スコアをベースに複数のデータ多変量解析したところ、パフォーマンス向上のカギになるインサイトを確認しました。

3. コンディショニングへの活用 朝の測定値（DAY 2: 46、DAY 3: 39）の推移から、睡眠・休息の質が翌日の脳疲労ベースラインに直結していることが窺えます。朝の脳疲労スコアを「その日の練習強度や試合準備の方針を決める指標」として活用し、パフォーマンスインテリジェンスとしての機能に寄与する重要なインサイトです。

4. 個人の"最適ゾーン"の特定 今回の先行計測で得られた4日間のデータは限定的ではありますが、脳疲労スコアと自律神経スコアの二軸上に、パフォーマンスが最大化される「最適ゾーン」が存在する可能性が示唆されました。今後、本パートナーシップを通じて長期的にデータを蓄積し、GENKIモリタ選手個人の最適ゾーンを特定するとともに、eスポーツ選手全般に応用可能な知見の体系化を目指してまいります。

GENKIモリタ

VRでの脳疲労測定により、自身のコンディションが可視化されました。事前に疲労度を知ることでプレイの質を管理でき、試合後も数値に基づき休息や翌日の調整を戦略的に行えるなど、体調管理の精度が劇的に向上しました。

【今後の展開】

本パートナーシップで得られた知見をもとに、eスポーツチーム向けのコンディショニングソリューションの提供を目指してまいります。また、今後はeスポーツに限らず、将棋・囲碁等のマインドスポーツや、長時間の集中を要するクリエイティブワーカー向けの展開も視野に入れ、「脳のパフォーマンスを可視化する」というミッションの実現に取り組んでまいります。

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポットZONE-Zの研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp