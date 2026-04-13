【Maison de FLEUR】イラストレーター・mikkoさんが描く「Lil ala mode」初登場！“とびきりかわいい”世界観を表現したアイテムを4月24日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、人気イラストレーター・mikkoさんが描く「Lil ala mode」と初のコラボレーションアイテムを2026年4月24日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/GNvA

Maison de FLEURから、ガーリーで愛らしいキャラクターが魅力の「Lil ala mode」とコラボレーションしたアイテムが初登場。「Lil ala mode」とは、小さくてチャーミングな仲間たちが集まり、「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いたキャラクターシリーズです。

本コレクションでは、たくさんのリボンでおしゃれした「ムース」「キャミ―」「ラテ」「スフレ」のアートを取り入れたアイテム全4型を展開いたします。

トートバッグとサテンのポーチには、ムースたちのアートを主役にしたふわふわとした生地のパッチワーク刺繍を採用。ポーチにはMaison de FLEURらしいレースやリボンをあしらい、ガーリーな印象に仕上げました。リボンを散りばめた華やかな洋服をまとうぬいぐるみチャームは、思わず触れたくなるようなやわらかな素材を使用。足裏には、リボンとMaison de FLEURの“F”マークを刺繍しました。また、アセチ板にアートをプリントしたバッグチャームもご用意。ビーズやサテンリボンを組み合わせ、「Lil ala mode」のキュートな世界観を表現しました。

「Lil ala mode」とMaison de FLEURならではのロマンティックなエッセンスが溶け合う、とびきりかわいくておしゃれなコレクションをぜひお楽しみください。

■「Maison de FLEUR × Lil ala mode Collection」 販売概要

発売日：2026年4月24日（金）※ECサイトは23日（木）20時

販売場所：全国のMaison de FLEUR各店舗、

earth music＆ecology イオンモール岡山（Maison de FLEUR併設店舗）、

公式WEBストア「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/GNvA）、ZOZOTOWN

販売商品：バッグ、ポーチ、チャーム2型 全4型

■「Maison de FLEUR × Lil ala mode Collection」アイテム詳細

※価格はすべて税込

Lil ala mode スクエアトートバッグ

カラー：Ivory/Light Pink

価格：\7,700

Lil ala mode ポーチ

カラー：Light Pink/Pink/Light Blue/Yellow

価格：\4,500

Lil ala mode ぬいぐるみチャーム

カラー：Light Pink/Pink/Blue/Yellow

価格：\3,700

Lil ala mode アセチチャーム

カラー：Light Pink/Pink/Light Blue/Yellow

価格：\3,500

『Lil ala mode』について

「Lil ala mode」は、“女の子の毎日に寄り添ったイラスト”をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしく、チャーミングでちょっぴりセクシーな世界を描くイラストレーター・mikkoの作品です。

とある小さな町で、女の子やかわいいものに囲まれて仲良くのんびり過ごすムースたちの日常を中心に、「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いています。

Lil ala modeは、あなたの想いにそっと寄り添える存在でありたいと願っています。

Lil ala mode(ハート)mikko 【公式】 Instagram：https://www.instagram.com/mikkoillustrations/

Lil ala mode INFO：https://lilalamode-info.jp/

Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）とは

贈り物で、世界にしあわせを咲かせる。

フレンチテイストをベースに、上品で洗練されたデザインで、

贈るひとときを大切にするギフトブランドです。

「可愛い」と感じた瞬間から、包みを開ける時、そしてその先まで。

心に残る体験として届けることを大切にしています。

ブランドサイト：https://stcl.page.link/4Y52