Perxona（パーソナ）、LOT DESIGNの公式サイトにデザイナー「Will」をAIアバターの姿で導入Behavior AI(TM)で、インテリアデザイン業界に新たなブランド接客体験を創出

XRSPACE CO., LTD

2026年4月10日（金）、 企業向けAIアバタープラットフォーム「Perxona」（パーソナ）はこのたび、インテリアデザインブランド「LOT DESIGN」との導入事例を公開しました。

LOT DESIGNの公式サイトに、専用デザイナーの「Will」をAIアバターとして導入し、来訪ユーザーとの新たなコミュニケーション体験を提供しています。



今回の取り組みは、単なるAIチャットサポートの導入ではありません。Perxonaは、AIアバター、ブランドイメージ設計、そして独自開発技術のBehavior AI(TM)を組み合わせることで、デザイナーという存在そのものを、サイト上でリアルタイムに顧客と対話できる「AIの専任スタッフ」として再構築しました。



AIアバター「Will」は、サービス内容の案内、よくある質問への対応、初期相談のサポートなどを担いながら、LOT DESIGNらしい雰囲気や価値観を反映した自然な対話体験を実現します。

ユーザーは、単に情報を受け取るだけでなく、ブランドの空気感に触れながら相談を進めることができ、企業にとっては、Webサイト上での接点強化と対応負荷の最適化が期待されます。

AIは「答える存在」から、「ブランドを体現する存在」へ

インテリアデザインや空間提案の領域では、価格や機能だけでなく、専門性への信頼感やブランドとの相性、提案時の安心感が重要な判断要素になります。

そのため、企業サイト上の第一接点において、どのような印象を与えるかは、顧客体験に大きく影響します。

PerxonaのBehavior AI(TM)は、単にテキストを返すのではなく、ブランドごとのトーンや会話リズム、表現のニュアンスに合わせたインタラクション設計を可能にします。

これにより「Will」は、無機質なFAQ対応ではなく、ブランドの世界観に寄り添ったコミュニケーションを担う存在として機能します。

インテリアデザイン業界におけるAIアバター活用の可能性を拡張

今回の導入は、AIアバターがインテリアデザイン、リノベーション、住宅・商業空間提案といった領域においても、実運用可能な顧客接点として機能することを示す事例です。

高い専門性が求められる一方で、初回相談や基本案内、サービス理解の促進といった場面では、AIアバターによる案内が価値を発揮しやすく、ブランド理解の入口としても有効です。

Perxonaは、AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、企業の価値や個性を伝えながら実際に働く「AIの専任スタッフ」として活用できる形にすることを目指しています。

今回のLOT DESIGNとの取り組みは、その考え方を具体的な形として示すものです。

企業サイトの体験そのものを、より立体的に

企業サイトにおけるAI活用は、これまで「問い合わせ対応」や「情報検索」の延長として捉えられることが一般的でした。

しかしPerxonaは、AIアバターを通じて、企業サイトそのものをより立体的で、記憶に残るブランド接点へと進化させます。

Perxonaは今後も、デザイン、リテール、サービス、教育、企業広報など、さまざまな領域において、実運用可能で拡張性のあるAIアバターソリューションを展開し、企業と顧客のコミュニケーションの在り方をアップデートしてまいります。

LOT DESIGNについて

LOT DESIGNは、住宅空間、商業空間、展示空間などを手がけるインテリアデザインブランドです。空間そのものの設計にとどまらず、ブランドや暮らしの世界観を形にする提案を行っています。

LOT DESIGN公式サイト：https://corn-nectarine-7ncp.squarespace.com

Perxonaについて

Perxonaは、XRSPACEが提供する企業向けAIアバタープラットフォームです。AIによる対話機能と3Dアバターによる表現力を組み合わせることで、企業のデジタル接点を、より自然で、親しみやすく、ブランドらしさのあるコミュニケーション体験へと進化させます。企業サイト、接客、受付、商品案内、営業支援、ブランド体験など、幅広い用途に対応します。

Perxonaお問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/talk-to-sales

Perxona公式サイト：https://www.perxona.ai/jp/home

