スマートフォンアプリ「日テレNEWS NNN」を公開！　テレビをもっと『参加する』体験へ

日本テレビ放送網株式会社

日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 福田博之）は、

4月6日、スマートフォンアプリ「日テレNEWS NNN」をリリースしました。24時間365日のニュース配信はもちろん、新しく報道番組へ参加する機能を実装しています。

■テレビをもっと「参加する」体験へ

アプリを通して『news every.』や『Oha!4 NEWS LIVE』などの報道番組に参加できるようになります。アプリ上でアンケートや投稿募集を実施し、あなたの意見や投稿がそのまま番組に反映されるなど、新しい視聴体験をお届けします。

『news every.』では「ねぇねぇそらジロー」をスタート。アプリから日本テレビのお天気キャラクター「そらジロー」へ気軽に質問が送れるようになります。あなたの質問に、そらジローが番組でお答えするかもしれません。

「番組参加」画面イメージ

※「ねぇねぇそらジロー」の番組での放送開始日は後日お知らせします

※企画案はアプリリリース時のものであり変更になる可能性があります

※他にも企画を順次公開していく予定です

■地域設定で「地元」の情報を素早くチェック

日本テレビ系NNN30社のネットワークによる地域ニュースをピックアップ。現在地や出身地を「地域設定」をするだけで、各社の最新ニュースをトップ画面のタブでいつでもチェックできます。

「地域ニュース設定」画面イメージ

■プッシュ通知で最新ニュースをいち早く

24時間365日の体制でニュースを更新。1日2回の定時ニュースはプッシュ通知で配信します。重大ニュースや気象・災害などの速報もプッシュ通知でいち早くお届けします。政治・社会・国際・経済からスポーツ・カルチャーまで幅広いジャンルのニュースをいつでも閲覧・視聴できます。

■気象・防災情報をチェックしやすく

アプリの下部メニューから「日テレ気象・防災サイト」をチェック。全国の気象警報・注意報情報を全国地図でわかりやすく表示します。地震・台風などの災害情報のほか、鉄道の運行情報や停電などのライフライン情報もワンストップで確認できます。

「気象・防災ページ」画面イメージ

＜日テレNEWS NNNとは＞

日テレNEWS NNNは、日本テレビ系NNN30社（Nippon News Network）による統合ニュースサイトです。ブランドタグラインを「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がNNN各社のニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供します。国内外の最新ニュースに加え、地元局ならではのニュースや、災害時のライフライン情報、グルメや話題のスポット情報など、地域に密着したニュース・情報を配信しています。

※NNN（Nippon News Network）は日本テレビをキー局とした民放テレビ局30社による、ニュースを取材・放送・配信するために組織されたニュースネットワーク

＜アプリ概要＞

名称: 日テレNEWS NNN

配信開始日: 2026年4月6日

価格: 無料

対応OS: iOS 18以上 / Android 13以上

App Store・Google Playにて提供（無料）

下記より各ストアのダウンロードページへアクセスできます。

App StoreGoogle Play



App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id6755811970?mt=8

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ntv.ntv_app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ntv.ntv_app&hl=ja)