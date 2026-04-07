人生の「道しるべ」として広く愛読されてきた書籍『なぜ生きる』(高森顕徹監修、明橋大二・伊藤健太郎著＝1万年堂出版)がこの春、ついに100万部を突破しました。

発刊から25年間、読み継がれてのミリオンセラーに出版界からも驚きの声が届いています。21世紀になってもやまぬ戦争、災害、貧困、虐待、自殺などの問題に、「なぜ生きる？」の問いは、かつてなく人々の胸に迫っているのかもしれません。





今年も月間ベストセラー(トーハン調べ、ノンフィクション・ライトエッセイ部門)で2カ月連続のトップ5入りを果たすなど、今また大きな注目を集めています。1万年堂出版では「100万部突破！」の記念帯を巻いて全国の書店に出荷を始めました。





なぜ生きる





【書籍情報】

タイトル： なぜ生きる

著者名 ： 高森顕徹(監修)

明橋大二 / 伊藤健太郎(著)





全国の書店で販売中。ご自宅にお届け希望の方は下記へ。

0120-975-732(通話無料)

(平日・午前9時～午後6時 土曜・午前9時～12時)









◆ 目次(一部抜粋)

・幸せはいとも簡単に崩れ去る

・毎日が、決まった行動のくり返しと気づく

・なぜ生きるかがわかれば、ひとは苦悩すら探し求める

・幸せなのは夢を追う過程 達成すると色あせる「目標」

・「人生の目的」は、「色あせること」も「薄れること」もないもの

・「末期ガンです。長くて一カ月」その人は「死後どうなるか」だけが大問題となった

・先を知る智恵をもって安心して生き抜きたい

・『歎異抄』と人生の目的

・悪人が、どうして無上の幸福者になれるのか

・不自由の中に自在の自由を満喫する「無碍の一道」









◆ 著者紹介

高森 顕徹(監修)： ベストセラー『人生の目的』『歎異抄をひらく』著者。

明橋 大二(著) ： 大人気『ハッピーアドバイス』シリーズを執筆する精神科医。

伊藤 健太郎(著)： 「なぜ生きる」の答えに科学哲学で迫る、哲学者。









◆ 「人生のどん底を救ってくれた一冊」

「人生の目的とは何か」──。精神科医と哲学者の異色のコンビが明快に答えた名著『なぜ生きる』は、2001年の発刊から5年後には早くも50万部を突破。東日本大震災(2011年)の後には、年間12万部という異例の増売を記録したこともあります。

近年も、新型コロナ禍をはじめ、ウクライナや中東での戦火、異常気象、AI(人工知能)による社会構造の変化など様々な不安が深まる中、哲学書や人生論が売れる傾向にありますが、中でも、誰もが心に抱く「なぜ生きるのか？」という本質的な問いに迫った本書はひときわ人気を集めています。

また、2020年秋の法務省の「読書の日2020」事業では、歌手のEXILE ATSUSHIさんが推薦図書として挙げたのが、この『なぜ生きる』でした。「人生のどん底を救ってくれた一冊」という推薦コメントも当時、話題を呼びました。





【出典】オリコンニュース https://www.youtube.com/watch?v=anaXqZC4nt4









◆ 「多くの命を救った書」～読者からのハガキが15,000通に！

そんな『なぜ生きる』には、世代を超えて1万5000通もの読者ハガキが寄せられています。中でも、「自殺を考えていた」という10代の子どもたちからの声には、胸をつかれるものがあります。





◎「自殺を考えていた私の目に飛び込んできた『なぜ生きる』。命を救ってくれた本です」(17歳・女性)

◎「僕はいじめにあって、死のうかな？と思っていた。けどこれを読んだら、こんなことで命をむだにしてはいけないと思いました」(10歳・男性)

◎「1ページ、1ページ、かんたんに死んではいけない、自殺しちゃいけないと、とても強く感じました」(11歳・女性)





こうした声が相次いだことから、本書を「多くの命を救った書」と評する出版関係者は少なくありません。









◆ 翻訳は世界12カ国・地域に「魂の叫びに答える本」(J・カーペンター教授)

また、『なぜ生きる』は世界12カ国・地域の言語に翻訳されています。日本からのミリオンセラーの報に、英訳を担当したジュリエット・カーペンター同志社女子大名誉教授(米国在住)は次のようなメッセージを寄せてくれました。





英訳・ジュリエット・カーペンター名誉教授

「なんと素晴らしいことでしょう！人類にとってこれ以上の幸せはありません。『苦しみに耐えながら、なぜ生きるのか？』は、全ての人の『魂の叫び』です。その叫びに、鮮やかに答えてくれている本だからです。世界の人たちの手に届くことを願います」





『なぜ生きる』の英訳を監修したエドワード・サイデンステッカー教授は、川端康成『雪国』を英訳して日本に初のノーベル文学賞をもたらした日本文学研究者です。『なぜ生きる』について、「厳粛にして深遠な書(a solemn and profound book)」と高く評価しています。





YOU WERE BORN FOR A REASON





【書籍情報】

タイトル： YOU WERE BORN FOR A REASON

The Real Purpose of Life

著者名 ： 高森顕徹 / 明橋大二 / 伊藤健太郎(共著)

ジュリエット・カーペンター(訳)

エドワード・サイデンステッカー(監修)









◆ 「ずっと読み継がれる特別な本」書店、出版界からメッセージ続々

・丸善 丸の内本店(東京)副店長 友田健吾さん

「この生きづらい世の中で、『なぜ生きる』という問いを抱かない人はいないのではないでしょうか。これからもずっと読み継がれる、特別な本だと思います」





・宮脇書店 イオンモール明和店(三重) 店長 山田治郎さん

「入れ替わりの激しい書店の棚で、25年間、多くの方に届けられた事実は素晴らしいことです。混迷を極める現代社会の道しるべとして、今後も150万、200万部と版を重ねてください」





・ヤマト屋書店 仙台三越店(宮城) 鈴木典子さん

「ジャンルの枠を超えて読み継がれてきた名著です。これだけ売れ続けるのは、次々に新たな読者が生まれていて、読んだ人が『この本いいよ』って勧めておられるからだと思います」









◆ 監修者・著者略歴

・高森顕徹(たかもり けんてつ)

昭和4年、富山県生まれ。龍谷大学卒業。

日本各地で講演、執筆など。

著書『新版 光に向かって100の花束』『新版 光に向かって123のこころのタネ』『なぜ生きる2』『歎異抄をひらく』『歎異抄ってなんだろう』(監修)『人生の目的』『苦しくともなぜ生きる』など多数。





・明橋大二(あけはし だいじ)

昭和34年、大阪府生まれ。京都大学医学部卒業。

精神科医。真生会富山病院心療内科部長。児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長、富山県虐待防止アドバイザー、富山県いじめ問題対策連絡会議委員として、子どもの問題に関わる。

著書『子育てハッピーアドバイス』シリーズ、『みんな輝ける子に』『見逃さないで！ 子どもの心のSOS 思春期にがんばってる子』『心の声に耳を傾ける 親と子の心のパイプは、うまく流れていますか？』『HSPのためのハッピーアドバイス』など多数。





・伊藤健太郎(いとう けんたろう)

昭和44年、東京都生まれ。東京大学大学院修士課程修了(専攻 科学哲学)。

哲学者・文筆家。

著書『親鸞聖人を学ぶ』(共著)『人は、なぜ、歎異抄に魅了されるのか』『幸せへの一歩は運のせいにしないことから』など。









◆ 『なぜ生きる』共著者、明橋大二さん(精神科医)による最新刊も！





子育てハッピーアドバイス





累計500万部を突破した、明橋大二さんの『子育てハッピーアドバイス』シリーズから、待望の「小学生編」が3月10日に発刊となりました。

親子関係でつまずかず、その子らしさを輝かせるために大切な「伝え方」を、分かりやすくマンガで紹介。「反発する気持ちを生かす方法」「自立心を育てる子どもへの任せ方」など、小学生のお子さんのいるご家庭はもちろん、教育関係者の方にも必読の1冊です。





【詳細】書籍情報：『6～12歳の子育てハッピーアドバイス 小学生編』

https://www.10000nen.com/books/978-4-86626-099-0/





【資料】1万年堂新聞号外URL

https://www.10000nen.com/lp/nazemillion-gougai/





◆ 書籍情報

書名 ： なぜ生きる

監修・著者： 高森顕徹(監修)、明橋大二・伊藤健太郎(共著)

発刊年 ： 2001年

累計部数 ： 100万部突破(2026年2月末時点)

翻訳 ： 世界12カ国・地域

出版社 ： 株式会社1万年堂出版

定価 ： 1,650円(税込)

URL ： https://www.10000nen.com/books/978-4-925253-01-7





◆ 株式会社1万年堂出版

「いつまでも読み継がれる書籍を、1冊1冊、心を込めて作りたい」という理想を掲げ、平成12年(2000年)創立。





会社名 ： 株式会社1万年堂出版(Ichimannendo Publishing Co. Ltd.)

代表取締役社長： 西田 隆

本社所在地 ： 東京都千代田区神田小川町2-4-20 第三大図ビル5階

TEL ： 03-3518-2126

FAX ： 03-3518-2127

E-mail ： info@10000nen.com

URL ： https://www.10000nen.com/