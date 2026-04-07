採用工程における応募～選考をAIで自動化し、人事担当者×AIの掛け算で採用にかかる工数削減と評価精度向上を実現するAI人材統合システム『AI-Ike Enterprise』が4月7日(火)より利用開始

プエオ株式会社

プエオ株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役 田上・カイル・カズト、以下「プエオ」)は、採用工程における応募～選考をAIで自動化し、人事担当者×AIの掛け算で採用にかかる工数削減と評価精度向上を実現するAI人材統合システム『AI-Ike Enterprise (読み: エーアイ・イケ・エンタープライズ)』が2026年4月7日(火)より利用開始となったことを発表いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3R_4Y-9b6Bw ]

AI-Ike Enterprise 紹介動画 ( https://www.youtube.com/watch?v=3R_4Y-9b6Bw )

【 『AI-Ike Enterprise』概要 】

●サービス名: AI-Ike Enterprise (読み: エーアイ・イケ・エンタープライズ)

●プランと価格: ※初回限定500クレジット進呈によるトライアル可

・HR Manager: 月額費用無料 (クレジット都度購入による利用)・追加は、2,500クレジット(30,000円)/ 5,000クレジット(50,000円)/10,000クレジット(75,000円)より購入可能

・Enterprise HR Manager Pro: 月額費用25,000円 (月々5,000クレジット利用可能)

●サービス利用開始日: 2026年4月7日(火曜日)

●特徴:

・候補者情報と募集内容をAIが解析し、マッチング度合いをスコア化し可視化できる

・履歴書&職務経歴書・レジュメの両方に対応し、PDFデータであってもAIが自動でシステムに情報を取り込み可能

●デモ解説ウェブセミナー: AI-Ike公式サイトより必要情報をご入力の上ご連絡ください

●AI-Ike公式サイト(プエオ公式サイト内): https://pueoaiike.com/

【主な使い方&機能】

AI-Ike Enterpriseを使用すると、採用工程における候補者からの応募～人事担当者による選考を人工知能(AI)で自動化し、人事ご担当者様とAIによる掛け算で採用にかかる工数削減と評価精度向上を実現可能です。

●候補者情報と募集内容をAIが解析し、マッチング度合いをスコア化し可視化できる

AI-Ike Enterprise内に候補者の情報と募集内容の両方を取り込み、それぞれをシステム内で選択後、解析を実行するだけで、AIが適合性を分析し総合スコア化することが可能です。

また、総合スコア以外にも、下記情報を生成します。

- 総合評価分析に関するサマリ- スキル/経験/学歴/総合適合度スコア- 必要なスキルと不足スキルの判別

一度取り込んだ候補者情報と募集内容は、システム内で引き続き利用でき、候補者情報を他の募集内容と組み合わせる等、応用した形での解析も可能です。

図1: 候補者と募集内容をマッチングさせ解析する際の画面

※画面は開発時の画面です。また、画面に表示されている人物名、募集内容はすべて実在しません。

●履歴書&職務経歴書・レジュメの両方に対応し、PDFデータであってもAIが自動でシステムに情報を取り込み可能

Wordファイルなど読み込み可能なファイルはもちろん、PDFデータであっても、AI-Ike EnterpriseのAIがドキュメントを自動で読み取り、システム内のフォーマットに構造化した状態でデータとして抽出することが可能です。

また、AI-Ike Enterpriseは、日本の一般的書式である履歴書と職務経歴書、そして、英文書式であるレジュメの両方のフォーマットに対応し、システム内のフォーマットへ統一した形式で情報をまとめることが可能です。

AIによる自動翻訳機能により、システム内で日本語と英語をワンクリックで切り替えるだけで、日本語・英語のどちらの言語においても利用できるため、海外人材の採用も日本人の採用と同じ形で分析することが可能です。

図2: 履歴書・職務経歴書、レジュメアップロード画面

【 開発の背景 】

プエオが自社で多数の候補者情報と、お客様の募集内容を照らし合わせ、日々お客様へご提案する中で、業務の中で反復があることに気づき、社内運用として開発したものが「AI-Ike」です。当初、一般公開する予定はなく、社内での業務効率化と精度向上として利用する中で、ブラッシュアップをかけておりましたが、同様に困っていらっしゃる方々もいるのではないだろうかと考え、この度「AI-Ike Enterprise」として開発し、リリースすることといたしました。

「採用にあなたの右腕となるAIを」をキャッチコピーとさせていただいている様に、AIで業務自体をすべて代替えするものではなく、人事ご担当者の皆さまの右腕となるようなAIシステムとして、これからより便利になるようアップデートをかけていきたいと考えております。

【 プエオ株式会社 】

『Powering Business Success in Japan (日本企業の競争力を、より強く) 』をミッションに掲げる人材ソリューション×テクノロジー企業。2021年に創業し、日本人の人材のみならず海外人材をお客様にご提案する派遣事業や人材紹介業を行う。また、海外の豊富なIT技術リソースを活用したアウトソーシング事業も日本企業向けに提供している。

プエオ株式会社公式ウェブサイト: https://www.pueointernational.com/

【 Investor Relations お問い合わせ 】

担当: 今井

Eメールアドレス: investor@pueointernational.com

電話番号: 03-3446-0808