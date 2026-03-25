AKAI Professional新製品「MPC Sample」リリース、発売のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344984/images/bodyimage1】
AKAI Professional新製品「MPC Sample」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年3月25日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：62,800円（税込）
約40年にわたり、MPCは現代の音楽制作のサウンドと文化を形成してきました。MPC Sampleは、この伝統を受け継ぎ、サンプリングの技術をこれまで以上に身近で扱いやすくします。伝説的なMPC60のデザインにインスパイアされたこのポータブルなサンプラー、シーケンサー、エフェクトプロセッサーは、ヴィンテージMPCの象徴的なワークフローをコンパクトで現代的なフォーマットに収め、無限の創造性を引き出す機能を備えています。
伝説的なMPCパッド、フルカラーディスプレイ、そしてシンプルなクリエイティブコントロールにより、箱から出してすぐにハンズオンでのサンプリング、ルーピング、ビートメイキングを始めることができます。即座にアイデアを生み出すために、このスタンドアロンのハードウェアは100以上のキット、インスピレーションをかき立てるパッドとノブのエフェクト、直感的にサンプルをチョップできるワークフローが搭載されています。
MPC Sampleは、クリエイターに必要なストレージ及び接続オプションを備えています。充電式リチウムイオン電池、microSDカードストレージ、オンボードシーケンサー、内蔵マイク、内蔵スピーカー、USB-C接続により、パソコンやDAWを使わずに外出先や移動中でも簡単に音声を録音、編集、再生できます。
MPCへの手軽な入り口
このコンパクトなオールインワン・サンプラーは、新しい世代のクリエイターにとって象徴的なMPCワークフローへの扉を開きます。
優れた携帯性
MPC Sampleのバッテリー駆動設計、内蔵スピーカーと内蔵マイクは、いつでもどこでも制作と録音を実現します。
ハンズオン・ワークフロー
レスポンスの高いMPCパッド、直感的なコントロール、フルカラー・ディスプレイにより、あらゆるスキルレベルでスピーディーな制作とビートメイキングを楽しむことができます。
クリエイティブなオンボード・エフェクト
4つのオンボードFXエンジンによりFlex Beat、Vintage Emulator、Vinyl Emulator、Tape Emulatorなどを含む60種類のクリエイティブなFXにアクセスし、リアルタイムのサンプル加工、リサンプリングを実現可能。
瞬時のインスピレーション
このコンパクトなクリエイティブツールは、アーティスト/プロデューサーに向けた100以上のドラムキット、クリエイティブな4つのエフェクトエンジン、直感的なサンプルチョップ・ワークフローを搭載しており、素早くアイデアを生み出します。
コンピューター不要
MPC Sampleは録音、シーケンス作成、プロデュース、パフォーマンスを行うための完全なスタンドアローン型ソリューションとなり、USB-CおよびMIDI経由で外部機器と簡単に接続するオプションを備えています。
コンパクトかつ豊富な接続性
強力な入出力、ストレージ、Audio/MIDI接続とスマートデバイスからのサンプリングを提供するUSB-Cを、ハンディーな1台のユニットにまとめることで、複雑さを伴わないフルプロダクション体験を実現します。
あらゆるジャンルやスタイルに対応
MPC Sampleは新しい刺激と表現を求めるビートメーカー、サンプリングベースのプロデューサー、シンガーソングライター、ライブパフォーマー、DAWなしでセッションを行うミュージシャン、クリエイター、そして初心者・趣味のミュージシャン向けに設計されています。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
AKAI Professional新製品「MPC Sample」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年3月25日（水）
価格：オープンプライス
市場想定売価：62,800円（税込）
約40年にわたり、MPCは現代の音楽制作のサウンドと文化を形成してきました。MPC Sampleは、この伝統を受け継ぎ、サンプリングの技術をこれまで以上に身近で扱いやすくします。伝説的なMPC60のデザインにインスパイアされたこのポータブルなサンプラー、シーケンサー、エフェクトプロセッサーは、ヴィンテージMPCの象徴的なワークフローをコンパクトで現代的なフォーマットに収め、無限の創造性を引き出す機能を備えています。
伝説的なMPCパッド、フルカラーディスプレイ、そしてシンプルなクリエイティブコントロールにより、箱から出してすぐにハンズオンでのサンプリング、ルーピング、ビートメイキングを始めることができます。即座にアイデアを生み出すために、このスタンドアロンのハードウェアは100以上のキット、インスピレーションをかき立てるパッドとノブのエフェクト、直感的にサンプルをチョップできるワークフローが搭載されています。
MPC Sampleは、クリエイターに必要なストレージ及び接続オプションを備えています。充電式リチウムイオン電池、microSDカードストレージ、オンボードシーケンサー、内蔵マイク、内蔵スピーカー、USB-C接続により、パソコンやDAWを使わずに外出先や移動中でも簡単に音声を録音、編集、再生できます。
MPCへの手軽な入り口
このコンパクトなオールインワン・サンプラーは、新しい世代のクリエイターにとって象徴的なMPCワークフローへの扉を開きます。
優れた携帯性
MPC Sampleのバッテリー駆動設計、内蔵スピーカーと内蔵マイクは、いつでもどこでも制作と録音を実現します。
ハンズオン・ワークフロー
レスポンスの高いMPCパッド、直感的なコントロール、フルカラー・ディスプレイにより、あらゆるスキルレベルでスピーディーな制作とビートメイキングを楽しむことができます。
クリエイティブなオンボード・エフェクト
4つのオンボードFXエンジンによりFlex Beat、Vintage Emulator、Vinyl Emulator、Tape Emulatorなどを含む60種類のクリエイティブなFXにアクセスし、リアルタイムのサンプル加工、リサンプリングを実現可能。
瞬時のインスピレーション
このコンパクトなクリエイティブツールは、アーティスト/プロデューサーに向けた100以上のドラムキット、クリエイティブな4つのエフェクトエンジン、直感的なサンプルチョップ・ワークフローを搭載しており、素早くアイデアを生み出します。
コンピューター不要
MPC Sampleは録音、シーケンス作成、プロデュース、パフォーマンスを行うための完全なスタンドアローン型ソリューションとなり、USB-CおよびMIDI経由で外部機器と簡単に接続するオプションを備えています。
コンパクトかつ豊富な接続性
強力な入出力、ストレージ、Audio/MIDI接続とスマートデバイスからのサンプリングを提供するUSB-Cを、ハンディーな1台のユニットにまとめることで、複雑さを伴わないフルプロダクション体験を実現します。
あらゆるジャンルやスタイルに対応
MPC Sampleは新しい刺激と表現を求めるビートメーカー、サンプリングベースのプロデューサー、シンガーソングライター、ライブパフォーマー、DAWなしでセッションを行うミュージシャン、クリエイター、そして初心者・趣味のミュージシャン向けに設計されています。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
プレスリリース詳細へ