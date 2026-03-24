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ISU世界フィギュアスケート選手権大会2026に協賛
2026年3月24日（火）から29日（日） チェコ・プラハで開催
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）は、2026年3月24日（火）から29日（日）にかけてプラハ（チェコ）で開催される「ISU世界フィギュアスケート選手権大会2026」にオフィシャルスポンサーとして協賛します。
ISU世界フィギュアスケート選手権は世界最大規模の国際大会で、年間のトップを決める重要な大会として位置付けられています。日本からは、男子では鍵山優真選手・佐藤駿選手・三浦佳生選手、女子では坂本花織選手・中井亜美選手・千葉百音選手、ペアでは長岡柚奈選手＆森口澄士選手、アイスダンスでは吉田唄菜選手＆森田真沙也選手が出場します。
当社は「人生にヨロコビを」を経営理念としており、ISU世界フィギュアスケート選手権は過酷な練習の上に創り上げられる美しい演技を通じて、選手をはじめ多くの方々に筋書きのないヨロコビと感動を与えてくれる世界最高峰の大会の一つであると考え、協賛を行っています。
【協賛大会概要】
大会名称：世界フィギュアスケート選手権2026
開催場所：チェコ/プラハ
大会日程：2026年3月24日(火)〜3月29日(日)
テレビ放映：フジテレビ系列地上波 ※一部地域を除く
3月 27日（金） 21時00分〜 女子ショート・男子ショート・ペアフリー
3月 29日（日） 19時00分〜 女子フリー・男子フリー
3月 31日（火） 25時45分〜 ペア・アイスダンス・エキシビジョン
フジテレビ 世界フィギュアスケート選手権2026サイト
https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/world/index.html
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
国際スケート連盟
https://www.isu.org/
日本スケート連盟
https://www.skatingjapan.or.jp/
フジテレビ世界フィギュアスケート選手権2026サイト
https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/world/index.html
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）は、2026年3月24日（火）から29日（日）にかけてプラハ（チェコ）で開催される「ISU世界フィギュアスケート選手権大会2026」にオフィシャルスポンサーとして協賛します。
ISU世界フィギュアスケート選手権は世界最大規模の国際大会で、年間のトップを決める重要な大会として位置付けられています。日本からは、男子では鍵山優真選手・佐藤駿選手・三浦佳生選手、女子では坂本花織選手・中井亜美選手・千葉百音選手、ペアでは長岡柚奈選手＆森口澄士選手、アイスダンスでは吉田唄菜選手＆森田真沙也選手が出場します。
【協賛大会概要】
大会名称：世界フィギュアスケート選手権2026
開催場所：チェコ/プラハ
大会日程：2026年3月24日(火)〜3月29日(日)
テレビ放映：フジテレビ系列地上波 ※一部地域を除く
3月 27日（金） 21時00分〜 女子ショート・男子ショート・ペアフリー
3月 29日（日） 19時00分〜 女子フリー・男子フリー
3月 31日（火） 25時45分〜 ペア・アイスダンス・エキシビジョン
フジテレビ 世界フィギュアスケート選手権2026サイト
https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/world/index.html
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
国際スケート連盟
https://www.isu.org/
日本スケート連盟
https://www.skatingjapan.or.jp/
フジテレビ世界フィギュアスケート選手権2026サイト
https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/world/index.html