株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、家電・パソコン・通信分野におけるPC向けランディングページ（LP）の公開可能な制作実績が41件に到達したことをお知らせいたします。家電や通信サービスなどの分野では、製品スペックや機能の正確な伝達が求められる一方で、視覚的な分かりやすさや情報の整理も重要な要素となります。当社では、こうした特性に対応した構成設計とデザイン制作により、製品理解を促進するLPを提供してまいりました。今回公開する制作事例では、複雑な情報を整理しながら、ユーザーにとって直感的に理解しやすい表現を実現したデザインをご紹介しています。

家電・パソコン・通信分野におけるLP制作実績増加の背景

家電・パソコン・通信分野におけるPC向けランディングページ（LP）の制作需要は、近年着実に高まっています。その背景には、製品やサービスの高度化・多機能化が挙げられます。特にパソコンや通信機器は、性能や仕様、対応機能などの情報量が多く、ユーザーが比較検討を行う際に十分な情報提供が求められるようになっています。こうした中で、PC向けLPは画面領域の広さを活かし、多くの情報を整理して伝えられる点が評価されています。スマートフォン向けと比較して、一度に表示できる情報量が多いため、スペック一覧や機能解説、利用シーンの提示などを体系的に配置することが可能です。その結果、ユーザーは複数の情報を俯瞰しながら理解を深めることができ、意思決定のしやすさにつながっています。また、通信サービスや家電製品においては、料金プランや機能差、対応範囲など、比較を前提とした情報設計が不可欠です。そのため、単なる情報掲載ではなく、視覚的に整理された構成が求められる傾向が強まっています。特にPC環境では、表現の自由度が高く、図解やレイアウトによって情報を分かりやすく伝えることが可能であるため、より精度の高いLP制作が求められるようになっています。さらに、BtoB向けの通信サービスや業務用機器においても、導入検討の段階で詳細な情報収集が行われることが多く、PCでの閲覧を前提としたLPの重要性が高まっています。こうしたニーズの変化により、家電・パソコン・通信分野におけるPC向けLPの制作需要は今後も継続的に拡大していくと考えられます。

成果を高める家電通信LP設計

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家電・パソコン・通信分野におけるランディングページ（LP）では、情報量の多さと専門性の高さに対応した設計が重要です。このジャンルでは、単に情報を羅列するだけではなく、ユーザーが段階的に理解を深められる構成が求められます。そのため、情報の優先順位を明確にし、導線を意識した設計が成果を左右するポイントとなります。まず重要となるのは、ファーストビューで製品やサービスの特徴を簡潔に伝えることです。家電や通信機器の場合、ユーザーは複数の製品を比較検討しているケースが多いため、「どのような特長があるのか」「どのような課題に対応できるのか」を瞬時に理解できる表現が必要です。ここでの情報設計が、その後の閲覧継続に大きく影響します。次に、スペックや機能の説明では、専門的な内容をいかに分かりやすく伝えるかが重要となります。単なるテキストではなく、図解や視覚的なレイアウトを活用することで、複雑な情報でも直感的に理解しやすくなります。また、複数の製品やプランを比較する場合には、違いが一目で分かるような構成が求められます。これにより、ユーザーの判断をサポートする役割を果たします。さらに、利用シーンの提示や導入後のイメージを具体的に示すことも重要です。特に通信サービスやパソコン関連製品では、実際の活用方法がイメージしにくい場合があるため、具体的な使用シーンを提示することで理解を促進することができます。こうした情報を段階的に配置することで、ユーザーの理解度を高め、最終的な意思決定へとつなげるLP設計が実現されます。

家電・パソコン・通信分野のLP制作はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、これまでに累計5,000本以上のランディングページ制作を手がけてきた実績を持ち、多様な業種・業界に対応したLPデザインを提供しています。家電・パソコン・通信分野においても、製品特性やサービス内容に応じた最適な構成設計とデザイン制作を行い、ユーザーにとって理解しやすい情報設計を重視しています。

当社の強みは、ヒアリング内容をもとに構成作成からデザインまでを一貫して社内で対応する体制にあります。外部への委託を行わないことで、品質の均一化とスピーディーな制作を実現し、細部までこだわったLP制作が可能となっています。また、ディレクターが構成段階から関わることで、情報整理や導線設計においても一貫性のあるページ制作を行っています。さらに、無形商材やBtoB領域のLP制作にも対応しており、複雑なサービス内容や専門性の高い情報を分かりやすく伝えるデザインを得意としています。これにより、幅広い業界のニーズに応じたLP制作を実現しています。家電・パソコン・通信分野におけるLP制作においても、製品理解を深めるための情報設計と視覚表現を両立し、ユーザー視点に立ったデザインを提供しています。LP制作をご検討の際は、ぜひ株式会社Ryuki Designへご相談ください。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年3月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/SwipeLP+：https://swipelp.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/