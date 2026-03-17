ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」。世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたエンターテインメントです。





2026年は日本公演40周年を記念した、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』を7月から9月まで全国10都市で開催いたします。合言葉は「40 Party(フォーティーパーティー)」。40周年ならではの氷上のパーティーに、ぜひご参加ください。





日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”





★世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上に。

今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。

『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品が登場します。





『リトル・マーメイド』

『アナと雪の女王2』

『ウィッシュ』





★15年ぶりにスティッチも登場！日本公演40周年記念演出も必見！

今回はスティッチも登場。ディズニー・オン・アイスには15年ぶりの出演となります。フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちにもご注目ください。





★40年で進化した圧巻のショー演出

歴史を重ね、さらに進化した演出も見どころです。これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクション、音・光・映像が融合する圧巻の演出をお届けします。





たくさんのディズニーキャラクターが登場





★公式アカウントで最新情報をチェック！

XとInstagramにて、先行販売などの情報を発信中。公式アカウント限定キャンペーンも随時実施予定です。ぜひ最新情報をご確認ください。





★いよいよ明日より、チケット先行受付がスタート！

チケットは2026年3月18日(水)10:00より楽天チケットにて独占先行予約受付開始。公演によっては毎年大人気のカーテンコール公演など特典公演も実施予定です。ご予約はお早めに。









■ディズニー・オン・アイスとは

ミッキーマウスやミニーマウスをはじめたくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショー。

1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つディズニー・オン・アイスは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々にお届けしています。

日本では、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、長年にわたりお楽しみいただいており、総公演回数は6,000回を突破しました。

美しいフィギュアスケートのパフォーマンスや、華やかな衣装、魅力的なアクロバットで、皆さまをディズニーの夢の世界へとご案内します！









■登場作品

『ウィッシュ』、『アナと雪の女王2』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』、『モアナと伝説の海』

(C)Disney





■公演概要

・タイトル

『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let‘s Party!”』





・スケジュール

◆八戸公演

日程：7月9日(木)～7月12日(日)

会場：FLAT HACHINOHE





◆東京公演

日程：7月17日(金)～7月20日(月・祝)

会場：有明アリーナ





◆名古屋公演

日程：7月24日(金)～8月3日(月)

会場：日本ガイシホール





◆大阪公演

日程：8月8日(土)～8月16日(日)

会場：大阪城ホール





◆横浜公演

日程：8月20日(木)～8月24日(月)

会場：横浜アリーナ





◆福岡公演

日程：8月28日(金)～8月30日(日)

会場：マリンメッセ福岡 A館





◆広島公演

日程：9月4日(金)～9月6日(日)

会場：広島グリーンアリーナ





◆高松公演

日程：9月11日(金)～9月13日(日)

会場：あなぶきアリーナ香川





◆神戸公演

日程：9月19日(土)～9月22日(火・休)

会場：ワールド記念ホール





◆船橋公演

日程：9月26日(土)～9月28日(月)

会場：LaLa arena TOKYO-BAY





＜チケット価格(税込)＞

プレミアム席： \13,500

SS席 ： \9,200～\8,900

S席 ： \8,500～\7,900 他





※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります。

※2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料。





＜チケット発売日＞

2026年3月18日(水)10:00～ 楽天チケットで独占先行販売スタート





＜公式WEBサイト＞

https://www.ctv.co.jp/disneyonice/





＜公式SNS＞

X ： https://x.com/JPDisneyOnIce

Instagram： https://www.instagram.com/disneyonicejapan/