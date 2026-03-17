『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』明日よりチケットの先行販売がスタート！
ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界をお届けする氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」。世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきたエンターテインメントです。
2026年は日本公演40周年を記念した、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』を7月から9月まで全国10都市で開催いたします。合言葉は「40 Party(フォーティーパーティー)」。40周年ならではの氷上のパーティーに、ぜひご参加ください。
日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”
★世代や時を超えて愛される作品の数々が氷上に。
今回はミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。
『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品が登場します。
『リトル・マーメイド』
『アナと雪の女王2』
『ウィッシュ』
★15年ぶりにスティッチも登場！日本公演40周年記念演出も必見！
今回はスティッチも登場。ディズニー・オン・アイスには15年ぶりの出演となります。フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちにもご注目ください。
★40年で進化した圧巻のショー演出
歴史を重ね、さらに進化した演出も見どころです。これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクション、音・光・映像が融合する圧巻の演出をお届けします。
たくさんのディズニーキャラクターが登場
★公式アカウントで最新情報をチェック！
XとInstagramにて、先行販売などの情報を発信中。公式アカウント限定キャンペーンも随時実施予定です。ぜひ最新情報をご確認ください。
★いよいよ明日より、チケット先行受付がスタート！
チケットは2026年3月18日(水)10:00より楽天チケットにて独占先行予約受付開始。公演によっては毎年大人気のカーテンコール公演など特典公演も実施予定です。ご予約はお早めに。
■ディズニー・オン・アイスとは
ミッキーマウスやミニーマウスをはじめたくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている、氷の上のミュージカルショー。
1981年の世界初公開以来、40年を超える歴史を持つディズニー・オン・アイスは、アメリカをはじめ世界75ヶ国以上で上演され、感動にあふれた作品を世界中の人々にお届けしています。
日本では、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、長年にわたりお楽しみいただいており、総公演回数は6,000回を突破しました。
美しいフィギュアスケートのパフォーマンスや、華やかな衣装、魅力的なアクロバットで、皆さまをディズニーの夢の世界へとご案内します！
■登場作品
『ウィッシュ』、『アナと雪の女王2』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』、『モアナと伝説の海』
(C)Disney
■公演概要
・タイトル
『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let‘s Party!”』
・スケジュール
◆八戸公演
日程：7月9日(木)～7月12日(日)
会場：FLAT HACHINOHE
◆東京公演
日程：7月17日(金)～7月20日(月・祝)
会場：有明アリーナ
◆名古屋公演
日程：7月24日(金)～8月3日(月)
会場：日本ガイシホール
◆大阪公演
日程：8月8日(土)～8月16日(日)
会場：大阪城ホール
◆横浜公演
日程：8月20日(木)～8月24日(月)
会場：横浜アリーナ
◆福岡公演
日程：8月28日(金)～8月30日(日)
会場：マリンメッセ福岡 A館
◆広島公演
日程：9月4日(金)～9月6日(日)
会場：広島グリーンアリーナ
◆高松公演
日程：9月11日(金)～9月13日(日)
会場：あなぶきアリーナ香川
◆神戸公演
日程：9月19日(土)～9月22日(火・休)
会場：ワールド記念ホール
◆船橋公演
日程：9月26日(土)～9月28日(月)
会場：LaLa arena TOKYO-BAY
＜チケット価格(税込)＞
プレミアム席： \13,500
SS席 ： \9,200～\8,900
S席 ： \8,500～\7,900 他
※公演地によってチケットの席種設定や価格は異なります。
※2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。但しお席が必要な場合は有料。
＜チケット発売日＞
2026年3月18日(水)10:00～ 楽天チケットで独占先行販売スタート
＜公式WEBサイト＞
https://www.ctv.co.jp/disneyonice/
＜公式SNS＞
X ： https://x.com/JPDisneyOnIce
Instagram： https://www.instagram.com/disneyonicejapan/