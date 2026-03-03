テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、3月3日（火）～6日（金）に開催される「リテールテックJAPAN 2026」において、東芝テック株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：錦織 弘信、以下 東芝テック）のブース内に参考出展いたします。

“決済”と“販促”をアプリで一元化、来店客の利便性と店舗運営効率を向上

小売・流通業界では、キャッシュレス決済の普及による支払い手段の多様化に加え、自社アプリを通じた顧客との新たな接点の創出や販促強化などの取り組みが広がっています。 ネオスが展開する【WalletPro】は、従来プラスチックカードで提供していた独自Payをアプリ化し、スマートフォン決済や販促機能を搭載することで、来店客の利便性向上や店舗運営の効率化を実現するものです。アプリを通じた残高や利用履歴の確認、オンラインチャージなどにも対応し、デジタル接点を活用した新たな購買体験を提供します。

≪【WalletPro】展示概要≫

この度の「リテールテックJAPAN 2026」では、東芝テックの「ELERA® 売場移動型セルフレジシステム ピピットセルフ（以下 ピピットセルフ）」と【WalletPro】の連携による「プロトタイプソリューション（近日製品化予定）」を展示いたします。

■アプリ一つで実現するスマートな購買体験 東芝テックが提供する「ピピットセルフ」との連携により、オウンドアプリ１つで、店舗チェックインから商品登録、リアルタイム販促、決済、チェックアウトまで、一連の流れを実現します。会計時の手間や待ち時間を解消し、スマートな買い物と店舗独自の会員特典・販促を融合させた、次世代の購買体験を提供します。 ■購買アクションに連動した販促機能 商品スキャンと同時に販促情報を表示することで、より効果的な販促が可能になります。おすすめレシピ、メーカー販促等、お客様と店舗にとって役立つ情報を配信します。 ■顧客データを活用したマーケティング展開 属性情報や購入履歴など、顧客データに基づいたメッセージ配信を行うことができます。店舗でお買い物中のお客様へお買い得情報などのメッセージを送ることで、“ついで買い”やクロスセルを促します。 ■決済・チェックアウト オウンドアプリに紐づけた独自Payやポイントカードを利用することで、お客様ご自身のスマートフォンで決済からチェックアウトまで行うことが可能です。

≪「リテールテックJAPAN 2026」開催概要≫

• 会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）• 会場：東京ビッグサイト東展示棟 （東京都江東区有明3-10-1）• 出展場所： 東展示棟4ホール 東芝テックブース内 （小間番号：RT4201）• 入場料： 無料 ※公式サイトより事前登録が必要です• 公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/rt/• 主催： 株式会社日本経済新聞社

＜2/18～20「第60回 スーパーマーケット・トレードショー 2026」に出展しました＞

2月18日～20日に開催された「第60回 スーパーマーケット・トレードショー 2026」の東芝テックブース内において【WalletPro】を参考出展いたしました。 連日多くの流通・小売関係者の皆様にお立ち寄りいただき、オウンドアプリとセルフレジシステムが１つになった利便性向上、販促効果への関心の高さを確認する機会となりました。東芝テック「ピピットセルフ」との連携による新たな決済機能についても、プロトタイプソリューションを用いたデモンストレーションを行い、「次世代の店舗づくりのイメージが湧いた」「お買い物から決済まで一気通貫で、やりたいことがすべて詰まっている」といった評価を頂きました。

【WalletPro】について

【WalletPro】は、独自Payを搭載したアプリにより、キャッシュレス決済やクーポン利用が可能なサービスです。

ユーザーの利便性を高めるとともに、店舗においては顧客単価や利用頻度の向上が見込めます。さらに、サービスを介して取得した顧客データを基に、属性情報や利用回数等に応じたセグメント毎にクーポン配布や通知を行うなど、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサービス提供を実現します。＜導入メリット＞・ キャッシュレス化による利便性向上と会計業務負荷の軽減・ レジ前の待ち時間削減による顧客満足度向上、店内の混雑解消・ アプリ会員とカード会員の一元管管理による会員運用負荷の軽減・ デジタル販促による再来店の促進・ 購買データを活用したマーケティング基盤の構築

ネオスは今後も、【WalletPro】】の提供を通じて店舗とお客様の豊かな関係性の構築を支援してまいります。

＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社およびグループ会社の商標または登録商標です。

